Déclaration Balfour de novembre 1917, mise en place d’une poudrière au Moyen-Orient et de la nekba pour les Palestiniens

vendredi 17 novembre 2017

Pour rappeler l’injustice faite au peuple palestinien, voici quelques éléments très succincts de la tragédie qui se joue au Moyen Orient encore aujourd’hui et orchestrée par les puissances impérialistes.

Le 2 novembre 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, lord Arthur James Balfour, envoie une lettre à Lord Lionel Walter Rothschild dans laquelle il déclare ce qui suit :

"Le Gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politiques dont les Juifs disposent dans tout autre pays.

Je vous serais obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste"

Le Times de Londres publie la déclaration le 9 novembre,

Le texte en est édifiant. C’est une des premières étapes dans la création de l’État d’Israël. La promesse sera entérinée lors de la conférence de San Remo (1920). Comme on le voie les peuples arabes et palestinien sont absents dans les décisions arbitraires des puissances coloniales occidentales

Le rôle de la puissance coloniale britannique fut décisif dans la création de l’entité sioniste et les injustices qui en ont découlé. La France n’est pas en reste dans ce partage immonde des restes de l’empire Ottoman au Moyen-Orient

C’est l’aboutissement des tractations engagées entre la France et la Grande-Bretagne 1916 par l’intermédiaire du Britannique sir Mark Sykes et du Français François Georges-Picot qui prévoient de placer la Palestine sous administration internationale dans le cadre d’un futur partage entre leurs pays et la Russie tsariste des provinces arabes de l’Empire ottoman. Le plan de partage Sykes-Picot sera retrouvé en 1917 dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères de La Russie. Le pouvoir soviétique qui avait pris la décision de divulguer tous les accords secrets le porta à la connaissance des peuples arabes après l’avoir publié dans la Pravda.

La déclaration d’indépendance de l’État d’Israël a eu lieu le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique sur la Palestine.

Sous prétexte de rendre justice aux juifs d’Europe qui ont été massacrés par le régime nazi, on a chassé les Palestiniens de leur terre ancestrale pour les remplacer par des gens venus d’ailleurs sans line aucun avec la région. Ce ne sont pas les Palestiniens qui sont responsables du génocide infligé aux juifs d’Europe, mais bien les pays européens qui ont permis à Hitler de prendre le pouvoir en Allemagne et qui l’ont laissé faire pendant un moment espérant que Hitler allait liquider l’URSS. Pour réparer une injustice on en crée une autre toute aussi douloureuse contre le peuple palestinien.

L’indépendance fut prononcée par David Ben Gourion, président de l’Agence juive qui devint le premier Premier ministre de ce pays.

Et le pire, c’est la déclaration faisant suite au plan de partage de la Palestine décidé par les puissances occupantes voté à l’ONU le 29 novembre 1947. La déclaration d’indépendance d’Israël est l’aboutissement du projet sioniste 50 ans après sa lancée.

Le plan est accepté par les dirigeants de la communauté juive en Palestine, par le biais de l’Agence juive à l’exception de ceux de l’Irgoun. Il est rejeté par la quasi totalité des dirigeants de la communauté arabe, y compris par le Haut Comité arabe palestinien, qui est appuyé dans son rejet du plan par les États de la Ligue arabe. Les dirigeants arabes revendiquent l’ensemble du territoire et soutiennent que le partage constitue une violation du droit de la majorité des habitants de la Palestine, qui à l’époque est composée de deux tiers d’Arabes (1 200 000) et un tiers de Juifs (600 000) principalement immigrés d’Europe pendant la période du mandat. Le lendemain du vote, la guerre éclate entre juifs et Palestiniens et après le départ des Britanniques six mois plus tard, la première guerre israélo-arabe débute.

