Déclaration de l’Organisation de Solidarité des peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine (OSPAAL) avec le peuple frère de Palestine

vendredi 18 mai 2018



L’organisation de Solidarité des peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine (OSPAAL), dénonce en des termes les plus forts le nouveau et criminel massacre sioniste enduré par la population palestinienne sans défense de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a assassiné, faisant plus de 50 morts tués par balles et blessant environ 3000, parmi lesquels des personnes âgées, des enfants, des femmes, des secouristes et même des journalistes qui couvraient les manifestations pacifiques de masse avec lesquelles ce peuple héroïque rappelait 70 ans de la journée de la Naqba, la catastrophe nationale produite par la création le 14 mai 1948 de l’Etat d’Israël , l’occupation dans le sang de la Palestine et causer l’exode forcé de 750 000 de ses fils et soeurs du territoire de leur patrie. La brutalité de la force employée contre eux les a transformés en des victimes de la tragédie humaine des réfugiés qui s’étend, et qui n’est pas solutionnée jusqu’à nos jours.

« Fortuitement », dans une attitude évidente de bien d’arrogance et de mépris pour la Loi Internationale que caractérise ses actions, l’Administration US dirigée par Donald Trump choisit l’anniversaire de la Naqba pour appliquer la décision unilatérale annoncée le 6 décembre 2017 du transfert de son ambassade dans la ville sacrée de Jérusalem. Cette inadmissible provocation des Etats-Unis bafoue tout vestige qui peut rester du processus de paix délabré au regard de l’erroné dénommé conflit palestinien, qui n’est pas et n’a jamais été un conflit entre deux parties qui peut être considéré en égalité, mais une guerre d’agression permanente, une usurpation géographique, une extermination démographique et une indescriptible production de crimes, de destruction et de pillage.

Face à la poursuite d’une telle barbarie, le Secrétariat exécutif de l’OSPAAL souligne sa condamnation la plus forte et, en même temps, exprime de plus en plus sa solidarité militante et son soutien sans réserve à la juste demande du peuple palestinien au retour des réfugiés, la fin de l’occupation et à son droit légitime de créer l’Etat Palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Après 70 années d’holocauste du peuple palestinien causé par l’Etat d’Israël sioniste, la tricontinentale élève sa voix pour demander :

PLUS DE GÉNOCIDE !

UN ETAT INDÉPENDANT PALESTINIEN MAINTENANT !

L’HÉROÏQUE SACRIFICE DU PEUPLE ENTIER, SA PERSÉVÉRANCE ET SA DIGNITÉ DOIVENT VAINCRE !

Le Secrétariat exécutif de l’OSPAAL

La Havane, le 15 mai 2018