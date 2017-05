L’AFEPEC organise une rencontre hommage à Lucette Larribère Hadj Ali,

mardi 30 mai 2017

Lucette Hadj Ali a été depuis sa jeunesse une militante communiste algérienne dont l’engagement et le dévouement furent le credo de sa vie.

Epouse de Bachir Hadj Ali qui fut l’un des responsables du Parti communiste algérien (PCA), elle fut toujours à ses côtés et dans la lutte pour l’indépendance de notre pays, elle donna sa part et fut avec ceux qui laissèrent un peu d’eux même pour sa libération du colonialisme.

L’AFEPEC d’Oran lui rend un hommage que nous saluons.

Alger républicain

Lucette Larribère Hadj Ali

Militante algérienne de l’indépendance nationale de la justice sociale, la liberté, la démocratie et l’égalité entre les femmes et les hommes

Décédée le 26 mai 2014

Le samedi 3 juin 2017 à 12h au

Siège de l’AFEPEC

Pour que Lucette reste dans la mémoire collective d’Oran, sa ville natale

AFEPEC

Association Féministe pour l’Epanouissement

de la Personne et l’Exercice de la Citoyenneté

13, Rue Monge, Miramar , Oran - Algérie

+213 (0) 41 41 41 91