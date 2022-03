Guerre en Ukraine : déclaration commune des partis communistes et ouvriers*

samedi 26 février 2022



Non à la guerre impérialiste en Ukraine !

Une lutte indépendante est nécessaire contre les monopoles et les classes bourgeoises, pour le renversement du capitalisme, pour le renforcement de la lutte de classe contre la guerre impérialiste, pour le socialisme !

1- Les Partis communistes et ouvriers signataires de cette Déclaration commune sont opposés au conflit impérialiste en Ukraine, qui constitue pour les peuples l’une des conséquences de la situation tragique façonnée après le renversement du socialisme et la dissolution de l’Union soviétique. Les forces bourgeoises autant que les forces opportunistes se sont complètement démasquées. Pendant des années elles ont lutté contre l’URSS. Elles ont célébré récemment le 30e anniversaire de sa dissolution, faisant le silence sur le fait que la restauration du capitalisme signifiait le démantèlement des réalisations historiques des travailleurs et des peuples et ramenait les peuples de l’URSS à l’ère de l’exploitation de classe et des guerres impérialistes.

2-Les événements en Ukraine, qui se déroulent dans le cadre du capitalisme monopoliste, sont liés aux plans des États-Unis, de l’OTAN et de l’UE et à leur intervention dans la région dans le contexte de leur concurrence féroce avec la Russie capitaliste pour le contrôle des marchés, des matières premières et des réseaux de transport du pays. Ces objectifs sont dissimulés par des puissances impérialistes qui s’affrontent sous des prétextes tels que la « défense de la démocratie », la « légitime défense » et le droit de « choisir leurs alliances », le respect des principes de l’ONU ou de l’OSCE, ou d’un prétendu « anti-fascisme », tout en détachant délibérément le fascisme du système capitaliste qui le suscite et l’utilise.

3- Nous dénonçons l’activité des forces fascistes et nationalistes en Ukraine, l’anticommunisme et la persécution des communistes, la discrimination contre la population russophone, les attaques armées du gouvernement ukrainien contre la population du Donbass. Nous condamnons l’utilisation des forces politiques réactionnaires de l’Ukraine, y compris les groupes fascistes, par les puissances euro-atlantiques pour la mise en œuvre de leurs plans. De plus, la rhétorique anticommuniste contre Lénine, les bolcheviks et l’Union soviétique à laquelle les dirigeants russes recourent pour justifier leurs propres plans stratégiques dans la région est inacceptable. Cependant, rien ne peut ternir l’énorme contribution du socialisme en Union soviétique, qui était une union multinationale de républiques socialistes égales.

4-La décision de la Fédération de Russie de reconnaître dans un premier temps l’« indépendance » des soi-disant « Républiques populaires » du Donbass, puis de procéder à une intervention militaire russe, qui se déroule sous le prétexte de l’« autodéfense » de la Russie, la « démilitarisation » et la « défascisation » de l’Ukraine, n’a pas été faite pour protéger les peuples de la région ou la paix mais pour promouvoir les intérêts des monopoles russes sur le territoire ukrainien et leur concurrence féroce avec les monopoles occidentaux. Nous exprimons notre solidarité avec les communistes et les peuples de Russie et d’Ukraine et nous nous tenons à leurs côtés pour renforcer la lutte contre le nationalisme, qui est encouragée par chaque bourgeoisie. Les peuples des deux pays, qui ont vécu en paix et ont prospéré ensemble dans le cadre de l’URSS, ainsi que tous les autres peuples n’ont aucun intérêt à se ranger du côté de l’un ou l’autre impérialiste ou alliance qui sert les intérêts des monopoles.

5- Nous soulignons que les illusions entretenues par les forces bourgeoises prétendant qu’il pourrait y avoir une « meilleure architecture de sécurité » en Europe par l’intervention de l’UE, l’OTAN « sans plans militaires et systèmes d’armes agressifs sur son territoire », une « UE pro-paix », ou un « monde multipolaire pacifique », etc. sont très dangereuses. Toutes ces chimères n’ont rien à voir avec la réalité et sont trompeuses pour la lutte anticapitaliste et anti-impérialiste. Cette propagande cherche à cultiver la perception qu’un « impérialisme pacifique » peut exister. Cependant, la vérité est que l’OTAN et l’UE, comme toute union transnationale capitaliste, sont des alliances prédatrices avec une nature profondément réactionnaire qui ne peuvent pas devenir des instruments de réalisation des aspirations des peuples et continueront d’agir contre les droits des travailleurs et des peuples et contre les peuples ; que le capitalisme va de pair avec les guerres impérialistes.

6- Nous appelons les peuples des pays dont les gouvernements sont impliqués dans le développement de ces événements, notamment par le biais de l’OTAN et de l’UE mais aussi de la Russie, à lutter contre la propagande des forces bourgeoises qui attirent les peuples vers le hachoir à viande de la guerre impérialiste en utilisant divers prétextes fallacieux. Pour exiger la fermeture des bases militaires, le retour des troupes des missions à l’étranger, pour renforcer la lutte pour le désengagement des pays des plans impérialistes et des alliances telles que l’OTAN et l’UE.

7- Les intérêts de la classe ouvrière et des couches populaires exigent que nous renforcions le critère de classe pour analyser l’évolution des événements, pour tracer notre propre voie indépendante contre les monopoles et les classes bourgeoises, pour le renversement du capitalisme, pour le renforcement de la lutte des classes contre la guerre impérialiste, pour le socialisme, qui reste nécessaire et plus que jamais d’actualité.

Partis signataires de la déclaration commune :

1 Algerian Party for Democracy and Socialism

2 Communist Party of Azerbaijan

3 Party of Labour of Austria

4 Communist Party of Bangladesh

5 Communist Party of Belgium

6 Communist Party in Denmark

7 Communist Party of El Salvador

8 Communist Party of Finland

9 Communist Party of Greece

10 Communist Party of Kurdistan-Iraq

11 Workers Party of Ireland

12 Jordanian Communist Party

13 Socialist Movement of Kazakhstan

14 Socialist Party of Latvia

15 Communist Party of Mexico

16 New Communist Party of the Netherlands

17 Communist Party of Norway

18 Communist Party of Pakistan

19 Peruvian Communist Party

20 Philippines Communist Party [PKP 1930]

21 Romanian Socialist Party

22 South African Communist Party

23 Communist Party of the Workers of Spain

24 Sudanese Communist Party

25 Communist Party of Swaziland

26 Communist Party of Sweden

27 Communist Party of Turkey

28 Union of Communists of Ukraine



Autres partis signataires de la déclaration commune :

1 Movement « Che Guevara » (Union of Communists in Bulgaria)

2 Communist Front (Italy)

3 Communist Revolutionary Party of France (PCRF)

La déclaration est ouverte à d’autres signataires.

*Traduction en français reprise du site web le « Le Lien » du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme.