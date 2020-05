Pas de trêve pour les puissances impérialistes dans leur course aux armements pendant la pandémie du Covid-19

mardi 19 mai 2020

par



Selon le rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié le 27 avril. « Les dépenses militaires dans le monde ont atteint, sur la seule année 2019, la somme de 1.917 milliards de dollars. Une progression de 3,6 % sur un an.

Nan Tian, chercheur au Sipri note « Les dépenses militaires ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la Guerre froide » (1989). Le plus gros budget reste celui des Etats-Unis avec une augmentation de 5,3% en 2019, à 732 milliards de dollars (38% des dépenses mondiales). En second on trouve la Chine, avec 261 milliards de dollars, soit une progression de 5,1% sur un an, troisième l’Inde avec 71,1 milliards de dollars (+6,8% sur un an), quatrième la Russie et cinquième l’Arabie Saoudite.

A eux seuls, ces 5 pays représentent plus de 60% des dépenses militaires totales. L’Allemagne arrive 7e juste derrière la France et enregistre la plus forte progression des dépenses +10% en 2019, à 49,3 milliards de dollars.

Comme on le constate, malgré la pandémie catastrophique qui touche tout les pays, les usines d’armement tournent à plein régime dans tous les pays impérialistes. 1917 milliards de dollars et certainement plus, partent en fumée. 250 dollars par habitant de la planète. L’industrie de l’armement est le moteur de l’économie dans les pays capitalistes. Ce sont ces milliers d’ouvriers et des centaines d’ingénieurs de haut niveau qui participent à la fabrication des armes de plus en plus sophistiquées pour détruire le plus rapidement possible et tuer le plus grand nombre de personnes à moindre coût. Sans état d’âme des dirigeants des puissances impérialistes, des armes terrifiantes de dernière génération sont utilisées contre les populations civiles.

La vente d’arme est un marché très lucratif, qui rapporte gros aux multinationales des pays impérialistes. Les conflits sont donc d’une nécessité absolue pour trouver des acheteurs. C’est la politique de la canonnière qui oblige les pays à s’armer.

C’est bien la plus grande puissance impérialiste du monde, en l’occurrence les USA, qui est à la manœuvre de cette politique désastreuse et évidemment, avec la complicité des pays vassaux que sont l’Angleterre, la France, l’Allemagne et quelques petits pays voulant jouer dans la cour des grands.

Pour imposer leur suprématie sur tous les pays de la planète, les USA possèdent la plus puissante armée du monde. Elle est présente militairement dans plus de 180 pays. 500000 hommes sont répartis dans près de 800 bases militaires équipées d’un armement ultra moderne et surtout d’un armement nucléaire : 6000 avions, 200 drones, 3000 missiles de croisières, 500 missiles balistiques et intercontinentales à tête nucléaire. Cette machine de guerre est en état d’alerte permanente 24 heures sur 24.

Sous commandement de US Air Force Global Shike, 200 à 300 bombardiers stratosphériques B1, B2 et le dernier en date le B21 ultra sophistiqué, armé de bombes atomiques, 10 fois plus puissantes que celles d’Hiroshima et de Nagasaki au Japon, sillonnent le ciel jour et nuit. Et ce n’est pas tout, les mers du globe sont aussi chasse-gardée des USA. Des centaines de navires de gros tonnages, porte-avions et sous-marins équipés aussi de missiles balistiques et de missiles intercontinentaux à tête nucléaire, surveillent les mers du globe en permanence. Mais ce déploiement disproportionné a un coût faramineux, plusieurs milliards de dollars par an.

Le symbole de cette politique de puissance et d’agression, c’est l’emblématique et importante base militaire US de Guantanamo sur l’Ile de Cuba, occupée illégalement par la force et qui est dirigée vers tous les pays des Caraïbe et de l’Amérique Latine.

A quoi sert toute cette puissance de feux terrifiante, surdimensionnée par rapport au pays ? Est-ce que le USA sont menacés par une armée étrangère ? La réponse est non. Aucune armée étrangère n’est aux portes de l’Amérique. Non, cette armada est prévue pour imposer son hégémonisme sur la planète entière par la force.

De ce fait, l’Amérique impose un état de guerre permanent sur toute la planète. Nous ne sommes pas en paix. A tout moment, le moindre incident ou accident peut déclencher l’apocalypse.

En s’en prenant à l’Europe et à Hitler a provoqué la mort de plus de 50 millions de personnes. Mais les Américains veulent être les maîtres du monde pour combien de centaines de millions de morts ?

La France puissance coloniale et impérialiste n’est pas en reste. Surtout en Afrique sa chasse gardée où elle est présente militairement et politiquement dans plusieurs pays, de Djibouti au Sénégal en passant par la Côte d’Ivoire, le Centre Afrique, le Tchad, le Mali et le Gabon, ainsi que d’autres. Elle quadrille le continent du Sahel à la Corne de l’Afrique pour épancher la soif inextinguible de surprofits de ses multinationales et participer au maintien par le fer et le feu du système capitaliste-impérialiste dans le monde.

Elle est aussi présente en supplétif dans les conflits déclenchés par les USA dans le monde. (Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, etc,). Elle soutient totalement la politique de terreur des USA.

Les dirigeants des puissances impérialistes, de véritables monstres en liberté, sèment la terreur, le sang, la misère, le chômage et l’exode de millions de personnes dans le monde.

Ils dépensent des milliards et des milliards de dollars pour entretenir leur machine de guerre pour imposer leur hégémonisme et dompter les peuples. Peu importe que près de la moitié des habitants de la planète, soit 2,8 milliards de personnes, n’ont pas les moyens de se nourrir, de s’instruire, de se soigner et de se loger. Selon la FAO, un enfant de moins de cinq ans meurt de faim toutes les six secondes.

Mais ces dirigeants n’en ont cure. L’essentiel pour ces sinistres personnages, c’est l’accumulation du profit sans limite, la conquête de nouveaux marchés, le contrôle des matières premières, le pillage et la rapine partout dans le monde.

Il faut arrêter cette sinistre mainmise mortifère qui entraîne le monde vers l’abîme avant qu’il ne soit trop tard.

Seul le socialisme peut déclarer la paix à tous les peuples de la terre

LIÈS SAHOURA