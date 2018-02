Cuba rejette le retour à la doctrine Monroe d’ingérences militaires des USA en Amérique latine

jeudi 8 février 2018



Dans un article publié le 5 février 2018, Gramma international annonce que le ministre cubain des Affaires étrangères met en garde sur la gravité du message arrogant et de mépris exprimé par le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis en entamant son périple dans plusieurs pays d’Amérique Latine et des Caraïbes.

A la veille de ce périple, le jeudi 1er février, poursuit l’article, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, lors d’une apparition à l’Université du Texas à Austin, a fait des déclarations interventionnistes alarmantes qui incitent ouvertement au renversement, par tous les moyens, du gouvernement légitime du Venezuela et qui ont aussi pour objectif de miner la répudiation unanime par la région des mesures rétrogrades et rigoureuses économiques, commerciales et financières du blocus contre Cuba dont le projet est d’appauvrir l’économie cubaine et le peuple afin de tenter de soumettre le pays.

Ses déclarations sont clairement dans la ligne des complots du changement de régime qui a réclamé les vies de millions de victimes innocentes dans divers parties du monde et qui a promu la violence, la guerre les crises humanitaires et l’instabilité, en montrant leur faillite. Le gouvernement des Etats-Unis a ignoré que c’est une région engagée pour la défense de la paix, comme cela est enraciné dans la proclamation de l’Amérique Latine et des Caraïbes comme zone de paix, qui a été signée par les chefs d’Etats et de gouvernements à la Havane, le 29 janvier 2014, durant le 2 ème Sommet de CELAC.

Dans les paroles du Secrétaire Tillerson, « Dans l’histoire du Venezuela et en fait l’histoire dans d’autres pays d’Amérique Latine et Sud américains, souvent c’est l’armée qui s’est occupée de cela, quand les faits sont si mauvais que la direction de l’armée réalise exactement- elle ne peut plus servir du tout les citoyens, elle dirige une transition pacifique. Quel que soit le cas, je ne sais pas. » Auparavant, il a défendu les hypothèses de la doctrine infâme qui a établi comme une politique que les Amériques étaient l’arrière cour des Etats-Unis , en déclarant que « parfois je pense que nous avons oublié l’importance de la Doctrine de Monroe et ce qu’elle signifie pour cette hémisphère et le maintien de ces valeurs partagées. Ainsi je pense combien il est important aujourd’hui comme au jour où elle a été écrite. »

Ces paroles sont clairement une incitation au « changement de régime ». Dans ces instructions pour la région, Tillerson est allé très loin quand il suggère au Président Maduro d’abandonner son poste à la tête de l’Etat, démocratiquement élu par une majorité indiscutable des suffrages. Dans son discours, il retourne aux conditions préalables ratées sur Cuba et, sans aucune autorité morale, s’ingère dans les affaires intérieures de Cuba, en demandant des changements dans notre prochain processus électoral qui sont dans le sillage des Etats-Unis.

Avec ses déclarations, le haut fonctionnaire du gouvernement des Etats Unis ajoute un nouvel acte à ce qui a été un comportement d’outrages successifs dans l’histoire de la domination de notre région, ce qui confirme le soutenu mépris avec lequel le gouvernement de Donald Trump a sans équivoque soumis les nations d’Amérique Latine et des Caraïbes, dont il dénigré les peuples chaque fois qu’il a l’opportunité.

Le Ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba condamne cette nouvelle attaque contre Cuba et le Venezuela, qui suit les récentes déclarations irrespectueuses du Président Trump dans sa déclaration sur l’Etat de l’Union.

Avant son départ pour son périple impérialiste, le secrétaire d’Etat a annoncé que 2018 serait l’année des Amériques et a rendu clair qu’il chercherait à encourager la division et la soumission parmi les gouvernements d’Amérique Latine. En agissant ainsi, il se présente contre la répudiation inspirée par ses avis et la dignité des peuples de la région, qui supporte la mémoire des centaines et milliers de morts et disparus des dictatures militaires sponsorisées par les Etats-Unis, et que le Secrétaire Tillerson appelle à répéter aujourd’hui.

C’est outrageant et inacceptable que le secrétaire d’Etat des Etats Unis appelle ouvertement à un coup d’Etat militaire au Venezuela, encourageant l’instabilité, le renversement d’un gouvernement élu démocratiquement , et la violence.

C’est évident et regrettable qu’aussi bien le Président des Etats Unis et son Secrétaire D’Etat ne connaissent pas l’Amérique Latine et les Caraïbes. Nous avons été un continent soumis à la domination humiliante des Etats-Unis intéressés seulement à l’extraction des ressources dans une inégale relation. Mais notre Amérique est réveillé et il ne sera pas facile de la bousculer.

La Havane, 5 février 2018