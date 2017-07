G20 : réunion d’un cartel de chefs d’Etat aux mains sales et au service des oligarchies capitalistes

lundi 24 juillet 2017

par



Toute honte bue, ces hommes et ces femmes qui nous veulent du bien, à les voir s’afficher dans la photo de famille le sourire aux lèvres et plein de suffisance, on leur donnerait le bon dieu sans confession. Un club de nantis au passé peu glorieux, responsables des guerres et du chaos dans le monde, se pavanant devant les écrans de télé, interviewés à outrance par une bande de média à leur solde, se lançant dans des déclarations intempestives sur les droits de l’homme, la démocratie ou le climat pour mieux faire avaler des couleuvres à leurs peuples. Leurs réunions sont toujours en elles-mêmes une véritable provocation contre les peuples.

Ces chefs d’État représentant leur bourgeoisie respective et les pays les plus riches de la terre, gouvernent pourtant tout en étant minoritaires dans la plupart des cas. L’exemple le plus éloquent nous a été offert récemment par les élections françaises. Avec 60 % d’abstention, le président est élu avec seulement 23% des suffrages exprimés. Un tour de passe passe électoral. Il n’est pas le représentant élu du peuple et il n’a aucune légitimité.

Les réunions du G20 sont un moment où les puissances impérialistes étalent leur force pour intimider les peuples qui résistent à leurs complots permanents d’accaparement de leurs richesses et de domination par la force. Les bourgeoisies du monde occidental sont toutes inféodées à la puissance impérialiste des USA. L’OTAN en est le symbole.

Personne ne peut nier ou contredire que l’impérialisme américain est bien le principal danger pour la paix dans le monde. Cela ne veut pas dire que les autres puissances impérialistes ne sont pas des fauteurs de guerres. L’armada américaine est présente un peut partout dans le monde. Les États Unis possèdent 277 bases militaires à travers le monde qui menacent tout ceux qui ne sont pas d’accord avec leur politique. Et ils cherchent à en installer d’autres, en Europe de l’est, en Afrique. Pour ceux qui en doutent, on peut suivre à la trace les méfaits de la politique agressive des USA. A ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face, les faits avérés les plus récents sont à rappeler : guerres contre les peuples irakien, afghan, libyen. syrien. Des millions de morts et de blessés, d’autres millions de déplacés, sans compter les destructions massives, des pays en ruines, telles sont les conséquences de ces guerres. Il faut rajouter à ce triste bilan, les nombreux coups d’État et les ingérences flagrantes dans les politiques de plusieurs pays.

Dans notre pays, une bourgeoisie insouciante fait rentrer le loup dans la bergerie.

Pour notre peuple la vigilance s’impose et avec un mot d’ordre : US GO HOME !

A. KADRI