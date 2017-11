Chaque année trente mille Américains sont tués par balles mais pour les médias qui forgent l’opinion le pays le plus dangereux au monde est le Venezuela et non les USA*

mercredi 15 novembre 2017

Article repris de Jeiddy Martinez Armas i informacion gramma.cu 10 novembre 2017

« Les pistolets ne tuent pas les personnes- Des Américains tuent des personnes », a noté le cinéaste Michael Moore .

Le 5 novembre, un mois après le massacre de Las Vegas, décrit comme le plus grand dans l’histoire récente des Etats-Unis , un autre autre événement similaire s’est produit, cette fois au Texas, quand un homme a ouvert le feu et tué au moins 277 personnes et blessé des dizaines d’autres, qui s’étaient rassemblées dans l’Église Baptiste 1er de Sutherland Springs.

Après tant de morts aux Etats-Unis en raison des fusillades, la même question surgit d’une manière répétitive : Est-ce la vente libre des armes à feu est la démocratie ? Dans un pays libre et démocratique, le peuple ne craint pas de circuler dans les rues. Face à tant de violence, la possession d’armes à feu ne semble pas être une solution pour les citoyens US de se sentir en sécurité.

L’utilisation des armes à feu est permis par le second amendement de la Constitution US adoptée le 15 Décembre 1791. Depuis lors, combien de massacres ont eu lieu au nom de cette prétendue « liberté » ? Malgré les nombreux morts et la critique constante, le Sénat des Etats-Unis continue de refuser des limitations dans la vente et l’usage des armes à feu de la législation du passé.

Les ventes d’armes dans la plupart des pays puissants dans le monde sont un marché de plusieurs millions de dollars et l’Association Nationale du Fusil agit pour protéger ce « droit ».

A la suite de la fusillade du Texas, décrite comme la quatrième plus mortelle dans l’histoire des Etats-Unis, le Président Trump a déclaré dans une conférence de presse au cours de sa visite dans cinq pays asiatiques qu’elle était le résultat d’un« problème de santé mentale » et non pas une « situations d’armes à feu ».

Une pareille déclaration, comme celles de plusieurs membres de son Administration, révèle une énorme contradiction , parce que en dehors de ses bonnes relations avec l’Association Nationale du Fusil, selon les nouvelles de l’Agence nouvelle EFE « le Président des Etats-unis Donald Trump a approuvé en Mars la suspension de la réglementation promue par l’ancien Président Barack Obama pour empêcher les personnes avec des maladies mentales d’acheter des armes, ce qui a marqué une victoire pour les groupes favorables aux armes tels que la sus-mentionnée NRA. » (National Rifle Association).

Selon la même source, la « norme, qui fut estimée est qu’elle (la maladie mentale N.TD) affectait 75 000 personnes, exigeait de l’Administration de la Sécurité Sociale de notifier au Gouvernement Fédéral les noms des personnes qui avaient un passé de maladie mentale pour les empêcher d’acheter des armes. »

De plus, avec la série des ordres de l’exécutif sur le contrôle des armes à feu approuvée par Obama, les vendeurs devaient avoir des licences pour vendre afin d’être en retour contrôlés, et l’achat d’armes d’assaut militaires était interdit.

Quand Donald Trump agit pour rejeter une telle réglementation signée par son prédécesseur, plusieurs familles, comme celles qui ont été affectées dans la petite ville de Sutherland Springs, au Texas, feront face à une journée de deuil pour chaque personne qui lui est chère. Chaque année, les vies de plus de 30 000 Américains sont supprimées par les armes à feu, selon des personnalités officielles.

Les armes ne permettent pas à une personne de se sentir mieux. Sachant qu’un pistolet ou un fusil peut mettre fin à la vie d’un autre homme il est suffisamment raisonnable de ne pas les acheter librement.

Selon une étude menée par le chercheur US Michael Siegel, environ 300 millions d’armes à feu sont en circulation aux Etats-Unis en général une par personne. La conclusion de cette étude souligne que« pour chaque pourcentage en augmentation d’un point dans la propriété d’une arme à feu, le taux des homicides avec une arme à feu a augmenté de 0,9%. » Celles-ci ne sont pas très encourageantes pour les personnalités d’une société qui fait l’expérience de moments décisifs, alors qu’elle continue à promouvoir et à imposer l’idéal de l’idéal de la « Démocratie » tachée de sang.

* Le titre est d’Alger républicain