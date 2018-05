Grossière provocation des impérialistes des Etats Unis, de Grande Bretagne et de France, contre le peuple syrien

mercredi 18 avril 2018

Encore une fois dans un tapage médiatique nauséabond, les puissances impérialistes ont utilisé le mensonge abject et la manipulation pour attaquer la Syrie. Comment les peuples d’Europe et des États unis peuvent-ils avaler de telles couleuvre ? Comment peut-on croire ces dirigeants, pris la main dans le sac concernant l’Afghanistan où ils ont armé des terroristes pour détruire le gouvernement dirigé légalement par le parti communiste et livré le pays aux brigands en les faisant passer pour des combattant de la liberté ? En Irak, tout le monde se souvient de la lamentable mascarade du secrétaire d’Etat américain Colin Powell, un général de haut rang, dans un discours mémorable devant le conseil de sécurité de l’ONU, concernant les preuves des liens du régime irakien avec Al -Qaïda, ainsi que la détention par l’Irak d’armes de destruction massive en brandissant sans honte une fiole remplie devant l’assemblée comme preuve. C’est presque risible, malheureusement ce mensonge ignoble a servi de prétexte pour attaquer l’Irak et le détruire en tant que pays souverain. Colin Powell n’a pas été inquiété et pourtant il est responsable d’assassinats de masse, de centaines d’enfants morts de faim, de destruction des structures de l’Irak.

Ce n’est pas tout, en Libye sous l’impulsion du chef de l’État français de l’époque, on a monté dans un studio à Benghazi, une véritable mise en scène dans un scénario diabolique avec des figurants badigeonnés de mercurochrome, faisant croire que l’aviation de Kadhafi avait bombardé son peuple. Là aussi dans un tintamarre médiatique on a annoncé plus de 600 morts. C’était ce mensonge avéré qui avait servi à justifier la destruction de la Libye. Plusieurs milliers de morts et l’assassinat en direct du chef de l’État libyen.

Dans notre pays, pendant la décennie noire, il faut se rappeler que c’est l’Arabie saoudite, le principal allié des puissances impérialistes en Syrie, qui a armé et financé le groupe criminel du GIA. Ces drames se sont déroulés dans un silence médiatique occidental complice et en plus, qui a mené une campagne mensongère « qui tue qui ? » accusant notre armée de tuer son peuple.

Et quand ces messieurs parlent de dictateur, cela dépend, on préfère un Pinochet au Chili, ou un Duvalier en Haïti, ou encore un Bongo, un Bokassa , un Mobutu en Afrique. Le ridicule ne tue pas.

À CEUX QUI ONT LA MÉMOIRE COURTE, IL EST BON DE RAPPELER TOUS CES MENSONGES AVÉRÉS POUR COMPRENDRE LES MANIGANCES DES PUISSANCES IMPÉRIALISTES EN SYRIE.

C’est de notoriété publique, plus personne ne peut nier que c’est bien les impérialistes des États Unis, de la grande Bretagne, de la France, d’Israël, de l’Arabie Saoudite, du Qatar et de Turquie qui ont préparé, financé et organisé l’agression contre la Syrie,

La France est en tête dans cette agression. Daech et les groupes obscurantistes barbares sont leurs progénitures. Ils veulent changer le régime laïque en Syrie et le remplacer par un régime moyenâgeux comme en Arabie Saoudite. ils ont échoué lamentablement. Mais le peuple syrien a payé le prix fort. Des régions entières de ce pays ont été dévastées, des dizaines de milliers de morts et de blessés. Il va falloir de gros moyens financiers pour reconstruire ce pays. Il faut lire le livre de Jean Loup Izambert 56 « L’État français complice de groupes criminels « dirigeants politiques et hauts fonctionnaires à la tête de l’État français, ils soutiennent des criminels et des terroristes…la suite dans le livre…)

LA QUESTION QU’IL FAUT POSER EST : QUI SONT LES BARBARES ? PEUT-ON FAIRE CONFIANCE DANS CES HOMMES POLITIQUES VEREUX QUI DIRIGENT LES PUISSANCES IMPÉRIALISTES ?

Les Trump, les Macron, les May et les autres sont des maîtres chanteurs et des menteurs. Ce sont des marionnettes au services des multinationales, des hommes dangereux pour la paix du monde.

Pour reprendre les accusations d’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien sans aucune preuve, ils veulent encore une fois utiliser le mensonge comme en Irak et en Libye. Ils ont monté un scénario avec leur allié l’Arabie Saoudite et les criminels de « Djeich el Islam ». Mais cette fois, la pilule est trop grosse. Quel intérêt a le pouvoir syrien à utiliser des armes chimiques ? C’est prendre Bachar El Assad pour un débile.

Le peuple syrien n’a pas le choix.

Malheureusement pour le peuple syrien, il n’en a pas fini avec la guerre. Il est pris dans les machoires des puissances impérialistes qui se disputent le pays.

Pour en revenir au raid barbare contre le peuple syrien, les impérialistes des États Unis, de Grande Bretagne et de la France qui n’ont pas avalé leur déroute en Syrie et au Moyen Orient, cherchent par tous les moyens à reprendre ce qu’ils ont perdu par la guerre quelles que soient les conséquences.

A. KADRI

Communiqué du Parti communiste syrien :

Déshonneur et honte aux agresseurs impérialistes !

Ô masses de notre digne peuple,

Ainsi les pays impérialistes, les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France se sont levés pour engager leur agression qui se poursuit sur notre pays depuis plusieurs années. Les forces armées de ces pays se sont mises à diriger leurs missiles dans plusieurs endroits sur la terre de notre patrie au matin du 14 avril 2018. Nos forces armées héroïques ont affronté cette agression colonialiste et ont abattu de nombreux missiles qui avaient été lancés par les forces agressives.

Cette attaque de l’ennemi colonialiste barbare a été accompagnée de prétextes mensongers scandaleux en réponse aux victoires qui ont été remportées par nos forces armées contre les agissements colonialistes derrière leurs terroristes criminelles qui étaient un danger pour notre capitale Damas.

Cette agression est un exemple de l’incapacité des colonialistes et de leurs alliés pour briser notre pays, cet objectif qu’ils se sont fixés afin de le partager pour la sécurité de leur pouvoir colonialiste non seulement sur notre territoire mais aussi sur l’ensemble du monde. Et cette agression est une page nouvelle qui s’ajoute à la liste noire du colonialisme américain, britannique et français du capital, de leurs crimes envers les peuples du monde, du droit des peuples du monde, du droit de l’ensemble de l’humanité, comme le met en évidence Israël sioniste avec ses crimes qui se poursuivent pour la mise en place de cette honte.

Cette agression impérialiste sioniste conduit notre peuple syrien à la fermeté pour barrer le chemin au colonialisme et pour la préservation des libertés, dans la défense de la patrie et de la souveraineté nationale et à l’unité de notre territoire national.

L’histoire nous rappelle que dans nos grands exploits contre les colonialistes occidentaux nous sommes sortis vainqueurs. Nous avons défait les agressions des Français et la Syrie fut un volcan devant le colonialisme français et avec héroïsme elle affronte la horde impérialiste et les crimes de ses agissements injustes.

Oui, notre patrie témoigne d’une nouvelle épreuve dangereuse.

Notre peuple sortira victorieux grâce à l’unité de nos rangs devant les agresseurs barbares.

Notre cause est juste et la victoire sera pour nous.

La Syrie ne pliera pas.