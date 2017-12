Déclaration de la FSM à l’occasion de la Journée internationale de la solidarité avec le peuple de Palestine

vendredi 1er décembre 2017

par



À l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, la FSM exprime son indéfectible soutien au peuple palestinien. En ce jour symbolique, nous appelons les affiliés et amis de la FSM, tous les syndicats militants du monde, dans chaque pays à exprimer leur solidarité avec la juste lutte du peuple palestinien contre la barbarie de l’occupation israélienne et à mener des actions de solidarité avec le peuple palestinien.

L’ONU, l’UE et d’autres organisations internationales portent une énorme responsabilité dans la situation inacceptable qui perdure ; en théorie ils prétendent être justes mais en pratique, ils soutiennent la politique israélienne.

La FSM exprime sa solidarité de classe pleine, stable et durable avec le peuple palestinien et sa lutte pour une nation indépendante. Nous rejetons ardemment le génocide contre nos frères et sœurs palestiniens perpétré par le gouvernement criminel impérialiste d’Israël.

Palestine

Nous demandons :

La reconnaissance de l’État palestinien aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale

La fin des colonies et le retrait de tous les colons qui se sont installés au-delà des frontières de 1967.

La démolition du mur de séparation à Jérusalem.

Le droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens sur la base des résolutions pertinentes de l’ONU

La suppression de toute discrimination contre les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

La libération immédiate des Palestiniens emprisonnés et des autres prisonniers politiques détenus dans les prisons israéliennes.

Le retrait de l’armée israélienne de tous les territoires occupés de 1967, y compris les hauteurs du Golan et la région de Sheba au sud du Liban.

Dans la conjoncture actuelle les travailleurs de Palestine se doivent de renforcer les liens de solidarité et de militantisme avec la FSM, qui est aux côtés du peuple palestinien de 1945 à aujourd’hui. Il est nécessaire d’exclure des syndicats les dirigeants syndicalistes corrompus qui sont des marionnettes des syndicalistes jaunes, des dirigeants syndicaux corrompus qui volent la sueur des travailleurs palestiniens.

La Fédération mondiale des syndicats a été et sera au côté des Palestiniens jusqu’à la victoire finale. L’internationalisme de la FSM n’est pas à vendre et ne peut donc pas être acheté.

Vive la lutte du peuple palestinien !

Le Secrétariat

29 Nov 2017