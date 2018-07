Déclaration du Parti du Peuple Palestinien sur la visite du dirigeant de Die Linke en Israël

mardi 17 juillet 2018



Le Parti du Peuple Palestinien (PPP) condamne fermement la visite effectuée par le dirigeant du groupe parlementaire allemand Die Linke ( Parti de la Gauche), Dieter Bartsch, dans une colonie située à proximité de la Bande de Gaza, où il a planté des arbres et exprimé sa solidarité à Israël. La visite s’est déroulée dans le cadre de la coopération avec l’organisation sioniste « Kern Kiemet », connue pour ses responsabilités fondamentales dans la politique de nettoyage ethnique contre les Palestiniens, et pour ses actes brutaux pour expulser les Palestiniens de leurs terres, foyers, villages et villes.

Le Parti du Peuple Palestinien, tout en soulignant la nécessité de presser tous les partis et institutions qui dénoncent les crimes d’Israël et les souffrances de notre peuple, demande aux forces politiques, aux institutions, aux Unions populaires et à la présidence du « Parti de Gauche » en Allemagne de présenter ses excuses à notre peuple pour la visite et la participation du dirigeant de sa fraction parlementaire à une telle activité qui soutient l’Etat d’occupation, et d’entreprendre une action immédiate pour le démettre de

de toutes ses positions.

12 juillet 2018