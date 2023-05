Décès de Jean CLAVEL

mardi 9 mai 2023

Notre grand ami et camarade Jean Clavel nous à quittés à l’âge de 86 ans. Nous perdons un camarade d’une grande valeur. Il était aussi un grand ami du peuple algérien. Il l’avait prouvé en refusant de prendre les armes contre lui quand il avait été appelé pour le service militaire. Il a défendu notre lutte de libération nationale contre le colonialisme de son propre pays. Il a fait preuve d’un courage exemplaire face aux tribunaux militaires français. Il avait été condamne à trois mois de prison ferme pour ce geste hors du commun. Pour le punir, il est envoyé à sa sortie de prison dans une section disciplinaire à l’extrême sud du Sahara.

Soutenu par ses camarades d’usine, il écrit une lettre au Président de la République française pour expliquer son geste. Jean était un simple ouvrier, un tourneur. Dès l’âge de 17 ans il entre en usine et très vite il adhère à la CGT qui était à l’époque un syndicat de classe. Il rejoint le PCF de Maurice Thorez. Il était devenu un communiste et en conséquence un grand internationaliste. Toute sa vie, il a consacré une grande partie de son temps à la défense sans faille des opprimés du monde entier.

Il avait l’Algérie au cœur, en particulier quand les « qui-tue-quistes » français menaient campagne dans les années 1990 pour disculper les obscurantistes islamistes de leurs crimes.

Il a aidé notre journal Alger Républicain. Il défendait sans relâche Cuba dans sa lutte contre le blocus inhumain imposé par l’impérialisme américain. Il défendait la lutte du peuple palestinien et dénonçait l’occupation de la Palestine par Israël. Il soutenait avec une opiniâtreté particulière le combat du peuple Sahraoui dont le pays est occupé illégalement par la volonté de la monarchie marocaine soutenue par l’impérialisme.

Jean a été l’adjoint au maire de Malakoff, Léo Figuères qui était lui aussi un grand ami de notre pays. Il était membre fondateur de l’ACCA, une organisation anticolonialiste.

Cher Jean, tu étais un homme véritable, un homme de paix comme malheureusement on en trouve très peu. Tu étais un lutteur infatigable contre l’impérialisme dans le monde. Tu es resté ferme et fidèle dans tes idées de communiste jusqu’à ton dernier souffle.

Cher Jean, notre ami inoubliable, tu laisses une trace indélébile de ta lutte contre toutes les injustices dans le monde. Tu es et tu demeureras un exemple pour les jeunes de ton pays.

Cher Jean repose en paix.

ALGER RÉPUBLICAIN

Les obsèques de notre camarade Jean CLAVEL auront lieu le 25 mai.

ALGER RÉPUBLICAIN adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à tous ses amis et camarades.