La Coupe du Monde de foot du fric, du fric, rien que du fric, et les Emirs du Qatar

Le Qatar est un petit pays surgi de rien du tout. Sa superficie, à peine 11586 km2, son territoire, un immense champ de sable où rien ne pousse, un désert des plus torrides de le planète, la température grimpe par fois, à certaines époques de l’année, à près de 60 degré. Le reste de l’année c’est un peu mieux mais difficilement supportable pour les étrangers venant des régions tempérées. Il est situé au cœur du golfe Persique, accroché d’un côté à l’Arabie Saoudite et en face à l’Iran, deux immenses puissances régionales. Les relations avec ces pays pas toujours au beau fixe, sont souvent conflictuelles. C’était un pays d’une très grande pauvreté et presque inhabité. Mais le Qatar a eu la chance de se trouver dans une zone particulièrement très riche en hydrocarbures, non seulement de pétrole, mais surtout d’immenses gisements de gaz. Il a la chance d’avoir accès à un gisement gigantesque de gaz en coopération avec l’Iran. C’est 20% des réserves mondiales de gaz. Pour les émirs du Qatar, c’est un immense cadeau du ciel. Ils disposent d’un fleuve de dollars inépuisables. Une fortune colossale qui va changer le cours de l’histoire de ce pays. Il devenient un pays des plus riches de la planète. Peu de pays sont passés si vite d’une très grande pauvreté à une immense richesse.

Grâce à ce don du ciel - ou à une rente révélée par les transformations du monde et des rapports de force au 20 ème siècle - les émirs du Qatar vont se prendre pour le nombril du monde capitaliste. La politique du Qatar sera largement aidée grâce à ces découvertes d’hydrocarbure d’une ampleur inégalée dans le monde. Ses Emirs sont affalés sur un matelas de dollars. Le Qatar est devenu un pays très riche, il se classe parmi les premiers au monde pour le Produit intérieur brut par habitant, 84000 dollars. Les travailleurs étrangers, producteurs de ces richesses et représentant près de 90% de la population totale sont exclus de la répartition de cette rente. Toute l’économie dépend des hydrocarbures. Les émirs vont vite s’adapter à ce changement radical en s’intégrant totalement au système capitaliste. L’investissement tout azimut va être leur priorité. Dans ce désert sans rien, une forêt de gratte-ciel les plus hauts du monde va sortir de terre comme des champignons. On ne sait pas qui va habiter ces immeubles compte tenu du nombre d’habitants, à peine 330 000 Qatariens d’origine. Des autoroutes sont tracées dans tout le pays, et le territoire aménage pour recevoir les touristes. En quelques décennies seulement, le Qatar ressemble à une grande métropole avec ces gratte-ciel d’une hauteur impressionnante, ces autoroutes, ces bâtiments administratifs et ces splendides aménagements touristiques au bord de mer et ailleurs, etc.

Les Emirs à la conquête du monde arabe et africain

Avec l’afflux d’argent engrangé grâce à la sueur de millions de travailleurs immigrés, réduits à l’état de bêtes de somme, et privés des droits les plus élémentaires, les Emirs du Qatar vont cependant se sentir à l’étroit. Ils vont investir un peu partout dans le monde cet argent dont ils ne savent que faire,, notamment aux USA et en Europe. L’Afrique et le Moyen Orient ne sont pas oubliés. Les Emirs sont aussi devenus des notoriétés mondialement reconnues.

Le Qatar est incontournable pour les puissances impérialistes, c’est un véritable carrousel d’hommes politiques, d’hommes d’affaires, de ministres, de présidents, de chefs d’État, de grands sportifs, qui sont reçus bien souvent avec toute la famille comme des princes, les dollars coulant à flot. C’est une politique de diversification de toute l’économie, toutes ces personnalités ne viennent pas pour les beaux yeux des Qataris, mais pour récupérer une partie de cet immense pactole.

C’est la première face de la médaille. Voyons sa deuxième face.

Qui sont ces émirs du Qatar et ces monarques arabes qui arment et financent les hordes obscurantistes ?

Ce sont en général des fanatiques religieux. Ils prêchent le wahhabisme du prédicateur Mahammad Ibn Abd Al-Wahhab qui prône le retour aux sources de l’Islam. Cette secte religieuse est née en Arabie Saoudite. C’est un Islam sectaire et radicale qui est imposé dans ce pays. Que ce soit les émirs du Qatar ou les monarques saoudiens, ils se ressemblent comme deux goutes d’eau. Ce sont les représentants de ces féodaux-bourgeois esclavagistes arabes rapaces, qui possèdent une arme fatale, la religion qu’ils utilisent à outrance pour asservir le petit peuple très croyant et exploiter à mort les travailleurs étrangers, seuls véritables créateurs de richesses dans ces sociétés rentières.

