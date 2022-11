La guerre en Ukraine , une guerre des USA par procuration et jusqu’au dernier Ukrainien

mercredi 26 octobre 2022

par



(2e partie)

Ce texte est une suite de l’article sur la guerre en Ukraine. Il s’adresse tout particulièrement au peuple ukrainien qui a fait rentrer le loup USA-Union Européenne dans la bergerie.

La politique américaine est depuis toujours une politique belliqueuse contre les peuples. Avec la complicité de la mafia ukrainienne, les Américains interviennent en Ukraine, mais pas pour aider le peuple ukrainien. Ils se goinfrent de cadavres ukrainiens pour assouvir leurs appétits insatiables de dollars et pour préserver uniquement leurs intérêts égoïstes de puissance impérialiste. En intervenant en Ukraine, les USA ont un seul objectif, c’est de démembrer la Russie et de s‘accaparer de ses richesses et en particulier de ses puits de pétrole et de gaz, et du reste. Le peuple ukrainien leur sert de chair à canon.

Depuis la naissance monstrueuse des USA, Les manipulations et les mensonges sont leur leitmotiv préféré et les descriptions qui suivent sont édifiantes.

Les Américains n’apporteront rien aux Ukrainiens si ce n’est la guerre, la misère, les souffrances, la désolation et la ruine de leur pays.

Un petit rappel à tout ces menteurs hypocrites et sans vergogne à la solde des puissances impérialistes qui détiennent le monopole sur tous les moyens d’information et à toute cette clique de béni-oui-oui de tous bords politiques, corrompue jusqu’à l’os qui répète comme des perroquets les informations mensongères écrites par la CIA.

Rappel à toute cette faune putride qui a fait gober les faux charniers de « Timisouara » pour justifier l’assassinat du président roumain Nicolas Ceausescu secrétaire de PC roumain et de sa femme Eléna.

Ce fut ensuite le bobard sur les « couveuses du Koweit débranchées par l’armée se Saddam Hussein. Un ignoble mensonge et une grande mascarade, toute honte bue de toute cette clique nauséabonde de médias à la solde des puissances impérialistes. Ils étalent leurs scénario de manipulation à leurs opinions publiques pour justifier leurs sales guerres contre les peuples.

En 1990, lors d’une émission télévisée de CNN à un moment de grande audience, on nous montre le vice-président de la commission des USA qui venait de rencontrer, le jour même, le président Bush pour le « mettre au courant » en lui étalant des images de cadavres de bébés prétendument massacrés par l’armée irakienne. Des organisations non gouvernementales, dont « Amnesty International » reprennent en chœur illico presto l’information et même chiffrent le nombre de bébés tués à 372. S’ensuit dans la minute l’une des plus grosses manipulations du siècle. Un tintamarre assourdissant permet au Sénat un vote favorable à une intervention militaire en Irak. Le pire c’est le rôle de l’ONU. Elle a été roulée dans la farine et à l’unanimité moins l’abstention de la Chine le Conseil de sécurité autorise le recours à la force contre l’Irak.

Des experts dont ceux de l’OMS sont envoyés sur place. Ils constatent que l’information est fausse. Il n’y a jamais eu de morts de bébés dans les hôpitaux koweitiens.

Mais les USA bombardent massivement l’armée irakienne. Elle est pulvérisée en quelques heures. Les soldats meurent par dizaines de milliers.

Rebelote 13 ans après. Les USA préparent le terrain pour achever l’Irak. Un nouveau mensonge aussi ignoble que ridicule est orchestré sur l’existence d’armes de destruction massives aux mains de Saddam. Même scénario et même manipulation. Cela se passe lors d’une séance à l’ONU où un général américain de haut niveau, Colin Powell, chef des armées puis secrétaire d’Etat américain, exhibe devant les caméras du monde entier une petite fiole remplie de rien du mais « assez pleine » de boniments pour « confirmer » la présence d’armes biologiques de destruction massives en Irak. Sa parole est suffisante pour obtenir le feu vert à l’invasion de l’Irak en 2003. Avec l’apocalypse en comparaison duquel les carnages de 1990 ne sont qu’une amicale entrée en matière. Peu importent aux yeux des « maîtres du monde » que des centaines de milliers d’irakiens perdent la vie et que l’infrastructure sociale est détruite. Madame Albright pourra expliquer à ceux qui sont révulsés que « 500 000 » enfants morts des suites de ces bienfaits est le prix à payer pour « amener la démocratie et les Droits de l’Homme en Irak ».

