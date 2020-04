Déclaration des partis communistes et ouvriers sur l’épidémie du Covid-19*

jeudi 2 avril 2020



Les partis communistes et ouvriers se positionnent avec responsabilité devant nos peuples. Nous sommes ici !

Nous sommes présents au premier rang de la lutte pour prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et sauvegarder les droits de la classe ouvrière et des couches populaires partout !

Nous remercions de tout cœur les médecins, les infirmières, le personnel des hôpitaux et des unités de santé qui mènent ce combat dans de grandes difficultés.

Nous exprimons notre solidarité avec les personnes touchées par la pandémie de CoVID-19 et leur souhaitons un prompt rétablissement.

Nous saluons les pays qui développent des actions de solidarité avec les pays les plus touchés, comme l’envoi de matériel de protection et de professionnels de la santé de pays tels que la Chine, Cuba et la Russie, actions qui contrastent fortement avec l’absence de l’Union européenne.

La pandémie de CoVID-19 prouve tragiquement les énormes pénuries de systèmes de santé dans tous les pays capitalistes qui étaient connues avant l’apparition du coronavirus. Ces pénuries ne sont pas accidentelles, elles sont le résultat de la politique anti-populaire menée par les gouvernements au service du grand capital pour commercialiser et privatiser la santé, pour soutenir la rentabilité des groupes monopolistiques. Cette politique sape les grandes capacités scientifiques et technologiques disponibles aujourd’hui pour répondre à tous les besoins de la population en matière de prévention et de soins de santé.

L’expérience d’aujourd’hui révèle la nature antisociale et parasitaire du capitalisme et souligne la supériorité et l’opportunité du socialisme et d’une planification scientifique centrale basée sur les besoins populaires, qui peut garantir les soins de santé primaires et la prévention, les hôpitaux, le personnel médical et infirmier, la médecine, les laboratoires, les examens médicaux et tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins sanitaires constants et urgents du peuple.

Le ralentissement préexistant de l’économie mondiale est maintenant renforcé par la propagation du coronavirus et augmente le risque d’une nouvelle crise dans la période à venir. Malgré la propagande sur l’« unité », les gouvernements au service du grand capital concentrent leurs mesures financières sur le soutien des groupes monopolistiques et chercheront une fois de plus à faire porter le fardeau de la crise aux travailleurs et aux autres couches populaires. Les travailleurs et les peuples ne peuvent et ne doivent pas payer à nouveau !

La « responsabilité individuelle » ne peut servir de prétexte pour couvrir la responsabilité de l’État et du gouvernement. Aujourd’hui, prendre les mesures nécessaires exige aussi la lutte des peuples contre la politique de soutien aux groupes monopolistiques, qui sacrifie la satisfaction des besoins et la santé des peuples sur l’autel de la rentabilité capitaliste.

Les partis communistes et ouvriers exigent que toutes les mesures nécessaires soient prises immédiatement pour faire face à l’épidémie, notamment les suivantes :

Renforcement immédiat des systèmes de santé publique par un financement de l’État, recrutement de personnel médical et infirmier à plein temps avec tous les droits du travail. Répondre à tous les besoins des unités de soins intensifs (USI) et des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement des services publics de santé et de recherche.

Mise à disposition immédiate et gratuite par l’État de tous les moyens de protection nécessaires (masques, gants, antiseptiques, etc.) à la population et lutte contre le mercantilisme. Mise à disposition de toutes les mesures de protection à l’ensemble du personnel de santé qui mène ce combat dans les hôpitaux au prix de sacrifices et à ses propres frais.

Protection des revenus et des droits des couches populaires travailleuses. Mettre un frein à l’irresponsabilité du capital qui, sous le couvert de l’épidémie de CoVID-19, procède à des licenciements massifs et tente de piétiner davantage les droits salariaux, le temps de travail, les congés et autres droits du travail. Une action immédiate pour protéger les travailleurs sur le lieu de travail.

Non à toute restriction des droits démocratiques des peuples sous le prétexte du coronavirus.

Mettre fin à toutes les sanctions et mesures d’exclusion économique qui, dans cette situation, sont encore plus injustes et criminelles et rendent la vie des peuples dans les pays contre lesquels ils se retournent encore plus difficile. Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la vie des peuples.

Nous disons non aux interventions impérialistes et aux exercices militaires, tels que ceux de l’OTAN, et exigeons que les ressources publiques soient réorientées vers le soutien des besoins des peuples, comme le financement des systèmes de santé publique et de sécurité sociale.

Partis signataires :

Parti communiste d’Albanie

Parti communiste d’Argentine

Parti communiste d’Arménie

Parti communiste d’Australie

Parti des travailleurs d’Autriche

Parti communiste d’Azerbaïdjan

Parti communiste du Bangladesh

Parti communiste de Belgique

Parti communiste brésilien

Parti communiste britannique

Nouveau Parti communiste britannique

Parti des communistes bulgares

Parti communiste du Canada

Parti communiste du Chili

Parti socialiste ouvrier de Croatie

Parti progressiste des travailleurs (AKEL), Chypre

Parti communiste de Bohême et Moravie

Parti communiste au Danemark

Parti communiste égyptien

Parti communiste de Finlande

Parti communiste unifié de Géorgie

Parti communiste allemand

Parti communiste de Grèce

Parti ouvrier hongrois

Parti communiste d’Inde

Parti communiste d’Inde (marxiste)

Parti Tudeh d’Iran

Parti des travailleurs d’Irlande

Parti communiste d’Irlande

Parti communiste d’Israël

Parti communiste (Italie)

Parti communiste jordanien

Mouvement socialiste du Kazakhstan

Parti du travail de Corée

Parti communiste libanais

Parti socialiste (Lituanie)

Parti communiste de Malte

Parti communiste du Mexique

Parti populaire socialiste - Association politique nationale, Mexique

Parti communiste du Népal

Parti communiste de Norvège

Nouveau Parti communiste des Pays-Bas

Parti communiste du Pakistan

Parti du peuple palestinien

Parti communiste palestinien

Parti communiste paraguayen

Parti communiste de Pologne

Parti communiste portugais

Parti communiste des Philippines [PKP 1930]

Parti socialiste roumain

Parti communiste de la Fédération de Russie

Parti communiste ouvrier de Russie

Parti communiste de l’Union soviétique

Nouveau parti communiste de Yougoslavie

Les communistes de Serbie

Parti communiste des travailleurs d’Espagne

Les communistes de Catalogne

Parti communiste du Swaziland

Parti communiste de Suède

Parti communiste syrien

Parti communiste de Turquie

Parti communiste d’Ukraine

Union des communistes d’Ukraine

Parti communiste du Venezuela

Le Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme souscrit naturellement à cette déclaration

* Texte repris du site web du PADS.

url : http://lien-pads.over-blog.com/2020...