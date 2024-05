Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza : 203e jour ordinaire d’un génocide en direct

Extraits du Quotidien d’Oran du 27 avril 2024 :

Le nombre de victimes des bombardements israéliens a atteint, vendredi, 34.356 martyrs et 77.368 blessés, a indiqué hier le ministère de la Santé de Ghaza.



« L’occupation a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures (jeudi, ndlr), faisant 51 martyrs et 75 blessés », a ajouté la même source.

Le nombre de journalistes tués s’élève à 141, après la mort du journaliste Mohammed Bassam al-Jamal lors d’une frappe aérienne à l’est de Rafah, a annoncé jeudi le bureau des médias du gouvernement de Ghaza. La même source a précisé que des « centaines d’autres (journalistes, photographes et techniciens) ont été blessés depuis le 7 octobre 2023, et dont les maisons et les familles ont été prises pour cible par l’occupation ».

Toujours dans le centre de Ghaza, l’armée d’occupation israélienne a également fait exploser des carrés résidentiels dans la ville d’Al-Mughraqa, et a bombardé un immeuble de la rue Al Wahda, faisant au moins 4 martyrs et plusieurs blessés, affirme la même source. Il s’agit, a précisé plus tard Al Jazeera, d’un bâtiment de la Croix-Rouge Palestinienne abritant des personnes déplacées. Au large de la ville de Rafah, dans le sud de l’enclave, un pêcheur est tombé en martyr et un autre a été blessé par les tirs des navires de la marine israélienne. Des « bombardements d’artillerie permanents » à l’est de Rafah, durant la matinée de vendredi, a annoncé Hani Mahmoud, correspondant d’Al Jazeera English.

« En ce moment, nous assistons à des bombardements d’artillerie constants sur la partie est de la ville. Cela fait partie d’un plan de longue date de l’armée israélienne visant à étendre une zone tampon, qui engloutit 16% de la superficie totale de la bande de Ghaza, détruisant davantage de terres agricoles et détruisant les bâtiments résidentiels restants dans la partie orientale », rapporte Hani Mahmoud.

Selon lui, « les attaques semblent se concentrer sur la zone centrale de Ghaza, principalement sur les camps de réfugiés de Nuseirat et Al-Bureij, ainsi que sur la ville de Deir el-Balah ». Ces attaques s’étendent aussi « jusqu’à la partie nord de Ghaza, où les tirs d’artillerie et les drones d’attaque sont quasi incessants », affirme encore le journaliste.

L’armée sioniste a également bombardé, hier, le quartier Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Ghaza, ainsi qu’une maison dans la ville de Zawaida, dans le centre de l’enclave, faisant un martyr et des blessés.

***********

Extraits du quotidien El Moudjahid du 27 avril 2024 :

Les souffrances des citoyens dans les camps de déplacés du sud de la bande de Ghaza ont été exacerbées par les tempêtes de sable, sur fond d’avertissements concernant la propagation d’épidémies et de maladies, en particulier parmi les enfants et les femmes. La température dans la bande de Ghaza a atteint jeudi environ 37 degrés Celsius.



La guerre génocidaire sioniste a entraîné le déplacement forcé de plus d’un million et demi de Palestiniens du nord et du centre de la bande de Ghaza vers le sud, en particulier vers le gouvernorat de Rafah, qui regorge désormais de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Les statistiques officielles indiquent que le nombre de citoyens résidant dans le gouvernorat de Rafah jusqu’au 22 avril est estimé à environ 1,1 million d’individus, vivant dans une zone de 63,1 km².

Ces personnes déplacées souffrent de conditions de vie et de santé difficiles en raison de l’agression, car les camps de déplacés ne disposent pas des produits de première nécessité.