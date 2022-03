Crise ukrainienne : les rivalités des puissances impérialistes poussent le monde au bord d’un cataclysme nucléaire

mardi 1er mars 2022

C’est un dangereux conflit entre puissances impérialistes dans la course effrénée au profit, à la domination et au contrôle capitaliste des marchandises et surtout de l’accaparement des richesses des pays

L’Ukraine est un vaste pays à la frontière de la Russie. Le peuple ukrainien veut vivre tout simplement en paix. Avant 1991 elle faisait partie de l’Union Soviétique et une grande partie de la population est russophone. Beaucoup regrettent aujourd’hui l’ancien système socialiste. Mais les puissances impérialistes ne l’entendent pas de cette oreille.

Depuis la victoire de la contre-révolution en URSS, la Russie n’est plus socialiste et le capitalisme restauré a repris de plus belle sa course folle au profit. La Russie est devenue une puissance impérialiste. Et il ne faut surtout pas se faire d’illusion, elle agit de la même manière que ses rivales impérialistes, USA, France, Grande-Bretagne, etc.

Les oligarques russes gouvernent la Russie. Ils se sont formés avec les encouragements et le soutien de ces pays qui avaient tout fait pour abattre l’URSS et le socialisme. En s’enrichissant illicitement, en pillant des tonnes d’or, les usines rentables, les terres et les forêts, pour un rouble symbolique. Il ne faut pas se leurrer, ce sont des oligarques sans foi ni loi et ont les mêmes appétits de domination que leurs homologues occidentaux. Poutine est le défenseur de cette classe. Ils veulent reconstituer la force économique et militaire de l’ex-URSS, Ukraine comprise. Non dans les intérêts des travailleurs réduits à la misère par le capitalisme restauré, mais pour assouvir leurs ambitions planétaires de capitalistes. Ce que leurs rivaux occidentaux leur contestent en décidant maintenant de les déboulonner et de les vassaliser après les avoir aidés à casser puis à mettre à sac la patrie du socialisme.

Néanmoins la Russie n’avait encore agressé aucun pays, avant la mise en route de l’engrenage par les impérialistes occidentaux en 2014 qui a débouché sur la crise actuelle. La Crimée est redevenue russe par la volonté de son peuple, en réaction à l’interdiction de la langue russe prononcée par les fascistes immédiatement après le coup de force de 2014 soutenu par l’UE et les USA. Ce ne fut pas une annexion comme le prétendent toute la ploutocratie impérialiste et ses chiens de garde à longueur d’antenne.

Alors pourquoi cette virulence anti-russe des puissances impérialistes ? La Russie ne possède pas les 270 bases militaires agressives US disséminées un peu partout dans le monde pour protéger et faire fructifier les intérêts des entreprises américaines. Elle ne menace personne. Ce sont bien les USA et pas la Russie qui occupent illégalement la base de Guantanamo et maintiennent le criminel blocus de Cuba depuis 60 ans. Ce sont les USA qui fomentent des coups d’Etats partout où les peuples ne veulent plus continuer à être écrasés par l’impérialisme, etc …

On comprend la déception des impérialistes qui espéraient à la chute de l’URSS dépecer et démanteler l’Union Soviétique en plusieurs morceaux faciles à avaler et surtout s’accaparer des puits de pétrole et de gaz et bien sûr d’autres richesses. C’était selon leurs propagandistes « la fin de l’histoire » et le triomphe du capitalisme. La Russie a hérité de l’essentiel de la puissance militaire de l’ex-URSS.

La Russie est donc devenue une grande puissance militaire et une concurrente sérieuse. Elle veut sa part du gâteau. C’est une menace pour l’impérialisme étasunien qui voit son hégémonisme remis en cause dans la lutte pour le contrôle de l’activité économique mondiale.

Dès la naissance de l’Union Soviétique, les USA avec leurs caniches avaient mis au point un plan pour la détruire. Ils n’avaient jamais cessé de lui mettre des bâtons dans ses rouages économiques. L’OTAN est un instrument monstrueux de guerre totale pas seulement contre le communisme mais contre tout peuple, toute nation qui refusent de se soumettre aux désidératas étasuniens. C’est une organisation typiquement américaine, commandée par un général américain et qui a pour seul objectif de défendre les intérêts exclusifs des USA. Les USA des grandes sociétés oligarchiques sont de par la nature de leurs intérêts économiques monopolistes viscéralement anti-communistes. Les dirigeants des pays capitalistes, corrompus jusqu’à l’os et qui se sont soumis à la puissance américaine comme des toutous, qui ont adhéré à l’OTAN soi-disant pour défendre leurs pays contre les agressions communistes, ces dirigeants ont fait acte d’allégeance à un club de brigands pour défendre leur propre pouvoir vomis par leurs peuples. Les peuples européens risquent d’être entraînés dans une guerre qui n’est pas la leur et mourir pour les intérêts de la grande bourgeoisie américaine. Les peuples ne veulent pas la guerre.

Revenons à la tension à la frontière ukrainienne qui a maintenant débouché sur la guerre entre la Russie et la majorité des puissances impérialistes avec à leur tête les USA, une guerre qui n’est pas nouvelle, puisque les tensions avec la Russie n’ont jamais disparu même après la destruction de L’Union Soviétique. L’OTAN avait programmé l’encerclement de la Russie en enrôlant, en échange de la protection préventive apportée aux nouvelles bourgeoisies vassalisées contre leurs peuples, tous les anciens pays socialistes situés le long de sa frontière : Pologne, Hongrie, Slovaquie, pays baltes, Roumanie, Bulgarie. Il ne restait plus sur ses frontières occidentales qu’à joindre l’Ukraine pour constituer un bloc compact en vue de lancer l’attaque militaire finale. L’Ukraine que l’impérialisme occidental tient tant à intégrer dans son dispositif agressif otanien est dirigée par une oligarchie sans foi ni loi, corrompue jusqu’à la lie et composée même de néo-nazis. C’est une véritable bande de margoulins qui ont pris le pouvoir par un coup d’État en 2014, aidés et appuyés par les USA et leur clique de larbins de l’Union européenne. Ils veulent adhérer à l’OTAN pour consolider leur diktat sur le peuple ukrainien qu’ils ont plongé dans la misère, bâtissant sur son dos leur insolente richesse. Il faut remarquer que les USA avait conclu un accord avec l’ancien président Gorbatchev, le liquidateur de l’URSS, pour que les ex-pays socialistes ne soient pas militarisés par l’OTAN. Evidemment la signature a été jetée aux orties.

