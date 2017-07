Le Conseil Mondial de la Paix dénonce des provocations US et les menées de l’oligarchie contre le peuple vénézuélien

samedi 29 juillet 2017



Le Conseil Mondial de la Paix exprime son rejet profond des menaces intensives contre la souveraineté de la République Bolivarienne et exprime sa solidarité militante avec le peuple du Venezuela et les forces anti-impérialistes, en particulier avec le Comité pour la Solidarité Internationale (CSI).

Les récentes provocations du Président US Trump, coordonnées avec l’oligarchie et l’opposition réactionnaire locale, constituent une flagrante violation des principes de la Charte des Nations Unies et une ingérence grossière dans les affaires intérieures du Venezuela. La guerre économique ininterrompue des capitalistes et les menaces de sanctions à imposer au pays et à son peuple de l’étranger, ont pour objectif une prochaine déstabilisation de l’économie au détriment du peuple. L’initiative appelant à l’élection d’une assemblée Constituante le 30 Juillet est un droit souverain du peuple et de son gouvernement légitime élu. Le CMP exprime le désir de millions de partisans de la paix dans le monde de combattre l’impérialisme pour un monde de paix et de justice sociale, afin que la nouvelle Assemblée Constituante ouvre des voies pour approfondir les changements et de nouvelles réalisations pour le peuple et par le peuple du Venezuela.

Nous dénonçons les forces qui déclenchent et encouragent à l’intérieur et de l’extérieur du pays le chaos, la destruction et la terreur. Nous dénonçons en particulier l’hypocrisie de l’Union Européenne et de ses gouvernements qui soutiennent directement ou indirectement les mêmes forces réactionnaires, comme ils l’avaient fait avec le Coup d’Etat en avril 2002 alors qu’ils osèrent parler de « standards démocratiques » pour le peuple du Venezuela.

Nous joignons nos voix et notre lutte avec le peuple du Venezuela , avec les peuples d’Amérique Latine pour leur droit à déterminer leur propre voie afin de devenir ainsi les maîtres de leurs destin et des richesses de leurs pays.

Longue vie à la Solidarité anti-iimpérialiste avec le peuple du Venezuela !

Athènes le, 25 Juillet 2017

Le Secrétariat du CMP