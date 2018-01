mercredi 10 janvier 2018

Donald Trump a beau s’égosiller en proclamant haut et fort Jérusalem capitale d’Israël, rien ne pourra changer le sort de cette ville tant convoitée.

Mais c’est un geste lourd de menace et une véritable déclaration de guerre contre le peuple palestinien

Cette position honteuse des États unis va encore aggraver le sort du peuple palestinien.

Jérusalem capitale aux mille visages qui regarde le monde en ébullition, attendant la fin de son calvaire. Son statut historique ne peut changer. Elle clame haut et fort : « je suis la capitale de la Palestine ». Depuis la nuit des temps, elle accumule à elle seule, tout le drame du peuple palestinien.

Après la tonitruante déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël, ce fut un véritable tintamarre de toute la ploutocratie des puissances impérialistes. L’hypocrisie est à son comble. On accuse Donald Trump de tous les noms, c’est à celui qui crie le plus fort. Toute la puissance de manipulation de l’information est mise en œuvre pour faire croire que l’on est contre. C’est le même scénario, « plus le mensonge est gros, plus il risque d’être cru.) (Goebbels)

Toutes les accusations contre Donald Trump porteraient à rire si les USA n’étaient pas le principal soutien d’Israël. Les médias menteurs sont à l’œuvre pour faire croire que c’est le seul Donald Trump qui a sorti du chapeau la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. Personne n’est dupe. Ce n’est pas une idée de Donald Trump. Tous les présidents des USA qui l’ont précédé, les Reggan, le clan George W. Bush, le clan Bill Clinton et même Barack Obama et d’autres l’avaient proposé dans leur programme. C’est en 1995, que le congrès américain le Jérusalem Ambassy Act reconnaît Jérusalem capitale d’Israël et promet le déménagement de l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem. À l’époque très peu de protestations. Cela est passé comme une lettre à la poste. Ce qui est le plus surprenant c’est d’entendre dans un vacarme assourdissant de parole hypocrite, tous ces dirigeants de la ploutocratie occidentale qui se sont mis à hurler contre Donald Trump, alors qu’ils ont tous, comme des petits caniches obéissant à leur maître, la même idée dans leur starking block.

Donald Trump n’est ni un fou, ni débile, il est comme les autres présidents américains qui l’ont précédé, un pur représentant de cette grande bourgeoisie américaine putride et sanguinaire qui est le maître d’œuvre de toute la politique étasunienne. Depuis la naissance de cette bourgeoisie, il ne faut pas oublier qu’elle porte sur son dos le génocide non reconnu de plus de 70 millions d’indiens qui ont été anéantis pour la première fois dans l’histoire de l’humanité par une véritable guerre bactériologique et par la faim en exterminant près de 3 millions et demi de bisons. La principale ressource de survie des indiens. N’ayant pas pu exterminer le peuple indien militairement, les stratèges de l’armée américaine de l’époque, ont osé l’utilisation de cette arme terrible. Non content de les avoir spoliés de leur terre ancestrale, les quelques survivants vivent encore aujourd’hui dans des réserves et dans des conditions terribles : misère, chômage, prostitution, drogue, alcool etc. sont le lot quotidien de leur lente agonie. Mais la lutte du peuple indien n’a pas cessé, Léonard Pelletier chef indien en est le symbole. il croupit dans des prison américaines depuis 40 ans ! C’est un prisonnier politique, mais presque personne ne s’offusque de son état ou de sa libération. Les aboyeurs des droits de l’homme à deux vitesses regardent ailleurs.

De plus, cette bourgeoisie atrocement féroce, tire sa puissance de l’exploitation éhontée depuis plusieurs siècles de millions d’esclaves africains qui ont rapporté des sommes colossales aux esclavagistes. Grâce à cette manne financière, elle est devenue une des plus puissantes bourgeoisie du monde. Depuis plus de cent ans, tout en étant ultra minoritaire et grâce au système électoral bidouillé en sa faveur, elle détient tous les pouvoirs et gouverne sans partage les États Unis.

C’est connu, les pauvres ne votent plus. Elle a acquis une expérience dans l’extermination des peuples. Liquider le peuple palestinien physiquement ne lui pose pas de problème. Elle draine derrière elle les millions de victimes ayant subi ses agressions (Corée du Nord, plusieurs millions de morts, guerre du Vietnam, un véritable carnage de la population et ont déversé plusieurs millions de litres d’agent orange transformant le Vietnam en désert puis l’Irak, l’Afghanistan, la Libye, la Syrie et tous les autres.)

Les dirigeants américains, responsables de ces crimes n’ont jamais été inquiétés par la justice internationale. Le CPI regarde ailleurs.

Pour revenir au problème palestinien et à cette reconnaissance tapageuse de Jérusalem capitale d’Israël par Donald Trump, il faut se poser les questions : Alors que la décision avait été prise en 1995, pourquoi maintenant et pour quels objectifs ?