Dans toute l’Europe impérialiste, c’est un tintamarre médiatique assourdissant et nauséabond orchestré par tous les menteurs et les manipulateurs de tous bords grassement payés par la bourgeoisie, sur le thème de l’invasion russe.

Mais de qui se moque-t-on ? Les Américains sont déjà en Ukraine et toute la clique des bonimenteurs regarde ailleurs. Cela ne les dérangeait pas que les USA préparaient une véritable agression contre la Russie. C’est le comble de la filouterie, les troupes de l’OTAN super équipées militairement, sont aux frontières de la Russie. La Russie est entièrement encerclée par toute l’armada de l’OTAN. Des fusées à tête nucléaires sont aux portes de la Russie et ce sont les Russes que l’on qualifie d’agresseurs.

Les occidentaux jouent avec le feu et risquent de se brûler. La Russie n’est pas l’Irak, ni la Syrie ou la Libye. Elle est en légitime défense et ne permettra jamais à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN pour servir à celle-ci de fer de lance à l’attaque projetée depuis longtemps .

Les États-Unis et leurs caniches feraient mieux de réfléchir à deux fois avant d’attaquer la Russie militairement et de se rappeler les défaites de Napoléon et surtout de l’armée nazie, une des plus puissantes armées du monde. La Russie possède un armement aussi sophistiqué que celui des USA. Mais personne ne souhaite une telle confrontation qui dégénèrera très certainement en guerre mondiale.

Les événements qui se déroulent en Ukraine n’ont jamais atteint un tel degré de confrontation généralisé entre puissances impérialistes depuis la 2e guerre mondiale. A cause du comportement des sinistres dirigeants des USA, principaux responsables de l’aggravation des relations entre les peuples et des tensions partout dans le monde, assistés de leurs larbins, la 3e guerre mondiale, guerre nucléaire, est à nos portes.

La lutte pour la liberté et la justice entre les hommes est un objectif incontournable pour tous les peuples de la terre.

L’humanité tout entière aspire à vivre en paix.

Cette bourgeoisie américaine qui gouverne aujourd’hui encore, est sortie des entrailles de ces monstres européens qui ont colonisé l’Amérique et exterminé les Indiens. A l’époque du passage au stade impérialiste, stade suprême du capitalisme, stade des monopoles et de l’exportation des capitaux, de la lutte pour le partage du monde et les zones d’influence, comme Lénine l’avait montré, les peuples exploités font face à une bourgeoisie féroce, la plus machiavélique et la plus sanguinaire que la terre ait jamais portée. Cette bourgeoisie a les mains pleines de sang des peuples indiens qu‘elle a massacrés et martyrisés.

Aujourd’hui cette Amérique gouvernée par les héritiers de cette sinistre bourgeoisie, n’a plus sa superbe d’antan, son hégémonisme mondiale s’effrite devant de nouveaux arrivants sur la scène économique internationale, Chine, Russie, Inde, et d’autres. Même en Europe existent des tendances qui cherchent à s’émanciper de la tutelle américaine. Mieux vaut tard que jamais. L’Amérique veut retrouver le leadership du monde et est prête à tout pour l’obtenir quitte à déclencher un conflit majeur, embrasant toute la planète.

Il faut revenir à l’évidence, ce sont bien les États-Unis qui menacent la paix du monde à la frontière ukrainienne et ailleurs. Les dirigeants américains emploient les mêmes méthodes que pour la guerre d’Irak, de Libye, de Syrie et d’ailleurs : le mensonge outrancier et la manipulation de l’opinion publique. Leurs caniches, France, Angleterre, pays baltes et d’autres, suivent à l’odeur leur grand maître.

Le grand tintamarre médiatique contre la Russie est le symbole même de l’ignominie. Mais Poutine reste le représentant de la grande bourgeoisie russe.

Il faut arrêter le bras armé des dirigeants des puissances impérialistes avant qu’il ne soit trop tard. Les peuples ne doivent pas se laisser intoxiquer par la propagande belliciste diffusée en continu. Ils doivent se donner la main pour se débarrasser de leurs exploiteurs qui ne savent plus par quel bout prendre la crise économique. Cette crise mine le système capitaliste. Ses manifestations les plus palpable sont la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, dont les seuls bénéficiaires sont les grandes sociétés capitalistes. Ce sont les inégalités insurmontables entre une poignée d’individus et le reste de l’humanité. Inégalités dont les corollaires sont la faim, la malnutrition, la soif, les maladies, les sans-abris, qui frappent des milliards d’individus démunis alors que l’humanité possède désormais tous les moyens pour éradiquer à jamais ces fléaux inhérents aux contradictions du système capitaliste.

A BAS LA BARBARIE CAPITALISTE !

« LE CAPITALISME PORTE EN LUI LA GUERRE COMME LA NUÉE PORTE L’ORAGE » JEAN JAURES

SEUL LE SOCIALISME INSTAURERA LA PAIX DANS LE MONDE

Lies SAHOURA