lundi 15 janvier 2018

par



Hommage à Jean Salem, notre camarade

Le Collectif communiste tient à saluer la mémoire de Jean Salem, qui fut notre compagnon de lutte, autant que l’avait été son père Henri Alleg. L’heure est dans ces douloureuses circonstances à l’union de tous ceux qui l’ont côtoyé et ont apprécié ses activités intellectuelles et militantes. Nous publions ci-dessous l’hommage qui lui a été rendu aussitôt par nos camarades du Cercle d’Etudes Marxistes, dont nous partageons la peine.

Le Collectif Communiste Polex

.

.

Jean Salem lors de l’hommage rendu à Henri Alleg, le 2 novembre 2013 au Salon International du Livre d’Alger. A sa droite Mohamed Rebah. A sa gauche Lardjen, modérateur, et William Sportisse

.

Le Cercle Universitaire d’Études Marxistes à tous ses amis,

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Jean Salem survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Nous savions la gravité de son état et nous redoutions cette nouvelle. Jean, Professeur de philosophie à la Sorbonne, animait le séminaire « Marx XXIe siècle l’esprit et la lettre ». Il faisait partie de ces intellectuels qui pensaient que le Marxisme était toujours d’actualité dans un Monde secoué par une lutte des classes intense et par les affrontements violents au sein de l’impérialisme. Il avait donné une conférence pour le CUEM et depuis nos relations s’étaient approfondies. C’est avec enthousiasme qu’il avait accepté que nous organisions conjointement un hommage à la révolution d’Octobre pour son centième anniversaire. Si Jean n’avait pas pu être parmi nous ce jour-là physiquement, il le fut ô combien au travers de son ouvrage : « Lénine et la révolution ». Avec lui, nous perdons un grand camarade de combat. La meilleure façon de lui rendre hommage c’est précisément de continuer le combat révolutionnaire.

Michel Gruselle

Président du Cercle Universitaire d’Études Marxistes.

Paris le 14 janvier 2018