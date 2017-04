Ignominie et honte à l’agression américaine… Déclaration du Parti Communiste Syrien

lundi 10 avril 2017



Aux premières heures matin du 7 avril 2017 les forces armées américaines ont lancé, depuis leurs navires de guerre au large de la Méditerranée, des frappes intenses de missiles pour viser une base militaire syrienne. Cette agression constitue un nouveau seuil de l’agression impérialiste américaine contre notre patrie, la Syrie. Cette agression a été précédée par le déploiement d’unités militaires américaines au nord-est de notre pays d’une manière illégale et contrairement à la loi internationale.

Cette agression fait partie du parcours général suivi par l’impérialisme américain à agresser la souveraineté des pays et la liberté des peuples pour réaliser ses buts d’extension permanente, ce qui est sa nature propre. Cette démarche agressive fait partie du contexte de la politique impérialiste et sioniste pour piller et diviser la Syrie debout comme une citadelle face aux projets de l’hégémonie coloniale sur le Moyen-Orient et le monde arabe généralement.

L’agression américaine à visage découvert contre la Syrie dissipe toutes les illusions sur la possibilité de la neutralité des États-Unis puisque l’impérialisme américain est l’ennemi principal de la liberté des peuples, le peuple syrien inclus. Les États-Unis sont le plus grand terroriste sur terre. Le PCS appelle les masses pleines d’orgueil de notre peuple à serrer les rangs face à l’agression impérialiste et à soutenir notre courageuse armée nationale contre les agresseurs et leurs collabos les bandes terroristes.

Le PCS appelle aussi l’opinion publique progressiste internationale, toutes les forces progressistes et démocratiques et tous les hommes libres du monde à condamner cette agression impérialiste américaine et à multiplier leur solidarité avec la résistance nationale syrienne qui contribue efficacement à la lutte que mènent les forces de libération internationale contre la domination et l’agressivité impérialiste. Vive la résistance nationale syrienne ! Jamais la Syrie ne se mettra à genoux !

Damas le 7 avril 2017

Bureau politique du Comité central du PCS