Grâce au pouvoir tiré de la découverte des immenses réserves de pétrole et de gaz, ils pratiquent la même politique, la plus réactionnaire au monde. Ce sont incontestablement des dictatures parmi les plus oppressives. Les « droits de l’homme », c’est Dieu qui en décide. C’est une lecture esclavagiste et féodale de la religion qui tient lieu de Constitution. Les femmes n’ont aucun droit ou très peu, juste assez pour faire briller la façade du régime qatari aux yeux des touristes occidentaux bobos de passage. Dieu les a créées pour donner naissance à des croyants soumis aux caprices des possédants.

Sur le plan économique, c’est une société libérale au sens économique le plus poussé du terme, où le travailleur à la merci totale du possédant ne peut jouir d’aucun droit juridique tel que celui que les travailleurs ont arraché dans de nombreux pays mais que tous les capitalistes du monde rêvent de rayer de la législation sociale. C’est l’ « Islam », tel qu’ils cherchent à en imposer l’interprétation pour assouvir leurs intérêts, qui remplace les lois sociales. A les écouter, les travailleurs ne sont pas exploités, puisque c’est grâce à Dieu que le patron détient sa fortune et grâce à la bonté de ce patron que le travailleur gagne son pain. Le patron gère les biens dont il est comblé par Dieu. Le travailleur ne peut donc pas faire grève contre Dieu ! Il doit accepter de se soumettre à une féroce exploitation.

Plus de 2 millions de travailleurs étrangers, travaillent dans des conditions terribles sans aucune protection sur les chantiers, payés une bouchée de pain. Bien souvent ils ne sont même pas payés par des entreprises sans scrupules européennes et d’autres. Pour ne pas leur permettre de faire des remous, les autorités qatariennes les expulsent manu militari, sans toucher leurs salaires. La plupart viennent du Bangladesh et d’autres régions pauvres d’Asie. Le nombre de morts par accident dépasse plusieurs milliers. On évalue à 6000 le nombre de morts victimes d’accidents du travail ces dernières années. Apparemment ça ne gène personne. La ploutocratie occidentale regarde ailleurs.

Sur le plan de la politique étrangère les émirs et les monarques du Golfe ont un objectif précis, c’est d’instaurer partout et en particulier dans les pays arabes des régimes islamistes. Cette politique est totalement anti-ouvrière et donc naturellement anticommuniste. Le « communisme », vu par les Emirs et interprété de façon très large intègre toute politique de concessions sociales bien qu’elle ne remette pas en cause la domination de classe des possédants. Les émirs du Qatar, tout autant que les autres monarques de la péninsule arabique, organisent et financent des groupes terroristes intégristes dans tous les pays arabes.

Voici la liste de tous ces groupes terroristes financés et armés par le Qatar et l’Arabie Saoudite, grâce surtout au laisser-faire des occidentaux et des Américains. Elle est tellement longue : Ansar eddine, Al Qaïda, Boko haram, Chebabs, Abou sayyafabou, Emirat du caucase, Jemaat islamiyat, Talibans, Daech, Front al-nostra, MUJAO, Ansar al charia, AQMI, FIS et GIA, et d’autres. Tout ces groupes ont une particularité, ils ne sont pas seulement anticommunistes virulents, ils s’attaquent à tout courant ou régime politique qui refuse l’obéissance à un émir islamiste autoproclamé. Comme par hasard leurs cibles privilégiées ce sont les Etats qui refusent de se soumettre au diktat des puissances impérialistes. D’où le laisser-faire des puissances impérialistes et même leur soutien qui ne relève au fond d’aucun hasard. Pour décrire leurs actions terroristes, les assassinats de personnalités et de masse, les bombes jetées aveuglement sur des population civiles, tuant femmes, enfants et vieillards et d’autres saloperies ignobles, il faudrait écrire plusieurs livres.

Tous les pays sont plus ou moins touchés par ces groupes de type fascistes. Al Qaïda était plus connue avant d’ère détrônée par Daech dans l’échelle de la barbarie. C’est une des premières organisations dirigées par un certain Oussama Ben Laden, un richissime saoudien et ami de la famille Buch. Al Qaïda a été aidée par la CIA américaine pour renverser le pouvoir des républicains et des dirigeants communistes en Afghanistan et les assassiner après l’entrée des Talibans à Kaboul.

D’autres organisations qui se sont distinguées, cette fois en Algérie, dans les crimes odieux, le FIS et GIA ont été et financées par l’Arabie Saoudite. Pendant la décennie noire, des centaines de personnalités connues ont été assassinées, progressistes, syndicalistes, communistes, médecins, écrivains, etc.

