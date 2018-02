Initiative de la Corée du Nord en faveur de la paix dans la péninsule coréenne pour contrer les dangereux préparatifs des USA d’une « frappe nucléaire préventive »

mardi 6 février 2018



Ri Yong Ho, Ministre des affaires étrangères de la République démocratique et Populaire de Corée a adressé le 24 janvier une lettre à Antonio Manuel de Oliveira Guterres, secrétaire général des Nations Unies.

Texte de la lettre* :

" Je vous adresse cette lettre avec respect sur l’apparition de dangereux processus contraires aux changements positifs conduisant à l’amélioration des relations entre Coréens pour calmer maintenant la tension dans la péninsule coréenne.

Le fait qu’un spectaculaire tournant ait été accompli pour la paix et la stabilité, la réconciliation nationale et la coopération, la réunification dans la péninsule coréenne où un danger de guerre latent prévalait, ce fait est entièrement redevable au noble amour de la nation du respecté camarade Kim Jong Un, président de la Commission des Affaires de l’Etat de la RDPC, à sa volonté de réunification basée sur le dévouement au pays et au peuple, et à sa grande et courageuse détermination pour sauvegarder la paix.

Grâce à notre magnanime initiative, de bons résultats sont apparus dans le dialogue entre Coréens, suscitant ainsi la joie de tout ami des habitants du pays, et créant une atmosphère positive en faveur de l’amélioration des relations entre Coréens. La société internationale a salué et soutenu ces développements et attend avec impatience de voir la poursuite de l’allégement de la tension dans la péninsule coréenne.

Cependant, les autorités des Etats-Unis trompent l’opinion publique comme si le dialogue entre Coréens est le résultat du durcissement de leurs sanctions et de la pression exercée sur notre pays. Ils cherchent sciemment à aggraver la situation en introduisant dans les alentours de la péninsule coréenne leur potentiel stratégique y compris les groupes de transports aériens puissants de frappe nucléaire à un moment où le Nord et le Sud de la Corée tracent ensemble le cours de la paix.

En application de la nature et du contenu de leur plan, des troupes et du matériel de guerre sont introduits, des opérations de renforcements militaires sont organisées en vue de lancer une frappe préventive contre la RDPC. Cela constitue un facteur premier bloquant le processus de réconciliation entre Coréens et pouvant entraîner la péninsule coréenne dans une phase dangereuse incontrôlable.

D’un autre côté, les Etats-Unis déclarent ouvertement qu’ils organiseront après les jeux olympiques d’hiver un exercice militaire conjoint agressif sur une large étendue contre la RDPC.

C’est un fait reconnu par l’ensemble du monde que quels que soient les exercices militaires en cours, la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne sont gravement menacées. La méfiance et la confrontation entre Coréens ont atteint un pic, créant ainsi de grandes difficultés et des obstacles dans le but avant tout de compliquer le dialogue.

Nous ferons tout pour améliorer dans l’avenir les relations entre Coréens, sans jamais rester passifs devant des actes sinistres qui tendent à réduire à néant nos efforts.

Les Etats-Unis ne pourront jamais être disculpés de leur responsabilité dans le cas où ils continueront à créer une atmosphère lourdement défavorable à l’amélioration des relations entre Coréens, à accentuer de façon obstinée les tensions avec l’introduction des équipements en vue d’une guerre nucléaire à proximité de la péninsule coréenne.

Comme il est évident, les Nations Unies ne pourraient garder le silence sur le jeu dangereux des Etats-Unis d’aggravation de la situation à proximité de la péninsule coréenne. Ce jeu mène l’ensemble du monde au désastre d’une possible guerre nucléaire.

J’exprime mon espoir que vous accorderez une attention sérieuse au déploiement de leur équipement de guerre nucléaire et à leurs manœuvres pour provoquer une guerre nucléaire, à leurs actions qui minent l’amélioration des relations entre Coréens et facilitent les tensions ; que vous développerez tous vos efforts pour mettre un terme à ces manœuvres, conformément à votre mission telle que stipulée dans la Charte des Nations Unies.

Comme pas immédiat en avant, j’aimerais vous demander de saisir le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en conformité avec la règle 6 du chapitre 2 des règles et procédures du Conseil de Sécurité des Nations Unies, sur la question de l’appui au processus d’amélioration des relations entre Coréens afin de dissuader les tentatives des nations voisines de perturber le processus.

Pyongyang, 1er février (KCNA)

* Traduction revue non officielle de la rédaction d’Alger républicain