Déclaration du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme sur les combats armés du peuple palestinien contre l’oppression israélienne

vendredi 13 octobre 2023



Le Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme, parti des communistes algériens, exprime son soutien inconditionnel à la lutte du peuple palestinien contre l’occupation de ses terres et son oppression par l’Etat sioniste d’Israël. Les actions armées entreprises par les combattants palestiniens à partir de Ghaza sont une réponse aux tueries et aux spoliations dont le peuple palestinien est victime depuis des dizaines d’années. Les Israéliens morts ces derniers jours sont des victimes de la politique criminelle de leur propre Etat, bras armé de l’oligarchie impérialiste mondiale.

l’Etat sioniste assassine quotidiennement des manifestants pacifiques, tue des enfants et des femmes, détruit les maisons des résistants, dévaste les infrastructures économiques et sociales à Ghaza et en Cisjordanie. Il encourage l’afflux continue de nouveaux colons sur les territoires palestiniens, en violation de toutes les résolutions de l’ONU, soutient la construction de colonies et arme les colons pour expulser les Palestiniens de leurs terres et de leurs maisons. Il assure ouvertement la sécurité des fanatiques qui profanent quotidiennement l’esplanade d’Al Aqsa. La police israélienne tue les journalistes qui témoignent de la violence des occupants. L’armée sioniste criminelle a tué des dizaines de milliers de Palestiniens depuis 1948, des femmes et des enfants pour la plupart.

Les gouvernants de l’Etat israélien sont encouragés dans leurs opérations criminelles par l’aide militaire et financière inconditionnelle des puissances impérialistes, USA, Angleterre, France et Allemagne en tête. Pour ces puissances, Israël est une immense base militaire chargée de mettre au pas les peuples de la région. Sans ce soutien, les gouvernants sionistes n’auraient pu se permettre de piétiner tous les accords passés avec les représentants des Palestiniens, à commencer par les accords d’Oslo de 1993 pourtant défavorables pour les Palestiniens. Ils se moquent de toutes les résolutions de l’ONU qui reconnaissent le droit des Palestiniens à vivre dans leur propre Etat, déclarent illégale l’instauration de colonies dans les territoires occupés, exigent la suppression des postes de contrôle de l’armée israélienne en territoire palestinien, etc.

Le peuple palestinien a besoin du soutien politique et matériel de toutes les forces démocratiques et anti-impérialistes dans le monde, en particulier en ces moments, face à l’hystérie qui s’est emparée des chefs politiques de l’impérialisme et de ses collaborateurs sociaux-démocrates.

Les attaques armées menées par les combattants palestiniens en territoire occupée vont servir de prétexte à l’exécution par les sionistes de leurs plans barbares d’extermination des Palestiniens. Par le fer et le feu ils tentent de mettre en œuvre leur « solution finale » avec la complicité des régimes arabes réactionnaires. Par intérêt de classe, ces régimes vomis par leurs peuples ont entrepris d’établir des relations « normales » avec l’Etat d’Israël.

Les communistes algériens réaffirment que la paix ne peut être instaurée au Moyen-Orient sans la reconnaissance effective du droit des Palestiniens à l’établissement de leur propre Etat, au moins dans les frontières du 5 juin 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est. Elle ne peut régner sans l’application du droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés depuis 1948.

La lutte des Palestiniens par tous les moyens en leur possession est légitime pour mettre fin à une oppression cruelle qui dure depuis 1948, pour le recouvrement de leurs droits nationaux. Elle est légitime pour qu’ils aient un toit sur leurs terres ancestrales et vivre sans la peur permanente d’être bombardés, massacrés, expulsés par les sionistes.

La lutte des Israéliens qui s’expriment pour une juste paix sur la base de la satisfaction des droits nationaux du peuple palestinien doit bénéficier du soutien de toutes les forces de progrès dans le monde face à leur répression par les fascistes-sionistes.

Gloire à tous les Palestiniens morts pour la libération de leur patrie !

8 octobre 2023