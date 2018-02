Le mouvement anti-guerre se mobilise aux USA

vendredi 16 février 2018



Des actions printanières contre les guerres locales et extérieures sont annoncées par une large coalition d’organisations pour la Justice et la Paix*.

Samedi 3 février, 66 représentants de 42 organisations américaines réunis en conférence ont appelé à des mobilisations régionales contre les guerres locales et extérieures le week-end des 14 et 15 avril.

« Il est clair, soulignent-ils dans une déclaration, qu’il est temps pour le mouvement anti-guerre de mobiliser et de se rendre visible durant cette période à moyen terme électoral quand les partisans de la guerre poursuivent l’escalade. »

La déclaration poursuit :

« Nous sommes témoins d’une augmentation des budgets militaires et des réductions d’impôts pour les sociétés et les riches alors que les programmes qui bénéficient au peuple sont réduit. Les Etats-Unis ont annoncé une force militaire permanente en Syrie et les 16 années de guerre en Afghanistan ont été dépassées. Les menaces contre la Corée du Nord, la Russie et la Chine augmentent le spectre de la guerre nucléaire. Les Etats-Unis ont déclaré d’une manière provocatrice Jérusalem capitale d’Israël et ont décidé de transférer là leur ambassade, un transfert auquel le monde entier s’est opposé. La présence militaire des Etats-Unis en Afrique augmente et au Yémen, les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite poursuivent la dévastation de ce pays où la famine et la maladie sont en élévation. Le Venezuela, la Syrie, l’Iran et d’autres pays continuent d’être les cibles des Etats-Unis pour des changements de régime.

Localement, la militarisation de la police se poursuit. Les syndicats sont attaqués. Les immigrants sont l’objet de la terreur quotidienne des déportations dans les centres détention internationaux et les partisans de la race blanche supérieure et les néo-nazis sont qualifiés d’hommes honorables par Trump et les officiels racistes de son administration. »

Voir le site web : http://SpringAction2018.org