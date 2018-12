Le G20 un ramassis de requins affamés se disputant le festin de la planète

vendredi 7 décembre 2018

par



A voir tous ces dirigeants de l’impérialisme sur la photo de famille, le sourire aux lèvres, on se croirait dans une comédie burlesque. Toute la clique des fauteurs de guerre et de la misère dans le monde, est là au grand complet. Les peuples de la planète les regardent gesticuler devant les caméras. Ils s’invectivent, se congratulent les uns les autres avec un large sourire de faux jetons sur les lèvres. Ils se disputent le magot. Ces puissants de la terre ne reculent devant rien pour atteindre leur objectif de rapine et d’exploitation des peuples. Par leurs actes diaboliques, Ils ont ruiné des pays à un point tel que les populations n’ont plus rien à manger, ils sont obligés de fuir le pays en cherchant tout simplement à survivre. Ils ont jeté à la rue des millions de migrants. Femmes et enfants sont les plus vulnérables. La fin du voyage pour ces pauvres gens est souvent dramatique, ils n’arrivent pas au bout du chemin. En effet, qu’attendre d’un Donald Trump, actuel président des USA, vomi par tous les peuples. Sourire aux lèvres, les gens sont surpris mais il est le vrai visage de l’Amérique, il est le représentant de cette grande bourgeoisie sanguinaire américaine responsable de tant de malheurs dans le monde. Une nation née de l’un des plus grands génocides non reconnus, l’extermination de 70 millions d’indiens. La suite sanguinaire va continuer, la guerre en Afghanistan qui dure depuis plus de 1979, plusieurs milliers de morts, destruction de toutes les infrastructures et les habitations. La guerre contre l’Irak déclenchée à partir d’un grossier mensonge, un pays complétement ravagé, là aussi plusieurs milliers de morts. Les responsables de ces crimes n’ont jamais été inquiétés, ils vivent heureux dans leur ranch avec leur famille. Il y a bien sûr d’autres altercations et d’autres agressions, mais la liste est tellement longue à énumérer. Malgré ce constat ignominieux que tout le monde connaît, entendre tous ces medias à la solde claironnaient à tout bout de champ en désignant ce pays « la plus grande démocratie de monde » c’est ignoble.

Quand aux autres caniches des États Unis, la France en particulier, ils sont sur la même longueur d’onde. Dans les massacres des peuples, elle n’a rien à envier de son mentor. Là aussi, on a un Macron président de la République Française qui gouverne ce pays après une véritable magouille électorale. Il est élu avec seulement 18% de voix des inscrits et 82% d’abstentions, sans commentaires. Il est lui aussi comme dans tout les pays capitalistes le représentant de cette grande bourgeoisie française. Elle doit sa grande richesse à l’exploitation de millions d’esclaves africains pendant des siècles. Une main d’œuvre gratuite peut rapporter gros. L’actuel président qui se fait passer pour un vrai démocrate a envoyé son armée guerroyer un peu partout et se mêle d’ingérence dans de nombreux pays. Son armée est présente dans une quinzaine de pays africains pour soit disant maintenir l’ordre, mais c’est surtout pour imposer l’ordre colonial. Son armée est aussi présente dangereusement en Syrie, dans un pays souverain, reconnu par la communauté internationale et l’ONU et sans l’accord des autorités Syriennes. C’est une véritable provocation et une ingérence irresponsable qui risque de déclencher un conflit majeur dans la région. La Syrie subit une agression des puissances impérialistes depuis plus de 5 ans, le pays est démoli et les populations subissent les pires conditions de vie. Pourtant c’était un pays florissant et porteur d’une civilisation bien plus importante que l’occident. Depuis son indépendance, la Syrie n’a cessé d’apporter un soutien indéfectible à la cause palestinienne.

Quand à la Russie que l’on présente comme le sauveur du peuple Syrien, c’est aussi un pays impérialiste. Son armée est en Syrie pas pour défendre le peuple syrien, mais pour défendre sa zone d’influence. En Syrie ils se sentent le Maître du pays. D’ailleurs, Poutine n’hésite pas à organiser des réunions sur le conflit syrien avec des puissances impérialistes sans la présence des autorités syriennes. Comment expliquer qu’avec la puissance anti aérienne russe reconnue très efficace, des avions Israéliens, franchissant l’espace aérien syrien sans autorisation, arrivent au dessus de Damas sans être inquiétés et bombardent la région sans problème. C’est simplement une question et ceci est sans commentaires.

