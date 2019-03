Des artistes du monde entier appellent au boycott de l’eurovision en Israël

jeudi 28 février 2019

par



En soutien à un appel d’artistes palestiniens, plusieurs journaux occidentaux ont publié une pétition portant la signature d’artistes de 17 pays ayant rejeté l’organisation de la prochaine édition du concours de l’eurovision, qui se tiendra a Israël. Quelque 140 artistes internationaux réclament le transfert du concours dans un autre pays.

Les artistes ont publié leur pétition dans plusieurs journaux occidentaux, dont le Guardian, en réponse à un appel d’artistes palestiniens.

Les signataires de la pétition, originaires de 17 pays, ont appelé à boycotter cet événement s’il se tient en Israël pour protester contre le déni de liberté, de justice et d’égalité des droits du peuple palestinien.

« Il n’est pas possible de traiter normalement avec l’Etat qui les prive de leurs droits fondamentaux. » déclarent les signataires dans une lettre publiée par le Guardian.

La pétition rappelle également que, quelques jours après sa victoire à l’organisation Eurovision en mai dernier, Israël avait tué 62 manifestants non armés dans la bande de Gaza, dont six enfants, et en avait blessé des centaines, dont la plupart avec des balles réelles.

Le chanteur Roger Waters est l’un des signataires les plus en vue de la pétition, un des principaux animateurs du mouvement de boycott israélien avec le réalisateur Ken Loach et le groupe Wolf Alice.

Elle a également été signée par le membre du jury de « Eurovision 2018 », le vainqueur pour l’Irlande en 1994 »Charlie McGitigan" et les finalistes finlandais de l’Eurovision Kaija Kärkinen (1991) et Kyösti Laihi (1988).

La liste comprend également des artistes du Canada, de Belgique, du Danemark, de Finlande, de France, d’Islande, d’Italie, de Norvège, de Suède, du Portugal, d’Espagne, de Slovénie, de Suisse et des États-Unis, ainsi que six artistes israéliens.

La Campagne palestinienne pour le Boycott universitaire et culturel d’Israël, a lancé un appel à des artistes européens à cet égard.

Depuis la grande marche du retour, le 30 mars 2018, au moins 272 Palestiniens ont été tués et 25000 ont été blessés par les forces de l’occupation. L’état fasciste et son aile la plus réactionnaire poursuivent leur macabre mission d’extermination. Le peuple palestinien, désignés par Israël comme son ennemi irréductible, est en phase d’être éliminé.

Ce génocide bénéficie de complicités individuelles et collectives, notamment au sein des grandes puissances occidentales comme les USA et la France, mais aussi de la part de gouvernements arabes ayant fait le choix de la collaboration d’État.

Musiciens, écrivains, acteurs, réalisateurs, romanciers et poètes du monde entier ont le devoir de boycotter la prochaine édition du concours de l’eurovision 2019.

AN