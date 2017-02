Décès de Djamila Danièle Amrane Minne

mardi 14 février 2017

Djamila Daniele Amrane Minne le jour de son arrestation D.R

Nous apprenons avec une grande tristesse le décès de la moudjahida Djamila Danièle Amrane Minne, survenu le 11 février 2017 à Alger.

Elle était la fille de la moudjahida Jacqueline Guerroudj décédée l’année dernière.

En cette douloureuse circonstance, Alger républicain présente à ses enfants, son époux et à toute sa famille, ses sincères condoléances et rend hommage à cette grande dame, militante, maquisarde et résistante qui a donné le meilleur d’elle-même durant la guerre de libération nationale pour une Algérie libre et indépendante. Une Algérie pour laquelle elle a œuvré pour la défendre et la bâtir.

Après l’indépendance, poétesse et professeur d’Histoire, elle a eu à cœur de par son métier de former les enfants de l’Algérie à venir.

La très jeune moudjahida, qui avait fait face à l’armée coloniale française à l’âge de 17 ans demeurera une force d’exemple, d’engagement et de courage. Son parcours, son action, témoigneront dans l’histoire de notre pays.

