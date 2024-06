Accueil > Actualité politique internationale > Carnage à Ghaza

Pour libérer quatre prisonniers israéliens, l’armée sioniste a tué 274 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfant, et en a blessé plus de 600 autres. C’est le dernier bilan dressé par les autorités palestiniennes de Ghaza. Trois prisonniers, victimes des tirs de leurs « libérateurs » ont été sacrifiés dans cette attaque démente.

L’opération a duré plus de deux heures. Un déluge de feu s’est abattu sur le secteur palestinien de Nousseirate où les 7 Israéliens étaient détenus. L’armée sioniste a usé de tout son arsenal militaire pour pétrifier les Palestiniens sans faire de distinction entre combattants et civils. En n’hésitant pas à écraser les Palestiniens sous des milliers de tonnes de bombes déversées par air, par mer et par terre, la propagande sioniste largement relayée par les médias de ses alliés dans le monde a étalé ses contradictions. Une fois de plus les Palestiniens présentés comme les otages des « terroristes » qui se servent d’eux comme bouclier humain, ont été traités avec une violence inouïe. Une fois de plus, l’armée sioniste, assurée d’une impunité absolue, a violé toutes les lois de la guerre pour mener son opération. Selon les témoignages des survivants, les assaillants sionistes camouflés sous des tenues d’humanitaires avaient surgi de véhicules portant les signes d’ONG opérant à Ghaza. Une « ruse de guerre » qui n’est rien d’autre qu’un crime de guerre. C’est comme si un détachement armé d’un quelconque pays « civilisé » utilisait une ambulance pour tromper la vigilance d’un adversaire à réduire.

Nethanyahou a pavoisé. L’opération préparée « minutieusement » durant des semaines est déjà inscrite dans les pages de l’histoire d’Israël. Elle sera répétée sous cette forme ou d’autres pour récupérer la centaine de prisonniers israéliens sans devoir négocier avec les Palestiniens a prévenu le criminel objet d’un mandat d’arrêt délivré - pour une fois ! - par la Cour Pénale Internationale.

Une conclusion est encore vérifiée : la vie d’un Palestinien ne vaut rien aux yeux des sionistes. 274 Palestiniens tués pour délivrer 4 Israéliens. C’est près de 70 Palestiniens tués, et 150 autres blessés pour la libération d’un Israélien dont la vie n’était menacée que par l’intransigeance des dirigeants de son Etat colonialiste et expansionniste.

AR