LE CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX CONDAMNE L’AGRESSION IMPÉRIALISTE CONTRE LA SYRIE

samedi 14 avril 2018



Le Conseil Mondial de la Paix (CMP) condamne avec véhémence le raid criminel mené ce matin par les impérialistes des États-Unis, de Grande-Bretagne et de France contre la Syrie. Le bombardement des cibles syriennes sous prétexte de l’utilisation d’armes chimiques par l’armée syrienne dans l’est de la capitale, ce qui n’a jamais été confirmé, a lieu quelques jours seulement après la victoire syrienne contre les mercenaires armés de la Ghouta orientale et l’évacuation de la zone qui commençait à revenir à une relative normalité.

L’attaque impérialiste précipitée, avec plus de 100 missiles, et avec les États-Unis la Grande-Bretagne et la France, se revendiquant le rôle de « procureurs, juges et bourreaux », provoque les sentiments pacifistes de l’écrasante majorité des peuples du monde, et démontre l’objectif réel des impérialistes qui est la réalisation de leur plan pour un « Nouveau Moyen-Orient », pour le contrôle des sources et des moyens d’acheminement d’énergies, des sphères d’influence et des parts de marchés, et pour le changement violent de gouvernements et l’établissement de régimes amis.

Le CMP n’a jamais eu le moindre doute sur les objectifs des impérialistes au Moyen-Orient. Nous notons en particulier que l’attaque actuelle de missiles contre la Syrie est tolérée et soutenue par l’OTAN et l’Union Européenne, organismes qui, avant et après l’attaque, dans leurs premières déclarations, étaient d’accord avec le contexte, l’esprit et la substance de l’attaque impérialiste barbare.

Le CMP exprime sa ferme solidarité et son soutien au peuple syrien, qui est confronté aux plans impérialistes depuis sept ans, et appelle les membres et les amis du CMP à se mobiliser et à condamner l’agression contre la Syrie et à être vigilants concernant d’éventuelles attaques futures.

Non à l’agression impérialiste en Syrie ! Non aux guerres impérialistes !

Vive la solidarité internationaliste des peuples !



Conseil Mondial de la Paix, Athènes, le 14 avril 2018