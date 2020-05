Grand rassemblement du 1er mai organisé à Athènes par le front militant de tous les travailleurs (PAME)

samedi 2 mai 2020



Lors d’un rassemblement très symbolique, les travailleurs et syndicats grecs ont honoré aujourd’hui la Journée internationale des travailleurs sur la place Syntagma, face au bâtiment du Parlement grec, à Athènes, envoyant ainsi un puissant message de solidarité prolétarienne et internationale.

Organisé par le Front militant de tous les travailleurs (PAME), le rassemblement s’est déroulé avec toutes les mesures de protection nécessaires en raison de la pandémie de Covid-19, les manifestants gardant leurs distances les uns avec les autres et portant tous masques et gants.

Par ce rassemblement symbolique, la classe ouvrière grecque nous rappelle la signification réelle du 1er mai : Que « le virus le plus mortel est celui du capitalisme ». Le message principal du rassemblement du PAME était que le mouvement ouvrier de classe reste à l’avant-garde de la lutte pour que la classe ouvrière et le peuple grecs ne paient pas une fois de plus pour la crise à venir.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, le secrétariat exécutif du PAME souligne :

« Le Secrétariat Exécutif du PAME salue les milliers de travailleurs, les chômeurs, les jeunes, les femmes qui, sous le slogan de cette année »LE PEUPLE NE DOIT PAS ENCORE PAYER ! L’ENNEMI VISIBLE EST LE CAPITALISME", ont participé et manifesté dans des mobilisations symboliques dans toutes les villes du pays. Nous saluons également les milliers de travailleurs, chômeurs, indépendants, agriculteurs, jeunes hommes et femmes qui sont confinés à la maison, et qui auraient aimé manifester avec nous comme chaque année dans toute la Grèce, pour honorer la Journée internationale de la classe ouvrière.

Nous rendons hommage à tous ceux qui sont morts dans le monde entier durant cette pandémie, et avec admiration aux médecins et infirmières héroïques qui ont perdu la vie en luttant contre la pandémie. En même temps, nous luttons contre la destruction des systèmes de santé, qui s’opère même dans les pays capitalistes les plus « développés ». Mais « l’heure est à la lutte et à la vie ».

Pour les capitalistes et les gouvernements des pays capitalistes, la pandémie est devenue une occasion de violer les droits des travailleurs. La pandémie a montré encore plus que le système d’exploitation ne peut être humanisé."

Le secrétaire général du Comité Central du Parti communiste de Grèce (KKE), Dimitris Koutsoumbas, a participé au rassemblement ainsi que de nombreux militants du KKE et de la Jeunesse communiste de Grèce (KNE).

Cette mobilisation symbolique se voulait une réponse au gouvernement conservateur de la Nouvelle Démocratie qui, sous couvert de pandémie, tente de faire taire la voix du mouvement syndical organisé, tandis qu’il donne dans le même temps le « feu vert » aux employeurs pour intensifier leurs attaques contre les travailleurs.

L’événement a commencé avec « Bella Ciao », chanson de résistance légendaire qui symbolise aujourd’hui la solidarité envers le peuple italien fortement touché par la pandémie, et s’est terminé avec les participants levant le poing et chantant tous ensemble « L’Internationale ».

Source : Article repris de : http://solidarite-internationale-pc...er-mai-organise-a-athenes-par-le-front-militant-de-tous-les

Note de la rédaction d’Alger républicain : le site web « solidarite-internationale-pcf.fr » n’est pas un site du PCF. Il est animé par des militants communistes en dehors du PCF.