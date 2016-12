La bataille d’Alep, une preuve flagrante de la complicité des puissances impérialistes avec les forces de l’obscurantisme

lundi 19 décembre 2016

par



Il a fallu la victoire éclatante de l’armée syrienne qui a délogé ces forces de la partie est de la ville d’Alep pour que soient dévoilées au grand jour les duperies et les manigances des États-Unis. Leurs supplétifs zélés, les Hollande, Merckel, l’UE et toute la faune putride de la « haute » politique occidentale sont en rage. Ils sont les principaux responsables du drame que vit la Syrie depuis 2011 par leur soutien aux groupes terroristes dans cette guerre fabriquée dans les labos des services américains et israéliens. La liquidation de ces groupes obscurantistes est une grande défaite de l’impérialisme qui a tout tenté et n’a pas encore renoncé à tenter de détruire la Syrie pour contrôler les richesses de la région.

Quand on entend les médias à sa solde et qu’on les voit, jouant avec les atrocités qu’ils ont provoquées, déverser des larmes de crocodiles à faire pleurer un chameau, dans quel monde vivons-nous ? Les mensonges et les manipulations grotesques sont si gros que même Goebbels manipulateur en chef de la propagande d’Hitler aurait été étonné de voir ses émules du 21e siècle le dépasser dans l’orgie médiatique.

Aujourd’hui, c’est bien le schéma copier-coller qui a été mis en œuvre par les puissances impérialistes pour maitriser complètement l’information globale et faire avaler des couleuvres à leur opinion publique. Quand on sait à qui appartiennent la presse en totalité, les télés, les médias, etc., on ne s’en étonnera pas. Le proverbe : « Dis-moi qui tu fréquentes je te dirais qui tu es » devrait être remplacé par celui-ci : « Dis-moi ce que tu possèdes et je te dirai qui tu fréquentes ».

Le plus sidérant mais non étonnant est de voir se vautrer, toute honte bue dans ce tintamarre honteux à vomir, ces intellectuels à la solde des puissances de l’argent (y compris chez nous) qui se prétendent humanistes ou de gauche (!?) et même d’entendre certains qui ont gardé l’étiquette de communistes, reprendre mot à mot la propagande impérialiste sur le conflit syrien [1]

Dans la débâcle d’Alep la mascarade médiatique orchestrée par les puissances impérialistes a pour objectif de sauver de l’extermination les mercenaires obscurantistes financés, entraînés et armés par l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Emirats arabes du Golfe, la Turquie, les USA, la France.

L’agression contre la Syrie a été programmée et décidée suivant le même schéma que pour la Libye. Une opération montée de toutes pièces durant le soi-disant printemps arabe. Dans le but de contrôler les zones de passage du pétrole et du gaz, d’obliger le peuple syrien à abdiquer devant l’expansionnisme israélien et à abandonner le peuple palestinien.

Pour attaquer la Libye sous couverture de « légalité internationale », les puissances impérialistes avaient fabriqué dans la ville de Benghazi une mise en scène macabre sous les caméras de la chaîne de télévision satellitaire qatarie Al Djazira. Des figurants pleins de sang au mercurochrome, de la fumée pour suggérer des bombardements aériens, il fallait déclencher un tintamarre médiatique pour renverser par une intervention extérieure le régime libyen. En application du droit d’ingérence, nouveau stratagème de l’impérialisme pour imposer son diktat, la Libye a été complètement démantelée et livrée aux groupes de l’obscurantisme. Ces mercenaires ont eu pour mission d’occuper en priorité les zones pétrolières et ont même pu, sans encombre, procéder à sa vente et à son exportation.

En Syrie, les puissances impérialistes sont tombées sur un os. Dans leur grande majorité, les Syriens ont appris la leçon et se défendent admirablement contre cet ennemi féroce.

L’élimination de ces groupes de la partie est de la ville d’Alep assène un coup de massue aux apprentis sorciers jamais à court de mensonges. Les habitants d’Alep ont accueilli dans la joie et la délivrance la fin du cauchemar intégriste.

Mais le pays le plus en pointe dans la duperie et le mensonge c’est le gouvernement français actuel dirigé par la sociale démocratie. Les déclarations intempestives des ministres des affaires étrangères et de certains personnages en pointe du parti socialiste, sur le sort de Bachar el Assad, le « boucher de Damas », sont le comble de l’ignominie.

Comment croire que ces gens-là défendent la démocratie. Ils ont la mémoire courte. Mais les peuples qui ont subit les atrocités de la colonisation française sont là pour leur rappeler leur soutien aux dictatures sanglantes de Mobutu, assassin de Patrice Lumumba et massacreur des Congolais pendant plus de 30 ans, des Duvalier et des tontons macoutes en Haïti pendant plus 25 ans, d’Omar Bongo au Gabon pendant plus de 40 ans, lui qui a assassiné plusieurs milliers d’opposants, de Compaoré au Burkina Faso qui a pris le pouvoir par un coup d’État avec l’appui de la France, complice de l’assassinat de Thomas Sankara, au coup d’État pour imposer Alassane Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire, et à bien d’autres coup fourrés en Afrique, etc. Il faut balayer devant sa porte avant de s’occuper de ce qui se passe ailleurs.

Malgré cette victoire à Alep, la guerre n’est malheureusement pas terminée pour le peuple syrien. Les puissances impérialistes vont continuer leurs agressions barbares contre les peuples qui résistent à leurs politiques infâmes. Seuls les peuples qui résistent sortiront vainqueurs de cet affrontement de classe à l’échelle mondiale.

Bachar El Assad, est le représentant de la grande bourgeoisie syrienne qui, comme toutes les bourgeoisies, cherche à asseoir sa domination de classe et à exploiter les travailleurs syriens pour accumuler sans cesse le capital. Seuls comptent leurs intérêts de classe. Et la bourgeoisie syrienne porte une lourde responsabilité dans la création des conditions socio-économiques et politiques qui ont constitué un terrain favorable à l’agression de la Syrie. Mais c’est au peuple et aux travailleurs syriens et à seuls qu’il revient de régler ces questions par leurs luttes internes avec la solidarité internationale des exploités et des opprimés de tous les pays.

Liès Sahoura

16.12.16