Le trio impérialiste belliciste, USA, France et Grande Bretagne, passe à l’intervention militaire directe pour soumettre la Syrie à sa domination mondiale

jeudi 19 avril 2018

Sur la base du gros mensonge de la prétendue attaque chimique de Douma par l’armée syrienne, les puissances impérialistes occidentales, Etats Unis, Grande Bretagne et France, ont bombardé avec sauvagerie la Syrie ce samedi 14 avril. Plus d’une centaine de missiles de croisière ont été lancés. Avec une maîtrise remarquable la DCA syrienne en a détruit 73. Le mensonge sur des objectifs ciblés destinés soi-disant à neutraliser un arsenal chimique totalement démantelé en 2013 n’est qu’un mensonge de plus.

Durant une semaine tous les médias de la bourgeoisie, à l’échelle mondiale, tous ses spécialistes de l’intox, ont déversé des flots de mensonges pour faire accepter par l’opinion la nécessité de punir le régime syrien par des bombardements avec ou sans l’accord du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette attaque a été décidée hors de toute règle de la légalité internationale et sans consultation des parlements des pays agresseurs. Pris de rage devant leur incapacité à faire plier le peuple syrien tout au long de 7 ans d’interventions directes ou indirectes, les Etats impérialistes en sont arrivés à piétiner les fondements de leur prétendu « Etat de droit ».

Cette rage est à la mesure de la défaite politique et militaire des créatures obscurantistes qu’ils ont entraînées, armées et financées depuis 2011 sous les plus diverses enseignes islamistes. La rage et le dépit se sont transformés en hystérie après la liquidation du dernier bastion obscurantiste de la Ghouta orientale aux abords de Damas. L’Arabie Saoudite a perdu ses mercenaires de « Djeich el Islam » qui depuis des années attaquaient sans arrêt la capitale à coup de roquettes.

Les masques sont tombés. Les groupes qui se sont insurgés en 2011 sous le voile de l’Islam se sont révélés au grand jour comme le bras armé des puissances impérialistes, de la grande bourgeoisie turque ultra-réactionnaire, des monarchies théocratiques du Golf et de l’entité sioniste israélienne. Ils sont apparus comme l’instrument de morcèlement des pays arabes dans le cadre de l’exécution du plan du Grand Moyen Orient en vue de faire passer les ressources pétrolières et les voies de leur acheminement sous le contrôle total des groupes monopolistes des USA, de la France et de l’Angleterre.

Les bombardements opérés à l’aide de moyens sophistiqués et de missiles tirés depuis des bases situées à des milliers de kilomètres, sans prise de risque pour les agresseurs, ont également pour objectif de terroriser tous les peuples de la planète qui ne supportent plus cette domination.

La situation militaire actuelle en Syrie se caractérise par :

la déconfiture militaire sur de vastes étendues du territoire de la Syrie des bandes de mercenaires obscurantistes et à leur isolement politique au sein de la population syrienne ;

mais aussi par l’occupation de portions importantes de la Syrie par des troupes américaines qui ont installé des bases au nord-est, près de la frontière turque dans les zones de Raqua et Hassaké, contrôlant les puits de pétrole en s’appuyant sur les courants politiques kurdes qui leur ont fait allégeance ; au sud-est, au carrefour de la frontière avec l’Irak et la Jordanie, d’où ils empêchent les troupes syriennes de chasser les groupes obscurantistes ;

ainsi que par l’occupation du nord de la Syrie par les troupes turques en appui sur leurs hommes de main de la fameuse ALS que les pays impérialistes ont soutenue en la faisant passer pour une armée luttant pour la démocratie. Mais les pays impérialistes ont perdu le contrôle de l’ ALS dont la fonction d’instrument d’intervention directe et de réalisation des objectifs propres du pouvoir ultra-réactionnaire turc, émanation des intérêts des groupes monopolistes de la bourgeoisie aspirant à établir son hégémonie au Moyen Orient aux dépens de celle des USA , est désormais manifeste. Quant aux groupes armés kurdes, les divergences qui les traversent et les rendent peu fiables compliquent la tâche des troupes d’occupation US .

Cette situation pousse le trio impérialiste le plus belliqueux, USA, Grande Bretagne, France, à passer à une étape supérieure dans ses ingérences. Ils ont maintenant mis à l’ordre du jour l’intervention militaire directe en Syrie pour imposer leur volonté, morceler ce pays, s’emparer de ses richesses, de ses réserves en hydrocarbures, renforcer par ce moyen leur domination mondiale. Il leur faut pour cela chasser les forces patriotiques qui leur résistent. Ils cherchent à coordonner et à orienter étroitement les opérations de leurs mercenaires sur terre en liaison avec leurs frappes aériennes.

Les bombardements vont se répéter et s’intensifier pour faire plier le peuple syrien. C’est une « vietnamisation » cruelle qui attend ce peuple martyr.

Macron et Trump ont annoncé la couleur après le 14 avril. Ils bombarderont de nouveau la Syrie chaque fois que le gouvernement syrien aura usé, comme ils l’affirment à coup de mensonges, de l’arme chimique contre ses « opposants et la population ». C’est un appel ouvert aux hordes obscurantistes à fabriquer des provocations et des vidéos destinées à leur fournir le prétexte à de nouvelles attaques.

La situation de ce pays martyrisé montre que les puissances impérialistes ne reculent devant rien pour tenter de reprendre le contrôle direct des ressources en hydrocarbures nationalisées dans les années 1970 dans un rapport des forces rendu favorable par l’existence d’un camp socialiste influent.

Face à ces nouveaux dangers, le peuple syrien doit se préparer à se mobiliser dans un front populaire conduit par les forces les plus progressistes de ce pays. La résistance aux agressions barbares de l’impérialisme et de ses suppôts dans la région impose des sacrifices et l’instauration d’un régime basé sur la justice sociale et la mobilisation démocratique des plus larges masses populaires.

Le peuple syrien va avoir besoin de plus grandes manifestations de solidarité internationale. Elle doit commencer dans notre pays où l’un des premiers devoirs qui s’impose aux anti-impérialistes est de dénoncer les mensonges déversés à travers la presse nationale par les médias impérialistes sur les enjeux véritables de la Syrie, de faire pression sur le pouvoir pour condamner avec force ces agressions, de pousser les partis dits d’opposition au régime à se déterminer sur les ingérences des pays impérialistes.

