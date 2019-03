Recueillement en hommage à Abdelkader Alloula

mercredi 13 mars 2019

A l’occasion du 25e anniversaire de la mort au combat contre le néo-fascisme islamiste et la mafia politico-financière de notre camarade - dans la sphère de l’art et de la culture-, le militant communiste Abdelkader Alloula, un recueillement aura lieu au cimetière d’Aïn Beïda (Oran) le jeudi 14 mars ( jour de son enterrement ) 2019 l’après-midi à 14h devant sa tombe.

Cette invitation est lancée en particulier à tous les ancien(ne)s militant(e)s et sympathisant(e)s de l’ex. PAGS organisé(e)s ou non, restés fidèles, propres et honnêtes.

Merci d’informer autour de vous.

Oran

13 mars 2019.

B. Lechlech