En premier lieu, ce n’est pas parce que Donald Trump bande ses muscles devant les caméras qu’il détient toujours la possibilité de mener sa politique de domination sur les peuples. La politique américaine au Moyen Orient vient de subir des échecs cuisants : En Syrie, non seulement, ils n’ont pas pu faire tomber le pouvoir en place et chasser le président Assad, mais le pouvoir est sorti renforcé. L’objectif de dépecer le pays a échoué. L’armée Syrienne et ses alliés ont anéanti les forces de Daech et ont libéré l’ensemble du territoire syrien. En Irak c’est le même scénario, l’échec est total, l’armée irakienne qui avait était démantelée par les américains s’est reconstituée et est devenue incontournable. L’Irak est debout grâce à son armée qui a chassé l’EI de son pays et libéré tout le territoire. Les milliards de dollars déversés sans retenue pour remodeler un grand Moyen Orient sont partis en fumée et n’ont servi à rien. Même en Afghanistan c’est une guerre qui n’en finit pas. Les États Unis ne sont plus les seuls dans la partie qui se joue dans cette région.

La Russie et la Chine nouveaux pays impérialistes veulent aussi leur part du gâteau, de même que les BRICKS, pays émergents, veulent jouer dans la cours des grands. La Turquie aussi n’est plus ce qu‘elle était, un allier docile des États Unis et membre de l’OTAN. Le rapprochement avec la Russie est vu d’un mauvais œil par les USA.

On le constate, la politique Américaine a subi de graves échecs un peu partout dans le monde, mais elle n’a pas perdu sa capacité de nuisance. Elle cherche par tous les moyens à récupérer les espaces perdus. Loin de calmer le jeu dans les confits en cours, elle jette de l’huile sur le feu partout pour essayer de reprendre en main par la guerre son influence perdue.

Ainsi la lutte pour la domination de la région n’est pas prêt de s’arrêter. Les contradictions entre les puissances impérialistes pour le contrôle par leurs monopoles des réserves énergétiques, des voies de transports, des parts de marchés se sont aggravées dangereusement au risque de provoquer un conflit majeur.

La déclaration de Donald Trump sur Jérusalem, qui n’est pas un scoop, a pour objectif de redonner une puissance de feu à Israël et de faire jouer à plein son rôle de gendarme du Moyen Orient et y compris ailleurs. (par exemple en Iran ou en Syrie) . Il faut donc s’attendre à un regain de tension dans la région.

L’autre point, c’est de casser l’accord Hamas /OLP et de renforcer la mouvance intégriste qui est partout en déroute. C’est de notoriété publique, tout le monde sait que c’est bien les USA et ses alliés (Arabie Saoudite, Qatar et d’autres) qui sont le maître d’œuvre de Daech.

La lutte contre DAECH par les puissances impérialistes, est le faire valoir de la lutte anti-terroriste pour des interventions militaires aux objectifs cachés partout dans le monde.

La déclaration de Donald Trump est une véritable provocation et une déclaration de guerre ouverte contre le peuple palestinien. Il apporte un soutien direct aux forces les plus réactionnaires israéliennes qui vont continuer leur sinistre politique contre le peuple palestinien et aussi essayer de reprendre les positions perdues en Syrie et ailleurs. De ce fait, il remet en question la solution à deux États. L’Europe impérialiste mène aussi une politique douteuse sur le problème palestinien. Les nombreux accords commerciaux avantageux avec Israël prouvent que la plupart des pays européens sont d’accord avec les américains et soutiennent sans retenue Israël.

Non monsieur Donald Trump, qui vous donne le droit de vouloir changer le cours de l’histoire de Jérusalem et à quel titre ? Pardon, l’on n’oublie pas que vous êtes le représentant de la plus grande puissance du monde, maître d’œuvre du chaos et des guerres impérialistes dans le monde, mais le peuple palestinien n’en a cure, depuis plus de 69 ans, il lutte pour retrouver sa liberté et son pays. Quelques que soient les forces en présence, son combat sera toujours déterminant jusqu’à la victoire finale de la libération de la Palestine tout entière.

Le peuple palestinien n’est pas seul dans son combat difficile contre l’occupation israélienne. On l’a vu lors de la dernière cession de l’ONU ou plus de 120 pays ont dénoncé et voté contre la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem capitale d’Israël. Bien sûr c’est très important, mais il ne faut pas se faire trop d’illusions, les nombreuses résolutions de l’ONU contre la politique Israélienne d’occupation sont restées sans effet.

CONCLUSION

Le peuple palestinien a besoin de beaucoup plus de solidarité, notamment des peuples arabes qui sont les premiers concernés et bien sûr, toutes les forces progressistes internationales.

Pour aider le peuple palestinien, Il faut mener une lutte sans relâche contre :

- Le douloureux blocus de Gaza

- Les colonisations d’occupation en Cisjordanie et à Jérusalem

- Contre le mur de la honte

- Retrait de l’armée israélienne de tous les territoires occupés depuis 1967, y compris les hauteurs du Golan et la région Sebha au Sud du Liban.

- L’arrêt des colonisations et le retrait des colons installés au-delà des frontières de 1967.

- Exigeons un État palestinien indépendant, souverain et viable dans le cadre des frontières de 1967 avec comme capitale Jérusalem Est.

Pour en finir avec cette situation désastreuse, les travailleurs Palestiniens et Israéliens doivent s’unir dans un même combat pour chasser ces bourgeoisies corrompues et parasitaires et construire une société socialiste qui sonnera le glas du capitalisme en Palestine.

Vive la Palestine libre

Gloire aux martyrs palestiniens

Vive la solidarité internationaliste

Vive la solidarité prolétarienne

A bas le capitalisme impérialisme

Liès Sahoura

28.12.17