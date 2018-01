Décès de Jean Salem fils de Henri Alleg

lundi 15 janvier 2018

par



C’est avec une immense douleur que nous venons d’apprendre la terrible nouvelle de la mort de notre ami et camarade Jean, fils de notre camarade disparu Henir Alleg. Jean a été fauché par la maladie. Jean Salem, philosophe Sorbonne - L’oeuvre de Marx I et II

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur le parcours de ce brillant intellectuel révolutionnaire qui n’avait pas abdiqué sous l’assaut des idéologies du reniement contre-révolutionnaire.

Nos lecteurs seront tenus au courant de la date et du lieu de ses obsèques.

Alger républicain présente à sa famille ses condoléances les plus attristées et l’assure de sa profonde compassion.

AR

15.01.2018