Il ne faut pas se tromper sur Poutine, malgré son sourire enjôleur, il est le représentant de la clique contre révolutionnaire qui a pris le pouvoir en Russie en instaurant un régime prédateur comme partout dans le monde. Il fait partie des fossoyeurs qui se sont accaparé des richesses du peuple soviétique sans débourser un centime. Ils ont amassé des fortunes colossales et ont ruiné le pays. Les travailleurs soviétiques ont tout perdu, 45% d’entre eux sont en état de pauvreté endémique, sans compter les millions de chômeurs. Ce n’est pas pour rien que les Russes ressortent le portrait de Staline un peu partout et sa tombe est sans cesse refleurie. La plupart des russes, regrettent l’Union Soviétique.

La Chine a suivi le même processus que l’URSS en plus malin. Elle a gardé l’étiquette communiste qui n’a plus rien à voir avec l’idéal communiste, mais est aussi devenue une puissance impérialiste. L’Afrique s’en est aperçue. Bien sûr pour l’instant, elle n’agresse aucun pays.

L’Allemagne et l’Angleterre suivent de près la politique guerrière de la France et sont complices des États Unis dans de nombreuses agressions contre les peuples.

Les autres pays qui participent à cette mascarade ont très peu de poids dans le chaos politique d’aujourd’hui et leurs dirigeants, comme chez nous, sont plus ou moins complices des puissances impérialistes et souvent collaborent avec l’ennemi pour se maintenir au pouvoir.

Pour revenir à cette mascarade du G20, malgré les apparences, tous ces dirigeants ne viennent pas pour enfiler des perles. Devant les caméras ils font mine de s ‘entendre, mais en coulisse se sont des marchands de tapis. C’est surtout du partage du monde qu‘il s’agit, les plus gros morceaux vont aux plus riches, d’abord aux États Unis leur maître, puis aux caniches que sont la France, l’Angleterre et l’Allemagne. Ces 4 pays sur 192 pays inscrit à l’ONU, qui se désignent les « représentants de la communauté internationale » pour faire avaler des couleuvres à leurs peuples ou préparer une agression contre un peuple récalcitrant à leur injonction. Le peuple Palestinien en sait quelque chose. Depuis plus de 70 ans, il subit une répression terrible de l’occupant sans que cette « communauté internationale » ne lève le petit doigt pour arrêter le massacre et permettre au peuple palestinien de retrouver sa souveraineté en Palestine occupée. Le peuple Sahraoui est dans le même cas, seul pays à être encore colonisé par une puissance étrangère.

Mais ce qui est plus grave, se sont ces 4 pays les plus riches, des puissances impérialistes, qui font la pluie et beau temps dans le monde et qui ne représentent pourtant que seulement 10% de la population mondiale.

Ces dirigeants barbares et sanguinaires qui se pavanent devant les écrans de télé, ne peuvent cacher la crise systémique du système capitaliste. Les parts de gâteau se rétrécissent. Cela engendre des difficultés dans leurs relations et provoque l’aiguisement des contradictions entre puissances impérialistes. Elles augmentent le risque d’une nouvelle guerre impérialiste pour le contrôle de la richesse produite, des ressources et des marchés

Pour les peuples, ils n’ont pas d’autres choix que la lutte implacable contre ce système prédateur et porteur de guerre sans fin. Une lutte anti-impérialiste pour annihiler ces fossoyeurs barbares qui sont les supports des gouvernements bourgeois qui servent la rentabilité du grand capital, des agressions et des guerres impérialistes.

Pour en finir une fois pour toute, renforçons la solidarité internationaliste pour exprimer notre solidarité avec les réfugiés et tous les peuples faisant face à l’occupation et au blocus de l’impérialiste.



PROL É TAIRES DE TOUS LES PAYS ET PEUPLES OPPRIM ÉS UNISSEZ - VOUS

A. Kadri