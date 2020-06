La pax américana au Moyen Orient, c’est l’annexion totale de la Palestine par Israël avec la complicité de toute la ploutocratie occidentale

dimanche 31 mai 2020

Un conglomérat d’Arabes de service se vautrant dans la compromission avec le régime fasciste d’Israël s’est constitué en « Conseil arabe pour l’intégration régionale ». Il est entré en scène par un Appel signé par une trentaine d’intellectuels de divers pays arabes.

Objectif avoué : normalisation des relations avec l’Etat israélien. Résultat écarté d’un revers de verbe : liquidation du peuple palestinien en tant que peuple, enterrement de la constitution d’un Etat palestinien. Le tout au motif que c’est la politique de boycott d’Israël et non les crimes de cette entité qui serait à l’origine des malheurs de ce peuple !

Bref, à les écouter , il y a bien longtemps que les Palestiniens auraient pu retourner et vivre en paix dans le pays dont ils ont été expulsés par les sionistes. Il leur eut simplement fallu ne pas écouter les partisans de la reconnaissance de leurs droits à constituer leur Etat. Il eut fallu que les femmes et les hommes qui ont fait siens la cause palestinienne se fussent abstenus de se lancer dans le boycott d’Israël pour contribuer à obliger l’occupant à appliquer les résolutions de l’ONU en faveur des victimes de son expansionnisme barbare.

L’initiative de ces« humanistes » en chambre, applaudis bruyamment par des dizaines de politiciens de l’Union européenne, revient à faire croire que si Palestiniens endurent depuis 70 ans des malheurs sans nom c’est à eux-mêmes qu’ils doivent s’en prendre pour avoir refusé de … dialoguer avec les Israéliens et résisté à leurs bombardements et à la destruction de leurs maisons !

Ce n’est pas un hasard que ce groupe d’Arabes de service, vendu à Israël, ait choisi pour sa création l’Angleterre.

Avec la déclaration de Balfour l’ancien colonisateur du pays autorisa les juifs à émigrer en Palestine. Il envisagea l’établissement en Palestine d’un foyer national juif, prémices de la création de l’État d’Israël. Et c’est dès cette époque que la spoliation des Palestiniens de leurs terres a commencé.

L’initiative de ce groupe d’Arabes est une véritable provocation et une sinistre trahison de la cause palestinienne. Ce groupe a été reçu en grande pompe par une soixantaine de députés européens et même par des responsables de haut niveau de l’Europe.

La bourgeoisie européenne joue avec le feu. Peu lui importe l’occupation illégale des terres palestiniennes, peu importe les nombreuses résolution de l’Onu restées inappliquées, peu importe le blocus monstrueux de Gaza, peu importe les bombardements des populations de Gaza faisant plus de trois mille morts, détruisant hôpitaux, écoles, centres de soins et les habitations, peu importe les cinq à six mille prisonniers palestiniens arrêtés arbitrairement et qui croupissent dans les geôles israéliennes dans des conditions inhumaines. Peu importe que des milliers d’enfants soient arrêtés arbitrairement et jetés en prison sans jugement, peu importe la répression barbare quotidienne de la soldatesque israélienne, peu importe les constructions illégales en Cisjordanie et l’expulsion des Palestiniens et d’autres actes aussi odieux.

La bourgeoisie arabe a de longue date pactisé avec Israël. Elle a sorti du chapeau ce groupe de margoulins, d’intellectuels de service et d’aventuriers de tout bord pour agir à sa place face à son opinion publique. Pour ces bourgeoisies parasitaires, corrompues et inféodées aux puissances impérialistes l’entourloupe est tellement grosse, qu’elles n’ont pas osé se montrer au grand jour.

Après l’accord de Camp David signé par Es-Sadat en 1978 sous l’égide des USA, la situation des Palestiniens s’est lourdement s’aggravée. Cet acte de trahison fut consacré par la conclusion, le 26 mars 1979, du honteux traité de paix israélo-arabe par l’Israélien Begin et l’Egyptien Anouar Es-Sadate . Cet accord correspondait du côté égyptien aux intérêts d’une bourgeoisie capitularde. Au lieu de relever le défi, elle a baissé pavillon en se soumettant à la paix américano-israélienne. Elle a renforcé la domination d’Israël dans tout le Moyen Orient. La cause palestinienne était jetée à la poubelle. Pour quelques dollars de plus, la bourgeoisie égyptienne suivie par les autres bourgeoisies du Moyen Orient (mise à part la Syrie) est devenue le principal allié des USA.

Depuis plus de quarante ans, les autorités égyptiennes ont appliqué à la lettre et avec zèle les accords de la pax américano-israélienne.

