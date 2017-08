La RDP de Corée dévoile les pressions des Etats-Unis pour pousser des pays d’Amérique latine à son isolement

mardi 22 août 2017

Dans une déclaration du 19 août, un porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la République Démocratique et Populaire de Corée a dénoncé les activités hostiles du vice-président des Etats-unis.

Au cours de son récent voyage au Chili, il a pressé le Brésil, le Mexique, le Chili et le Pérou de rompre leurs relations diplomatiques et économiques avec la RDPC.

Ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis se livrent à de tels actes pour couper la Corée du Nord des pays qui entretiennent des relations diplomatiques et économiques avec elle.

Les Etats-Unis exercent une pression sur plusieurs pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Europe pour briser toutes les relations avec la RDPC.

« Cette mesure révèle l’égoïsme exacerbé et l’arrogance des Etats-Unis qui ont l’intention de sacrifier le globe entier pour leurs propres intérêts », poursuit la déclaration, « et ils montrent que leur politique hostile envers la RDPC a atteint son paroxysme ». C’est ainsi que le porte-parole analyse cette démarche agressive.

"(Elle) constitue une ingérence outrageante dans les affaires intérieures des Etats indépendants et souverains et un défi ouvert au droit international et un ordre qui suscite la condamnation et le rejet.

Si la pernicieuse campagne de sanctions des Etats-Unis et les pressions sur la RDPC sont ignorées et permises, tous les autres pays sont menacés de tomber victimes de l’ingérence dans leurs affaires intérieures.

La RDPC continuera de renforcer et de développer à l’avenir les relations d’amitié et de coopération avec les pays autour du monde sur les principes de l’indépendance, de la paix et de l’amitié.

Il n’y a qu’une façon pour qu’il soit dit, la RDPC reste engagée dans ses directs et responsables efforts pour contrarier la campagne des injustes et illégales sanctions, pour défendre la dignité du pays et la loi stratégique afin de réaliser la justice de la compréhension internationale. "