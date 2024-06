Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza : 235è jour ordinaire d’un génocide en direct

Israël poursuit le génocide des Palestiniens passant outre le dernier arrêt de la Cour internationale de Justice qui lui a ordonné de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah, où plus d’un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir les abominables bombardements de l’armée sioniste. Les Palestiniens n’ont plus aucun endroit pour se protéger. A l’ONU, le Conseil de sécurité a exigé un cessez-le-feu immédiat.

Malgré ces accusations et ces exigences, les pressions internationales, l’État criminel sioniste continue son jeu de massacre au grand jour.

Cela se passe devant la nauséabonde ploutocratie occidentale et sa putride médiocratie qui clament à longueur d’antenne qu’ils appliquent les lois universelles, défendent les droits de l’homme et la démocratie mais en regardant l’aviation sioniste larguer ses démoniaques pluies de bombes en tout genre, bombes de 900 kg, bombes chimiques, bombes à hydrogène appauvri fourni par les Américains et d’autres, sur la population sans défense de Ghaza , tuant femmes et enfants sans distinction.

Malgré ce déluge de feu, ils défendent l’insoutenable État sioniste assassin. Mais les dirigeants des puissances impérialistes sont humains (USA-EU et d’autres) et avec un culot phénoménal, dénoncent ces actes barbares et certains hommes politiques de haut niveau, se disent ‘’Hor—ri –fiés’’ ou ‘’ter-ri-fiés’’, ‘’ouf’’, mais prendre des sanctions contre cet État barbare, rien. Ils demandent seulement à leur allié sioniste d’éviter de tels massacres. Bravo pour les pays occidentaux qui s’en lavent les mains à moindre frais. Les occidentaux poussent des cris d’orfraie pour la galerie, mais laissent faire l’État sioniste assassin.

Le bilan est terrible, plus de 36 000 morts et ce n’est pas fini. Ils viennent encore de lancer leur aviation sur un camp de réfugiés laissant sur le terrain 45 morts et plusieurs milliers de blessés, la plupart sont des femmes et des enfants. Ce n’est pas une erreur comme on veut le faire croire, depuis le début de l’offensive sioniste sur Ghaza, c’est bien la population palestinienne qui est visée. Non seulement la soldatesque tue et massacre la population palestinienne et en plus elle tue aussi en imposant un blocus inhumain sur l’alimentation, sur l’eau potable, plus d’électricité, plus de médicaments, détruisant les hôpitaux et leurs habitats. Des dizaines d’enfants meurent de faim, toute la population dans la bande de Ghaza est soumise à un degré de famine jugé « catastrophique », selon le Programme Alimentaire Mondial.

C’est une vision apocalyptique, voir des corps déchiquetés, des enfants morts baignant dans une marre de sang, des femmes et des hommes pleurant leur morts, toute leur famille a disparue ensevelie sous les décombres et d’autres atrocités innommables. Cette vision cauchemardesque est le lot quotidien des Palestiniens.

Trois jours après un bombardement qui a tué 45 personnes dans un camp de déplacés de Rafah, l’armée israélienne poursuit son offensive dans la ville du sud de la bande de Gaza. Mardi 28 mai, la défense civile de Ghaza a annoncé la mort de 21 personnes dans une nouvelle frappe israélienne sur un camp de déplacés à Rafah.

Parallèlement à ces massacres, en Cisjordanie les attaques des Palestiniens par les colons continuent, sous la protection de l’armée israélienne. Ils ont fait irruption le mercredi 28 mai 2024 sur l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté, citant des témoins oculaires, que les colons ont pris d’assaut la mosquée depuis la zone ouest de la porte des Maghrébins, la porte utilisée par les colons pour pénétrer dans la mosquée. Les colons, sous la protection des forces israéliennes, ont effectué des visites provocatrices dans l’enceinte de la mosquée et y ont pratiqué des rituels à leur dévotion.

Des soldats sionistes brulent la bibliothèque de l’université Al-Aqsa

Selon le Programme Alimentaire Mondial. la bande de Ghaza menacée de famine est toujours plongée dans une catastrophe humanitaire qui frappe notamment la ville surpeuplée de Rafah.

« Il faut un cessez-le-feu urgent. La faim commence à se faire sentir, les gens ont perdu beaucoup de poids. Chaque jour, des personnes âgées perdent la vie faute d’absorber assez de nutriments, parce que la nourriture n’est pas saine. On survit sans protéines naturelles, ni fruits ni légumes, rien… », constate M. Siam.

Dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la ville de Gaza, les habitants « ramassent des herbes, des graines de n’importe quelle sorte, et se servent de ça pour survivre. Mais, surtout, les gens ne mangent pas. Souvent, ils restent plusieurs jours sans un repas », décrit Caitlin Procter, chercheuse au Geneva Graduate Institute, qui a passé plusieurs années à Ghaza et collecte quotidiennement des témoignages de Ghazaouis depuis le 7 octobre 2023.

Et pourtant malgré ces souffrances la résistance du peuple palestinien ne faiblit pas.

Il faut quand même rappeler encore et encore a tous ces aboyeurs de la pire espèce, ces margoulins sans foi ni lois, ces dirigeants des pays impérialistes occidentaux qui soutiennent cet État sioniste assassin, sont des menteurs invétérés et des manipulateurs sans vergogne. La guerre Israélo-palestinien n’a pas commencé le 7 octobre 2024 et non plus en 1948 mais cela fait plus de 107 ans que la résistance palestinienne a commencé. Cela fait 107 ans que le peuple palestinien subit la violence atroce de la soldatesque sioniste, bombardé, ses maisons, ses écoles, ses hôpitaux détruits méthodiquement, torturé, emprisonné, chassé de son propre pays.

Puisque l’on parle de conflit donc il y a un agresseur et un agressé, et l’agresseur est bien sans l’ombre d’un doute l’État sioniste d’Israël.

Contrairement aux apparences, Israël joue avec le feu, « qui sème le vent récolte la tempête » il faut revenir à l’évidence, Israël n’est que le gendarme du Moyen-Orient à la solde et soutenue par les puissances impérialistes et en particulier les USA. Israël a emprunté un chemin scabreux sans issue. La résistance d’un peuple pour conquérir sa liberté et sa souveraineté nationale ne s’écrase pas à coup de bombes.

RI