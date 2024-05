Accueil > Actualité politique internationale > Le martyre de Ghaza : 193e jour ordinaire d’un génocide en direct

Repris du Quotidien d’Oran du 17 avril 2024

Article de Mohamed Mehdi

Au 193e jour de l’agression sioniste contre Ghaza, le nombre de victimes de l’agression israélienne s’est élevé, mardi, à 33.843 martyrs et 76.575 blessés, a annoncé le ministère de la Santé de l’enclave, indiquant que l’occupation israélienne a commis durant les précédentes 24 heures, 5 massacres faisant 46 martyrs et 110 blessés.

Hier, l’armée d’occupation israélienne a poursuivi ses opérations terrestres au nord du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Ghaza, pour le sixième jour consécutif. Des avions israéliens ont bombardé des maisons et des bâtiments résidentiels au nord du camp de réfugiés de Nuseirat, a indiqué un correspondant d’Al Jazeera, ajoutant que des raids ont également ciblé la ville d’Al-Maghraqa, également au nord du camp Nuseirat.

Au moins trois personnes sont tombées martyrs et des dizaines d’autres ont été blessées dans les bombardements israéliens de Nuseirat, dans un bilan annoncé à la mi-journée par la même source. Les bombardements ont, par ailleurs, concerné différentes zones de l’enclave, y compris Rafah, dans le sud, Jabalia au nord, et la ville de Ghaza au centre.

On dénombre au moins 8 martyrs dans un bombardement israélien visant une voiture de police dans le quartier de Tuffah, dans le centre de la ville de Ghaza, affirme encore Al Jazeera. Un correspondant de la chaîne a également rapporté que plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés dans un bombardement israélien qui a visé la mosquée Chouhada Al Fakhoura à l’ouest du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Ghaza. A Rafah, au sud de l’enclave, un bombardement de l’occupation israélienne visant une maison dans le quartier de Tal al-Sultan, à l’ouest de la ville, a fait, dans un premier bilan, 3 martyrs et plusieurs blessés.

Toujours dans le sud de Ghaza, la Protection civile palestinienne a déclaré que ses équipes ont retrouvé les corps de 15 martyrs palestiniens tués par l’armée israélienne, dont des enfants, dans différentes zones de la ville de Khan Younes.

Dans le nord de Ghaza également, des véhicules de l’armée israélienne ont fait une incursion dans les zones orientales de la région de Beit Hanoun, ont assiégé une école abritant des personnes déplacées, et tiré sur différentes parties de l’école. On signale aussi que l’armée sioniste a coupé les communications et l’internet dans la ville de Beit Hanoun.

Ghaza vulnérable aux maladies infectieuses

Le ministère de la Santé à Ghaza a annoncé ses craintes que les générateurs des quelques hôpitaux opérationnels de l’enclave cessent de fonctionner en raison du manque de carburant et de la coupure d’électricité toujours en vigueur depuis le 7 octobre dernier.

De son côté, la municipalité de la ville de Ghaza a indiqué qu’environ 90.000 tonnes de déchets se sont accumulées dans les rues, ce qui a entraîné la propagation de nombreuses maladies parmi les citoyens.

Un communiqué de « International Rescue Committee » (IRC) a confirmé, mardi, cette situation à Ghaza affirmant que la population est confrontée à « la famine, la malnutrition et des épidémies de maladies infectieuses ».

« Aucun hôpital de Ghaza ne fonctionne plus. Le personnel de l’IRC et ses partenaires à Ghaza continuent de constater la dévastation des installations sanitaires restantes », a déclaré le Dr Seema Jilani, conseillère technique principale en santé pour les urgences à l’IRC.

« Alors qu’il n’y a pas eu d’épidémies à grande échelle à Ghaza depuis plus de dix ans, la population est désormais vulnérable aux maladies infectieuses telles que la grippe, le Covid, la pneumonie, la dysenterie bactérienne, le choléra, la polio, la rougeole et la méningite », a ajoute Dr Jilan.

L’IRC a également réitéré son appel en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et d’un accès sans entrave à l’aide afin d’éviter l’effondrement total de la santé publique dans la bande de Ghaza assiégée.