Notre camarade Djamal Bennaï vient de nous quitter

jeudi 20 avril 2023

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons son décès des suites d’une longue maladie.

Notre regretté Djamal a été pendant longtemps la cheville-ouvrière de l’ Association des Amis d’Alger républicain en France jusqu’à ce qu’une maladie rare et incurable ait fini par annihiler sa résistance physique.

Nous reviendrons dans un article sur le parcours exemplaire de ce militant communiste convaincu.

Alger républicain adresse à sa compagne Maryse, à leurs enfants et proches ses condoléances les plus attristées et les assure de sa compassion en ces circonstances douloureuses.

La cérémonie des obsèques de Djamal se déroulera lundi 24 avril à midi au funérarium du cimetière du Père-Lachaise à Paris.