Davos, réunion des requins du capitalisme mondial et ramassis de malfrats en tout genre

lundi 5 février 2018

Dans une station de ski huppée pour riches, ultra sécurisée, situé à l’est de la Suisse, une centaine de chefs d’Etats ou de gouvernements, des millionnaires, des grands patrons de multinationales et des stars, des grands financiers par exemple Georges Soros et Lioyd Blankfein patron de la grande banque Goldman Sachs. Même Donald Trump a été convié pour participer au foutoir du 48e forum de Davos. On se glorifie de la présence de sept femmes sur des milliers de convives, c’est peu, mais ces femmes ne sont pas tombées de la dernière pluie*, telle Christine Lagarde, présidente du sinistre FMI qui fait des ravages en Afrique et dans d’autres pays. Telle aussi Sharan Burrow, secrétaire générale de la confédération syndicale internationale (CST) une organisation syndicale réformiste à la botte du patronat qui est là pour freiner et détourner des quatre fers, les revendications des travailleurs, et d’autres.

Pour amuser la galerie le forum s’est tenu sous le thème ronflant « Construire un avenir commun dans un monde fracturé » en oubliant de préciser qu’ils sont responsables de cette fracture, du chaos et des guerres partout dans le monde. Un conglomérat de personnalités puantes qui représentent le gratin du système capitaliste impérialiste et qui vont se congratuler à outrance devant les caméras, faisant croire qu’ils sont tous sur la même longueur d’onde. Trois à quatre milles invités hébergés dans un univers ultra sophistiqué où le fric coule à flot. Ils sablent le champagne, ils se goinfrent comme des porcs, ils sont au sommet de la gloire. Ces messieurs affublés de leur costume trois pièces et cravate ou noeud papillon en ornière, imbus de leur personne, vont discutailler du devenir de la planète. Mais qu’elle planète vont-ils nous proposer ?

Devant les caméras dans la photo de famille, ils sont tous là, les grands de ce monde infâme, les Trump, Macron, Meckel, Mye, accompagnés d’autres grands, les patrons de multinationales aux ramifications tentaculaires dans tous les pays, détenteurs de pouvoirs exorbitants et plus puissant que certains États, passés maîtres dans les coups d’États en tout genre, dans la destitutions de dirigeants récalcitrants à leurs ordres, complices et commanditaires d’assassinats. Ils sont là plein de suffisance, sourire aux lèvres, fiers de leur présence à ce spectacle.

Mais quand on analyse la composition des personnalités présentes, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Les pays pauvres ne sont là que pour la galerie, ils n’ont aucun moyen de se faire entendre. On leur accorde un strapontin de pacotille. Leur voix compte pour du beurre. Les puissances impérialistes règnent.

Mais que viennent faire ces dirigeants africains dans cette galère ? C’est valable pour notre pays qui est représenté par notre ministre des Affaires étrangères. C’est vrai que la grande majorité de ces dirigeants ne représentent pas leur peuple et de surcroît, ils sont dans la plupart des cas, corrompus et inféodés aux puissances étrangères. Ils viennent écouter leurs maîtres. Comment qualifier leur présence à cette mascarade et en particulier quand un Donald Trump représentant la plus grande puissance du monde se permet d’insulter les pays africains en les qualifiant de « pays de merde ». Ils ont très peu réagi parce que se sont des dirigeants collabos de « merde ». Au lieu de boycotter ce forum de « merde », ils ont humilié par leur présence tous les peuples du continent africain. Malheureusement notre pays ne s’est pas épargné ce déshonneur. La « merde », c’est les puissances impérialistes qui l’ont apporté » en rendant ces pays exsangues par leur politique d’ingérence, de domination, de pillage des ressources naturelles et du soutien aux dictateurs collabos qui s’enrichissent illicitement sur le dos des peuples.

La crise du système capitaliste non seulement est loin de se terminer, mais au contraire, elle s’approfondit. Les dirigeants du système sont inquiets et pour certains, c’est même l’affolement. Les peuples commencent à se rebiffer. Les revendications ne sont plus les mêmes. Les masses populaires se posent beaucoup de questions sur la politique menée par les oligarques du capitalisme. Les manifestations partout dans le monde sont de plus en plus dirigées contre le système prédateur. Les masses populaires et les travailleurs ne croient plus à leurs élections bidouillées pour changer les choses. Les abstentions sont massives. Ce sont des élus minoritaires et pourtant ils gouvernent.

Mais ce qui les inquiète le plus, c’est le regain des masses populaires pour la lutte des classes et même elles commencent à s’intéresser au communisme et ce, malgré tout le tapage médiatique permanent contre les communistes.

Les plis avancés dans les masses populaires constatent que le système capitaliste n’est pas réformable. C’est un premier constat, mais pour abattre le capitalisme, il faut plus de détermination dans les luttes à mener.

Alors à quoi sert le forum de Davos ?

Il ne faut pas croire que les forums qui rassemblent autant de personnalités responsables de la politique mondiale, soient une erreur et un coup pour rien. Non, dans ce genre de réunions pour ces gens là, les responsables du chaos dans le monde ne viennent pas enfiler des perles. A chaque forum, les objectifs sont les mêmes. Personne n’est dupe, ils vont tout faire pour se maintenir au pouvoir en développant la meilleure stratégie pour empêcher les masses populaires de s’organiser et continuer à exploiter les masses populaires et les travailleurs en particulier.

Pour ce 48e forum, les bourgeoisies inquiètes des nombreux échecs politiques de leur stratégie, avancent un objectif particulier, faire croire que la crise est terminée et que tout va bien dans le meilleur des mondes. C’est loin d’être le cas, mais ils vont tout faire pour manipuler les masses populaires. Tout leur potentiel de propagande et de manipulation va se mettre en action pour donner l’impression que c’est une grande fête de joyeux et gais lurons, venant apporter la paix et la concorde. Des promesses fusent de partout. Les télés s’en donnent à cœur joie, des reportages, des interviews de personnalités en continu, des débats en tout genre, tout ce tintamarre nauséeux pour détourner l’attention des gens et faire croire qu’il n’y pas d’autre d’alternative à la politique menée par les supplétifs à leur solde.

Mais les véritables discutions se passent en coulisse et pratiquement en secret. Au final, ce qui est sûr, c’est qu’ils vont continuer cette politique désastreuse contre les peuples. Les pays pauvres et les pays africains en particulier, vont subir le diktat des puissances impérialistes. En un mot l’application de la politique brutale de la barbarie capitaliste.

Le capitalisme est inhumain, le laisser perdurer, c’est mettre en péril l’humanité tout entière.

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » (Jean Jaurès).

Prolétaires et peuples opprimés, unissez-vous contre la barbarie capitaliste. Chassez toutes ces bourgeoisies corrompues et parasitaires minoritaires. Construisez une société de justice sociale basée sur l’abolition de l’exploitation de l’homme par l’homme.

A. KADRI