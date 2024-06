Etats-Unis : Leonard Peltier militant sioux emprisonné depuis 46 ans pour un crime qu’il n’a pas commis

Accueil > Actualité politique internationale > Etats-Unis : Leonard Peltier militant sioux emprisonné depuis 46 ans pour un (…)

L’impérialisme US est le régime le plus belliqueux de la planète. C’est aussi le pays où l’on peut être condamné à moisir en prison à l’issue de procès truqués pour crime de défense des droits des opprimés.

Le cas Mumia Abu Jamal est très représentatif du caractère odieux de la justice de classe des USA.

Moins connu malheureusement est le sort inique et révoltant infligé à Léonard Peltier, un militant amérindien du Dakota, membre des tribus sioux, emprisonné depuis 1976. Il a été condamné au cours d’une parodie de procès à deux peines à perpétuité pour le meurtre en 1975 de deux agents du FBI qu’il n’a pas commis*. Les deux agents avaient été tués au cours de la fusillade de Pine Ridge, une réserve indienne située dans le Dakota du Sud. Sous l’instigation du Président Nixon, le FBI avait été chargé de créer une milice de « harkis » pour terroriser en secret les Amérindiens en lutte pour leurs droits économiques et culturels , pour la reconnaissance des crimes commis contre eux par les colons spoliateurs de leurs terres. Avec la bénédiction de la police de cette grande démocratie, les « harkis » avaient monté de sanglantes « ratonnades » pour liquider les membres de l’American Indian Movement qui tentait de sensibiliser l’opinion sur la violation des traités jadis signés par les autorités américaines avec les Indiens. Couverts par le FBI ils ont tué en toute impunité plus de 80 d’entre eux . C’est au cours d’une action de solidarité comme membre de cette organisation pacifique que Léonard Peltier était tombé dans une provocation minutieusement organisée pour se débarrasser de lui soit en le tuant sans sommation soit en l’arrêtant et en le faisant mourir en prison sous l’accusation de meurtre d’agents fédéraux.

Le procès a piétiné les droits les plus élémentaires de la défense. Les procureurs ont caché délibérément des preuves qui innocentaient Peltier , écarté le rapport objectif et irréfutable d’un expert en balistique accusé pour le discréditer de nourrir des sympathies pour la cause des Amérindiens . Il a par contre retenu contre lui les accusations des agents du FBI que les avocats avaient taillés en pièces. Des individus ont été forcés sous la menace par le FBI de présenter des témoignages mensongers contre Peltier. Quand il se sont par la suite rétractés le juge à refusé de rouvrir le dossier et de reconsidérer la condamnation. Des juges racistes, animés de sentiments anti-indiens ont décidé de le faire croupir en prison pour le restant de sa vie. Les juges qui ont instruit les procès en appel ont confirmé la peine tout en admettant à demi-mot l’innocence de Peltier !

Léonard est jeté en prison jusqu’à ce que mort s’en suive. Pour l’exemple. L’Etat US ne peut tolérer qu’un descendant des tribus sioux matées à la fin du 19 ème siècle vienne rappeler à l’opinion ce que fut « l’épopée héroïque » de la conquête des terres des Indiens sauvages. En rejoignant l’American Indian Movement (AIM) Léonard Peltier avait commis un crime impardonnable : revendiquer des droits pour les descendants des Indiens spoliés. Délit gravissime. Suffisant pour mobiliser contre son auteur et ses amis toute la horde réunie de la police, du FBI et des racistes intraitables quand il s’agit de réprimer ceux qui osent remuer la question du génocide des Indiens et, plus intolérable, de lutter contre les discriminations dont ils sont encore l’objet.

Léonard Peltier né en 1944 célèbrera en septembre prochain son 80 ème anniversaire. Cela fera 46 ans qu’il est en prison. Il est emprisonné dans un pénitencier de Floride, après l’avoir été au Kansas.

La communauté progressiste internationale doit se mobiliser pour obtenir sa libération.

AR

* - Lire l’article du Monde diplomatique de décembre 2002 : https://www.monde-diplomatique.fr/2002/12/BERTET/9655

– Consulter aussi : https://www.csia-nitassinan.org/spip.php?article1220