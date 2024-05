Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza : 206e jour ordinaire d’un génocide en direct

Mohamed Mehdi

Le nombre de victimes est passé à 34.488 martyrs et 77.643 blessés, a indiqué lundi le ministère de la Santé de Ghaza. Ce bilan comprend les 34 martyrs et 68 blessés des trois massacres commis lors des précédentes 24 heures.

Les bombardements israéliens n’ont pas cessé depuis l’aube de lundi visant particulièrement le gouvernorat surpeuplé de Rafah, mais également d’autres régions de Ghaza.

A Rafah, au sud de l’enclave assiégée, l’aviation et l’artillerie israélienne ont bombardé des maisons dans le quartier Al-Salam et le camp de réfugiés Al-Shaboura. Le nombre de martyrs et de blessés ne cessait d’augmenter durant la journée, au fur et à mesure que les équipes de la Protection civile palestinienne et les citoyens retiraient les corps de sous les décombres.

A la mi-journée, le bilan s’élevait à 25 martyrs, dont 10 femmes et 5 enfants, et de très nombreux blessés, a rapporté hier un correspondant d’Al Jazeera.

Parmi les 25 martyrs figurent 9 membres de la famille Abu Taha tués dans l’attaque sioniste. Selon un journaliste d’Al Jazeera, un voisin a déclaré avoir pu sauver une petite fille du balcon de la maison d’Abu Taha, ajoutant qu’elle pourrait être la seule survivante de cette famille.

Le journaliste Tareq Abu Azzoum, un des correspondants d’Al Jazeera English (AJE), décrivait hier une « nuit extrêmement difficile pour les civils de Rafah », durant laquelle « l’armée israélienne a procédé à des frappes aériennes sur plusieurs zones ».

Abu Azzoum a signalé aussi que « les hôpitaux des zones densément peuplées ont été inondés de victimes » de ces attaques et que « les corps des martyrs s’étaient empilés dans les morgues avant d’être enterrés ». « Cela constitue un prélude à une invasion terrestre de la ville de Rafah », expliquait hier un autre journaliste d’Al Jazeera.

Hier aussi, l’armée d’occupation a bombardé plusieurs quartiers de la ville de Ghaza, ainsi que d’autres villes dans le centre de l’enclave assiégée.

Un correspondant d’Al Jazeera a rapporté que les avions de l’occupation israélienne ont ciblé deux maisons dont une appartient à la famille Al-Mashal dans le camp d’Al-Shati, et une autre de la famille Hijazi dans le quartier Al-Sabra, à l’ouest de la ville. Dans l’attaque d’Al-Sabra on dénombre au moins 2 martyrs et plusieurs blessés.

L’aviation sioniste a également bombardé le quartier Al-Zaytoun, au sud-est de la ville, et un raid a également visé des bâtiments du gouvernement, ajoute la même source.

Toujours dans la ville de Ghaza, le bombardement sioniste d’une maison de la famille Tartouri a fait 4 martyrs et un certain nombre de blessés.

Des bombardements ont été également signalés dans le camp Al-Bureij, Nuseirat, et la zone orientale de la ville de Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Ghaza.

Dans le nord de Ghaza, l’armée israélienne a également tiré des obus d’artillerie sur des villes frontalières, notamment Beit Hanoun et Beit Lahiya, qui ont subi d’importantes destructions au cours de la première phase de la guerre, affirme un correspondant d’AJE.

Par ailleurs, le ministère de la Santé à Ghaza a annoncé que les réfrigérateurs à médicaments dans l’ensemble de l’enclave et particulièrement dans le nord « risquent de s’arrêter en raison de l’épuisement du carburant, ce qui expose les médicaments à la détérioration ».

« Nous appelons les institutions concernées et internationales à introduire rapidement du carburant pour faire fonctionner les réfrigérateurs et les ambulances », a ajouté le ministère de la Santé.