La barbarie israélienne contre le peuple palestinien s’est accentuée et n’a jamais cessé.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, représentant de la grande bourgeoisie américaine, la plus réactionnaire et la plus sanguinaire au monde, dotée en plus d’un anticommunisme virulent, la situation en Palestine est devenue explosive. Il apporte un appui sans limite et dangereux à la politique d’occupation israélienne. Toutes les décisions qu’il a prises sont de véritables provocations et des déclarations de guerre contre le peuple palestinien.

Tout d’abord, le 6 décembre 2017, Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël au mépris de toutes les résolutions de l’ONU. Le transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem est un fait accompli en mars 2018 en dépit de l’opposition des Palestiniens et des protestations internationales.

Trump persiste dans ses provocations qui mettent en danger la paix mondiale. Il annonce qu’il est « favorable à la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan conquis par l’État hébreu en 1967 puis annexé en 1981 ».

Le peuple syrien n’abandonnera jamais une partie de son territoire. C’est donc une prochaine guerre en devenir.

Dans quel monde vivons-nous ? Mais ce n’est pas tout, il a sorti de son chapeau un plan de pax américano palestinien-israélien, c’est le clou de cette supercherie diabolique. Ce n’est pas un plan de paix, mais un plan qui liquide carrément l’existence même du peuple palestinien. Il donne le feu vert à Israël pout occuper la totalité de la Palestine. Ne restera plus aux Palestiniens que d’abandonner sa terre ancestrale après l’adoption par Israël d’un loi sur le caractère juif de son Etat.

Honte à ce groupe d’Arabes de service qui confortent l’expansionnisme d’Israël en faisant mine de tenir la balance égale entre un peuple dépossédé de ses terres et un Etat raciste négateur de ses droits les plus élémentaires à l’existence.

Trump ne peut qu’être ravi par une initiative dont le contenu réel est de garder le silence sur la condition des Palestiniens écrasés sous la botte d’un Etat sioniste méprisant les résolutions de l’ONU.

Donald Trum n’est ni un fou ni un détraqué. Non, il agit comme ses prédécesseurs et son seul objectif, c’est de rétablir, suite aux défaites cuisantes en Syrie et même en Irak, la suprématie américaine et de relancer le plan du « Grand Moyen Orient ».

Ses positions sur l’occupation de de la Palestine n’ont qu’un seul objectif : renforcer la capacité militaire d’Israël pour lui faire jouer le rôle de gendarme du Moyen Orient. D’autre part, il s’appuie sur l’Égypte, un élément majeur pour sa politique. Pour les Etats-Unis, l’armée égyptienne est un élément essentiel pour le maintien de la domination Israélo-américaine dans la région. L’Egypte a notamment bénéficié depuis 1980 d’une aide militaire de 40 milliards de dollars et d’une aide économique de 30 milliards USD, selon le département d’Etat.

L’Egypte d’aujourd’hui est dirigée par le général Abdel Fattah al-Sissi, lequel a exploité le danger de l’instauration d’un Etat théocratique pour imposer son pouvoir. C’est l’homme des Américains. Il mène une politique désastreuse contre son peuple, il a dénoncé du bout des lèvres les décisions prises par Donald Trump jugées très favorable à Israël dans le conflit israélo-palestinien. Il a renforcé et accentué les relations bilatérales avec Israël dans tous les domaines y compris militaires. L’Égypte avait passé un important accord commercial stratégique au temps d’Hosni Moubarak sous le parrainage des États-Unis. Il y a même eu des opérations militaires conjointes dans le Sinaï. Au delà de cet important accord militaire, l’Égypte et Israël ont développé leurs liens dans les domaines de l’énergie et bien sûr, très certainement dans d’autres activités cachées.

Nasser doit se retourner dans sa tombe.

Pour la bourgeoisie égyptienne, la Palestine … connais pas.

Depuis, le peuple palestinien est martyrisé sans pouvoir se défendre, l’armée israélienne agit dans l’impunité totale, chaque jour 2 ou 3 Palestiniens sont assassinés par la soldatesque israélienne. La ligue arabe n’existe plus, l’ONU est entièrement dans les mains de l’impérialisme depuis la disparition de l’URSS.

L’Égypte n’est pas seule à pactiser avec Israël sous l’égide des USA. L’Arabie Saoudite, pays qui était intransigeant à l’époque, les pays du Golfe, la Jordanie et d’autres, ont passé d’importants accords commerciaux dans l’énergie, le bâtiment et même militaires.

Toutes ces bourgeoisies parasitaires et corrompues des pays arabes sont inféodées aux puissances impérialistes, y compris la nôtre.

Quelle que soit la situation dramatique actuelle, le peuple palestinien sortira vainqueur. La Palestine sera libérée tôt ou tard. L’Algérie a mis plus de 130 ans pour chasser l’occupant.

A. KADRI