Le Conseil Mondial de la Paix dénonce la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDP de Corée

jeudi 17 août 2017

par



Le CMP exprime ses sérieuses inquiétudes au sujet de la récente résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 5 Août 2017 (2371/2017) pour imposer de nouvelles sanctions contre la République Démocratique Populaire de Corée et son peuple.

Le CMP affirme sa ferme solidarité avec le peuple coréen pour son droit à décider seul et sans ingérences étrangères de ses richesses et de son avenir, en même temps qu’il dénonce les menaces de l’Administration US et de ses alliés dans la région contre la souveraineté de la RDP de Corée.

Nous condamnons l’accentuation des exercices militaires US en Corée du Sud, dans la région et au Japon , également la présence militaire des troupes US avec un effectif de plus de 20000 soldats dans la péninsule de Corée. Le déploiement du bouclier de défense de missiles US THAAD en Corée du Sud constitue une escalade prochaine dans la stratégie des menaces pour l’obtention de la capacité de la première frappe sans possibilité de riposte.

Le CMP est en faveur d’une destruction de toutes les armes nucléaires dans le monde mais n’accepte pas que soit appliquée unilatéralement la propagande contre le « programme nucléaire » de la RDP de Corée. En même temps nous soutenons et demandons un débat pacifique sur les différends entre les Etats-Unis et la RDP de Corée et le rétablissement de l’accord d’armistice de 1953 avec le concours complet des deux parties.

Historiquement nous sommes opposés au recours de sanctions après une exclusion de la Corée qui sont nuisibles au peuple et sont en réalité des formes d’agression ou une préparation d’intervention militaire comme ce fut le cas auparavant en Irak et en Libye.

Les intérêts légitimes de la RDP de Corée ne peuvent pas aller de pair avec des sanctions, des menaces, des actions pour étrangler un peuple dans le but d’imposer le contrôle géostratégique de la domination impérialiste qui, elle, fonctionne comme une réelle menace à la paix et à la stabilité dans la région. Nous nous souvenons en ces jours que non seulement les Etats Unis ont été le seul pays à avoir utilisé des bombes atomiques il y a 72 ans avec son crime d’Hiroshima et de Nagasaki mais qu’en plus il refuse de freiner même aujourd’hui l’option d’une première frappe nucléaire.

Le CMP réaffirme son soutien à la lutte du peuple coréen contre les plans impérialistes, la défense de sa souveraineté, pour la démilitarisation et le désarmement nucléaire dans la région et pour l’indépendance et la réunification pacifique de la Corée.

Les Nations Unies devraient respecter les principes de leur charte fondatrice et ne pas les violer !

Le Secrétariat du CMP, 9 Août 2017