Et ça continue. On aura droit en 2011 à l’horrible « massacre de Benghazi ». Encore un nouveau mensonge. Toute la clique des médias putrides diffuse un reportage qui « montre » de nombreux cadavres jonchant les rues de Benghazi. Le président libyen Mouammar El Kaddhafi est accusé d’avoir bombardé son propre peuple. On saura bien plus tard que ce fut une véritable mise en scène avec des acteurs rémunérés que l’on a badigeonnés au mercurauchrome. Dans un ignoble tintamarre ce morbide canular est repris tel-quel, sans aucun semblant d’effort de vérification, par toute la meute des aboyeurs de tous bords. Les télés, les journaux et d’autres voies scélérates de propagande infâme, sans oublier les fameux « réseaux sociaux » qui entrent en scène, relayent jusqu’à donner envie de vomir ces « fakes news » labellisés par la grande presse « sérieuse et professionnelle » vérité absolue « documentée » par les « observateurs sur place » qu’on trouvera toujours en temps opportun. Le Conseil de sécurité de l’ONU vote une résolution interdisant à l’aviation libyenne de voler dans le ciel de son pays, sous prétexte de protéger la population « menacée de génocide » par le régime. Pour les grands et éternels défenseurs de la « sécurité du monde » et des Droits de l’Homme », que sont les USA, la France, l’Angleterre, l’Italie, cette résolution est une nouvelle bénédiction. Elle est synonyme d’autorisation de raser sous une pluie de missiles l’armée libyenne et tous ceux qui leur résistent. La mise à mort de Mouammar El Kaddhafi est décidée. Ce ne sera qu’une question de mois. La sentence est exécutée et filmée. On exulte, l’empêcheur de tourner en rond est éliminé. Un exemple qui fera réfléchir les chefs d’Etat qui osent défier les impérialistes. Et au suivant.

Un autre stratagème, c’est le monstrueux blocus de Cuba que chque président US se fait un devoir d’aggraver par de nouvelles sanctions destinées à frapper si durement la population qu’elle devrait suivant les calculs aussi cyniques que criminels se révolter contre son gouvernement et se résigner à se jeter aux pieds des affameurs mais néanmoins amicaux « semeurs de démocratie ». Ce blocus dure plus de 60 ans. Depuis que Cuba s’est libérée de la tyrannie des dictateurs à la botte des USA. Bien que maintes fois condamné par la quasi-unanimité des Etats aux Assemblées générales de l’ONU. les autorités américaines n’en ont cure. Les caniches européens suivent. Silence total des médias, sauf pour traîner dans la boue quiconque élève la voix pour exiger la fin du blocus et des sanctions. On laisse faire. On regarde ailleurs.

Ce n’est malheureusement pas fini. On peut continuer longtemps sur cette suite de campagnes de mensonges sordides et de manipulations pour mettre au ban de l’humanité quiconque tente de secouer le joug des grandes puissances impérialistes parées de la robe des procureurs justiciers.

On a droit à la propagande entre 1993 et 2000 sur la « purification ethnique en Yougoslavie » entreprise par les Serbes. Une accusation massive aussi mensongère que toutes celles que les impérialistes avait orchestrées pour faire tomber les régimes qui refusent d’exécuter leurs injonctions et notamment celle d’enrôler leurs peuples dans des guerres contre leurs rivaux. Epuration inexistante, appuyée par la sinistre fable des 30000 femmes bosniaques victimes de « viols purificateurs ». Le mensonge ne reposait sur rien mais il avait servi pour justifier le bombardement de la Serbie par les avions de l’OTAN pendant 100 jours, le dementiellement de la yougoslavie, jusqu’à la séparation du Kosovo tombé dans les mains de groupes mafieux qui ont autorisé l’OTAN à y installer la base US de Bondstyle où 30000 soldats américains s’y trouvent désormais depuis la reddition des dirigeants serbes. Dénigré et diffamé le président serbe Milosevic est capturé, jeté dans une geôle de La Haye, jugé à charge jusqu’à ce que, le procès tournant au désavantage de ses accusateurs, décision soit prise de l’assassiner. L’élimination de Milosevic qui avait réussi avec brio, sans l’assistance d’aucun avocat, à réduire en pièces les accusations de « plan de génocide » (le fameux plan « fer à cheval » inventé de toutes pièces par le ministre allemand de la Défense, un Vert comme il sied toujours en de pareilles circonstances), cette élimination est appliquée. Elle sera présentée comme une mort que l’inculpé s’est lui-même involontairement infligée en se trompant dans le dosage de ses médicaments ! Un empoisonnement, alors qu’il était sous une surveillance si méticuleuse que son traitement était strictement contrôlé par ses geôliers ! Il n’y aura pas de commission d’enquête internationale pour vérifier cette assertion. Le TPI, Tribunal Pénal International, est au-dessus des lois qu’il lui-même promulguées sans qu’aucun parlement « mondial » n’aît eu à élaborer ou adopter. « TPI » comme Tribunal Punitif Impérialiste .

