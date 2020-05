Coronavirus : les USA, modèle-phare de la propagande capitaliste, croulent sous le chiffre record des morts du coronavirus (partie 3 et fin)

dimanche 17 mai 2020

par



Voici ce que déclarait le directeur des relations internationales cubain : « le blocus économico-financier des Etats-Unis est le système de sanctions historiquement le plus injuste, sévère et prolongé d’un pays sur un autre ».

La pandémie mondiale du covid-19 n’émeut nullement les USA. Au contraire, Donald Trump menace les entreprises qui osent braver le blocus en livrant à Cuba du matériel pour lutter contre le virus. Récemment, le gouvernement cubain a révélé qu’une cargaison de masques, kits de test et respirateurs offerts par le fondateur du groupe chinois Alibaba n’avait pu arriver jusqu’à Cuba, l’entreprise américaine chargée de la transporter a eu peur de subir les sanctions de Washington. Le gouvernement cubain calcule chaque année les dommages financiers que lui cause l’embargo. Entre avril 2019 et mars 2020, selon les chiffres préliminaires, « les dommages pour le ministère de la Santé se situent à 160 millions de dollars, 60 de plus que l’an dernier, et le montant cumulé (depuis 1962, ndlr) dépasse les 3 milliards de dollars ». C’est un crime contre l’humanité ; toujours impuni !

Il ne faut pas non plus oublier le crime abominable de l’opération Condor. Près de 30000 communistes, syndicalistes et progressistes ont été froidement assassinés avec la complicité des USA . En Amérique latine, les États Unis ont pratiqué depuis toujours une politique de domination violente en soutenant les pires dictatures.

La politique des USA au Moyen Orient,est encore pire. Ils ont pratiquement déstabilisé tous les pays de la région.

La guerre d’Irak, déclenchée sur un horrible mensonge a causé la mort de centaines de milliers de personnes. Les responsables de cette barbarie ignoble n’ont jamais été inquiétés par la justice. Le pays est entièrement détruit.

-

En Afghanistan, les Américains ont armé, formé et financé les éléments les plus rétrogrades de la planète pour renverser un pouvoir qui ne leur convenait pas. Leurs protégés ayant retourné leurs armes contre leurs alliés de la veille, c’est une guerre sans fin qui ravage ce pays depuis de plus de 19 ans.

En Syrie, même scénario, mais les puissances impérialistes qui rêvaient d’installer dans ce pays un régime à leurs bottes ont subit une défaite cuisante. Mais les Américains et les Turques qui ont armé les terroristes de Daech depuis le début de la guerre, occupent encore illégalement une partie du territoire syrien.

En Libye, un pays qui était en pleine expansion économique et ne connaissait pas le chômage, les puissances impérialistes, avec à leur tête les USA, ont déclenché une véritable opération de destruction. La scène du lynchage du président de ce pays par des hordes d’obscurantistes a été a été quasiment mise en direct sur les réseaux d’internet. La Lybie est depuis ingouvernable. Les responsables de ce crime abject n’ont jamais été inquiétés par la justice.

Les Palestiniens sont en confinement forcé depuis plus de 70 ans. L’occupant israélien est soutenu depuis le début par les Américains et les Européens. Les Palestiniens vivent dans une véritable prison à ciel ouvert sans que cela ne gêne personne. Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, la situation s’est aggravée dangereusement. Déplacement de l’ambassade étasunienne à Jérusalem et présentation d’un plan de « paix » qui donne à l’extrême-droite israélienne les pleins pouvoir pour occuper le restant de la Palestine et liquider le peuple palestinien. C’est une véritable provocation.

Il ne faut pas oublier non plus la terrible guerre des États Unis contre le Vietnam. Ils ont déversé des milliers de tonnes de bombes, incendié au napalm des milliers de villages et s’en sont pris à la flore et à la faune sans épargner l’homme en aspergeant des millions de litres d’agent orange qui tue tout sur son passage. Un crime abominable contre l’humanité, resté impuni. Ses effets se font ressentir encore aujourd’hui et des zones désertiques sont toujours visible.

Ce ne sont-là que quelques unes des actions diaboliques contre les peuples, la liste est tellement longue. Orchestrées par les puissances impérialistes avec à leur tête les USA tenant en laisse leurs petits caniches anglais, français, allemand et les nouveaux dirigeants des ex-pays socialistes.

Les USA demeurent la puissance impérialiste la plus dangereuse. Les autres puissances impérialistes, que sont l’Angleterre, la France, l’Allemagne et d’autres ne fond que suivre leur mentor à la lettre. Autre pays impérialiste, la Russie. Elle suit son propre chemin qui aggrave dangereusement les contradictions entre puissances impérialistes.

Les dirigeants de ces puissances se disputent le gâteau, à couteau tiré , prêts à s’entre-tuer. En fait c’est un véritable panier à crabes.

C’est en Amérique Latine et surtout en Afrique que le système capitaliste a fait le plus de ravages. La politique désastreuse imposée par les puissances impérialiste a mis ces pays dans l’impossibilité de répondre aux besoins sanitaires des populations contre la pandémie mondiale. C’est un véritable tsunami qui va laisser sur son passage des milliers de morts sur le terrain et détruire totalement l’économie des pays. En Afrique on parle de 20 millions de chômeurs (chiffre provisoire). Des manifestations de la faim ont déjà eu lieu dans certains pays et même, les bourgeoisies en place qui dirigent les pays n’ont pas hésité à tirer dans le tas à balles réelles.

Notre pays est dans le même cas et ne va pas échapper à cette catastrophe annoncée. En plus de la pandémie, la chute de plus de 30% des prix du baril de pétrole risque de pousser notre pays à s’endetter massivement si la politique économique d’enrichissement de la bourgeoisie n’est pas mise en échec. Doit-on prendre au sérieux la déclaration de nos gouvernants selon laquelle l’Algérie a la capacité de maîtriser la chute du prix du pétrole et que l’endettement extérieur n’est pas envisagé ?

Les effets de la pandémie de coronavirus ont certainement agi comme un révélateur de l’aggravation des problèmes qui préexistaient dans la crise du capitalisme. La bourgeoisie mondiale cherche à la surmonter par l’intensification de l’exploitation forcenée des travailleurs et de l’utilisation des ressources jusqu’à épuisement. On va arroser en priorité d’une pluie de dollars sans fin leurs multinationales et leurs banques. Les travailleurs devront attendre le « ruissellement » de la richesse concentrée entre les mains d’une minorité d’oligarques. Pour masquer leurs sinistres calculs, ils vont faire tourner l’enfumage des esprits à fond.

Pour les travailleurs la seule solution, c’est la lutte et pour cela, comme l’a montré Lenine, une force politique organisée du prolétariat, capable de jouer son rôle d’avant garde, est indispensable. Une arme essentielle pour abattre le capitalisme.

A . KADRI