Le plan de partage de la Palestine est le début de la guerre larvée israélo-palestinienne, c’est la nakba (la catastrophe) pour tout le peuple palestinien

La Nakba symbolise le rappel de l’expulsion de tout un peuple de son propre pays, qui a commencé sous domination britannique et bien avant la déclaration d’indépendance d’Israël. Plus d’un million de Palestiniens ont été et chassés de leur terre ancestrale par la force et des milliers d’entre eux massacrés. Au début, c’est la haganah (armée secrète juive créée en 1920 et a existé jusqu’en 1948) qui a expulsé les Palestiniens des zones sous domination britannique et avec la bienveillance de « Sa Majesté ». Sous domination israélienne, les massacres de Palestiniens se sont accentués. Ce fut un véritable nettoyage ethnique. C’est un peuple humilié, spolié de ses droits, et martyrisé depuis plus de 69 ans par le régime sioniste d’Israël et la complicité des puissances impérialistes.

Aujourd’hui, la répression, les assassinats de Palestiniens, les bombardements périodiques de la bande de Gaza faisant plusieurs milliers de morts, les arrestations arbitraires et les emprisonnements de dirigeant palestiniens, les expulsions et l’humiliation de tout un peuple sans défense, continuent sans offusquer la ploutocratie occidentale et bien sûr avec la complicité des puissances impérialistes. Leurs intérêts de classe passent avant toutes choses. Le malheur des peuples ne les concerne pas. Ils ne peuvent nous faire prendre les vessies pour des lanternes.

Il ne faut pas croire que État d’Israël a été créé pour corriger une injustice ou par bonté de la part des dirigeants occidentaux, mais bien pour en faire un instrument de domination, un véritable gendarme au Moyen Orient et même ailleurs, principalement pour assurer le contrôle des zones pétrolières de cette région par les Etats impérialistes. Pour cela les puissances impérialistes n’ont pas lésiné sur les moyens, elles l’ont doté d’un armement ultra sophistiqué sans retenue et le plus alarmant dans le silence effrayant de tous les médias-mensonges de la bourgeoise impérialiste, c’est que celles-ci ont aidé à fond Israël à se doter de l’arme nucléaire. De ce fait, même le peuple israélien ne retrouvera pas la paix. Bien au contraire, la politique israélienne ultra réactionnaire met en danger son propre peuple d’un holocauste encore plus effroyable si une guerre nucléaire venait à être déclenchée par suite de la persistance des impériale-sionistes à provoquer les peuples de la région. Cette obstination dans la réalisation de ses plans expansionnistes porte en elle un très fort risque d’entraîner dans l’engrenage de la guerre nucléaire les grandes puissances impérialistes rivales, anciennes et nouvelles qui se disputent le contrôle de la région, USA, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine, sans oublier le régime réactionnaire iranien qui ne cache pas sa volonté de s’affirmer par l’arme nucléaire face à Israël, premier Etat nucléaire de la région.

Compte tenu la politique israélienne de colonisation des terres palestiniennes en Cisjordanie et d’une occupation illégale, la situation politique prend une tournure très dangereuse pour la paix et surtout Israël est viscéralement hostile à l’application de la solution des deux États inscrite dans les résolutions de l’ONU. La paix n’est pas pour demain.

Le peuple palestinien a un seul recours c’est de continuer à mener un combat sans relâche jusqu’à la fin de l’occupation de la Palestine et imposer, au moins dans un premier temps, le retour aux frontières du 5 juin 1967 pour construire son propre pays indépendant de toute ingérence.

Mais pour réaliser cet objectif, il faut que les travailleurs interviennent, qu’ils soient de confession juive, musulmane, chrétienne ou sans religion, qu’ils s’unissent dans un même combat pour détruire le système capitaliste, chasser cette bourgeoisie ultra-réactionnaire du pouvoir responsable de la guerre contre le peuple palestinien et que tout les citoyens de toutes origines vivent en paix, construire le socialisme.

Vive la Palestine libre

Vive la solidarité prolétarienne

A. KADRI