Daech au Moyen Orient contre l’Irak et la Syrie

Ces groupes ont un objectif commun bien précis, déstabiliser les pays et instaurer une république islamique. Mais cette déstabilisation ne dérange en rien les puissances impérialistes au contraire, les pays étant affaiblis, les pays impérialistes profitent de cette faiblesse, sous prétexte de lutte anti-terroriste pour envoyer leur armée et imposer des dirigeants à leur botte et aussi leur politique néfaste contre les peuples. Exemple l’opération Serval de l’armée française au Mali. Le Qatar et l’Arabie Saoudite sont des alliés privilégiés des puissances impérialistes. Comme quoi concernant les « Droits de l’Homme » et la démocratie claironnés jusqu’à l’écœurement dans toutes les télés, les journaux et leurs médias à la solde, ne sont qu’enfumage des opinions publiques.

Le Qatar inféodé à l’impérialisme américain, a autorisé l’implantation d’une immense base militaire US sur son sol. Le Qatar est aussi l’ami privilégié des puissances impérialistes de l’Europe et en particulier de la France. Les dirigeants du Qatar et de l’Arabie Saoudite vont s ‘ingérer grossièrement dans tous les pays arabes pour le compte des puissances impérialistes. Ainsi le Qatar alliè à la France a participé à l’organisation de l’agression contre la Syrie, l’Irak, la Libye et dans la prise du pouvoir par les Talibans en Afghanistan.

Mais la pire ignominie c’est l’agression contre le Yémen sur laquelle la ploutocratie occidentale et les USA ferment les yeux ou laissent faire. Ce pays est victime d’une l’intervention militaire conduite par l’Arabie Saoudite dans une coalition de neuf pays, parmi ces pays, le Qatar. Voici la liste de ces pays, tous inféodés aux puissances impérialistes : Les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Égypte, Jordanie, Soudan, Pakistan et Maroc, couverts par la chaîne de TV AL-ARABIYA télévision au capitaux Saoudien et Qatarien. Tout l ‘armement qui massacre la population yéménite est d’origine occidentale en particulier de la France qui a vendu des Rafales qui bombardent les civils Yéménites.

Il faut remarquer que l’Arabie Saoudite et le Qatar sont de gros clients de la France pour l’achat d’armement. Plus de 15 000 civils tués sous les bombardements des avions français.

Mais les morts yéménites ne sont pas ukrainiens. Silence donc. On tue au non de la démocratie occidentale ! C’est le même schéma que pour les Palestiniens. Israël les assassine par milliers dans le silence et l’impunité totale.

Ce n’est qu’une partie de la deuxième face de la médaille, on pourrait épiloguer longtemps sur les conséquences politiques rétrogrades de ces deux pays qui sont au centre du système impérialiste.

Ces émirs et ces monarques, des oligarques sans foi ni loi détiennent des fortunes colossales inépuisables qu’ils utilisent pour obtenir des avantages politiques et commerciaux sur le plan international en pratiquant la corruption à grande échelle.

Des hommes d’État, des personnalités de haut niveau, de grands sportifs trempent dans la soupe et se goinfrent de dollars ou d’euros.

Le Mondial au Qatar, couronnement de l’alliance impérialo-monarchiste

On comprend mieux comment le Qatar a été retenu par la FIFA pour organiser la Coupe du Monde 2022. Il faudrait demander à l’ancien président français Nicolas Sarkozy, à Michel Platini et son fils Laurent qui a touché une somme rondelette du Qatar pour service rendu et bien sûr, le président de la FIFA. Mais ceci est une autre histoire. C’est à la justice de faire son travail, dit-on …

Il faut simplement remarquer les dépenses faramineuses, plus de 200 milliards de dollars pour construire les infrastructures (stades, hébergements) pour la compétition. Ces ouvrages ne servent que le temps du déroulement des matchs. Une gabegie financière, bonjour l’écologie et le sport.

Les clubs de foot sont devenus des machins que l’on peut vendre et acheter, les joueurs idem, ce sont les nouveaux gladiateurs des temps modernes pour amuser la galerie. Les supporters qui viennent se défouler pour oublier leur soucis quotidiens, fanatisés à outrance, robotisés et dans certains cas racistes. Le monde regarde ces compétitions avec circonspection.

Mais toute cette mascarade nauséabonde qui n’a plus rien à voir avec le sport, c’est le reflet du système capitaliste dans toute sa laideur. Les présidents des clubs de foot sont des véritables dirigeants de multinationales, les joueurs que l’on achète et que l’on vend aux plus offrants comme une cagette de pomme de terre, sont des variables d’ajustements économiques et des pancartes publicitaires. Certains sont mêmes côtés en bourse.

Les dirigeants de ces clubs de foot pourront agir encore longtemps pour remplir les poches des actionnaires, parce que les masses populaires adorent profondément ce sport et les spectacles splendides auxquels il donne lieu.

Pour paraphraser Marx, même les activités ludiques créées par le progrès humain, les monopoles capitalistes les ont noyées « dans les eaux glacées du calcul égoïste » pour drainer les masses colossales de profits générés par l’accaparement du fruit du travail des prolétaires du monde entier.