Ce fameux Tribunal Punitif Impérialiste aura à statuer sur autre affaire, celle créées de toutes pièces par la « France-à-fric » pour juger Laurent Gbagbo, le

président légal de la Côte d’Ivoire, capturé dans son bureau présidentiel par un détachement miliaire français envoyé par Sarkozy pour organisation d’« élections truquées en Côte d’Ivoire ». Une accusation sans fondement concoctée pour placer à la tête de ce pays Alassan Ouattara un valet de l’impérialisme français. Laurent Gbagbo destitué par ce coup d’Etat appuyé ouvertement par l’armée française est remis par les putschistes de l’armée française au leur protégé qui l’envoie au TPI. Après 6 ans passés en prison Laurent Gbagbo est relâché sans qu’il n’y ait eu aucun procès. Pas de preuve mais pas non plus de présomption d’innocence, la décision claque comme un avertissement à tous ceux qui seraient tentés de désobéir aux ordres des grandes puissances.

Le feuilleton morbide des crimes du capitalisme est long, interminable. Avant les révolutions soi-disant colorées et financées par de grands milliardaires ou par les rois oligarques du Golfe il y a eu en Amérique latine l’opération Condor patronnée par les USA et qui s’était soldée par l’assassinat de plus de 30000 militants progressistes, communistes et syndicalistes.

Les Etats-Unis et leur bébé, l’Union européenne, forment la ploutocratie occidentale qui porte la pleine responsabilité des orgies meurtrières pratiquées dans le monde. Les Amériques du sud et du nord se sont constituées sur les cadavres de 170 millions d’autochtones. Ce sont bien les monarchies de toute l’Europe qui avaient instauré la traite des millions d’esclaves africains, entrepris aussi la colonisation de toute l’Afrique et même de toute la planète. Cette Europe qui se targue d’être le pays des « Droit de l’Homme et de la Liberté », repose sur l’hypocrisie. Il ne faut cependant pas confondre les peuples européens avec ces oligarques européens goinfrés de fric qui gouvernent sans partage les Etats de ce continent. Et ces crimes connus - largement « documentés » comme on dit aujourd’hui quand les médias font rouler le tambour funeste sur des crimes imaginaires servant à préparer des interventions- ne sont qu’une partie des nombreux crimes commis par les USA et restés impunis.

Alors cette Amérique que l’on présente de façon indécente comme la plus grande démocratie du monde, faut-il en rire ou en pleurer … ? Ou rappeler pour comprendre cette bourgeoisie sanguinaire qui gouverne les USA, quelques vérités avérés aux aboyeurs politiques, aux historiens véreux, effaceurs de crimes, spécialistes des manipulations de l’histoire des peuples colonisés, tous inféodés aux puissances impérialistes.

Rappeler que la naissance des Etats-Unis, chantre de l’impérialisme mondial, est une monstruosité occultée par les médias nourris à la gamelle des vainqueurs.

Les Etats-Unis sont bien nés d’un immonde génocide de 70 millions d’autochtones. N’ayant pas pu briser militairement leur résistance, ils ont utilisé contre eux des armes chimiques et la faim, en exterminant aussi des millions de bisons qui leur servaient de nourriture essentielle pour leur survie et leur fournissait les peaux nécessaires à la confection de leurs vêtements ainsi qu’à la construction de leurs habitats. Des 600 millions de bisons du début de la colonisation, il restait plus, quelques décennies après, que 1000. Ce fut un véritable abattage. Toutes ces abominations ont été commises par des monstres venus d’Europe et qui ont mis à la place des autochtones des millions de migrants européens. Ce sont bien ces monstres qui se sont emparés d’un immense pays, d’une richesse inestimable et d’une batté époustouflante, avec ses immenses plaines d’une fertilité extraordinaire, son sous-sol gorgé d’or en barre et qui ont amassé des fortunes colossales en exploitant plus de 30 millions d’esclaves africains et indiens pendant plus de 4 siècles.

Les dirigeants des USA d’aujourd’hui sont les marionnettes de cette sinistre bourgeoisie sanguinaire. ils sont bien les descendants des monstres venus d’Europe. Leur politique n’a jamais changé. Des millions de cadavres jonchent tout le long de leur diabolique histoire. La question politique qu’il faut poser : est-ce que les Etats-Unis, qui sèment la mort, la terreur et le crime dans le monde, ne sont-ils pas un pays terroriste ?

Pour le peuple ukrainien et en particuliers les travailleurs, une seule solution : chasser le loup qui a pénétré dans la bergerie pendant qu’il est encore temps. Chasser les truands qui gouvernent ce pays depuis le coup d’Etat euromaïdan de 2014 et reprendre le chemin du socialisme pour retrouver la paix

Liés Saoura