Luis Posada Carriles, agent de la CIA et terroriste le plus infâme de l’hémisphère occidental est mort dans son lit

jeudi 24 mai 2018



Il est mort le 23 mai à Miami, sans avoir payé ses dettes à la justice ou des réparations à une seule de ses victimes.

Les États-Unis ont protégé Posada Carriles jusqu’à ses derniers jours, et l’ont entrainé à poser des bombes et à mener des attaques terroristes contre des centaines de Cubains.

Selon un communiqué de presse de son avocat, Posada Carriles est décédé le 23 mai au matin, dans sa maison de Miramar, dans le sud de la Floride. Bien que la cause de sa mort soit encore inconnue, il semblerait qu’il souffrait d’un cancer de la gorge.

Né à Cuba le 15 février 1928, Posada a rejoint les forces de la dictature de Fulgencio Batista et a ensuite participé à l’invasion mercenaire de la Baie des Cochons.

Formé par la CIA, Posada Carriles a été impliqué dans diverses tentatives d’assassinat du chef de la Révolution cubaine, Fidel Castro.

De 1960 à 1974, il a été conseiller en matière de sécurité auprès des gouvernements de l’Argentine, du Salvador, du Guatemala et du Venezuela, où il a organisé des disparitions forcées et des séances de torture.

Cerveau en 1976 de l’explosion en plein vol d’un avion de la Cubana de Aviación au-dessus de la Barbade, ayant tué 73 personnes, Carriles a travaillé pour la CIA et a été l’un de ses principaux agents lors des premières tentatives de renversement de la Révolution cubaine.

Posada Carriles et feu Orlando Bosch ont tous deux été arrêtés à Caracas en 1976 par la police vénézuélienne, accusés d’avoir organisé l’attaque contre l’avion cubain. En 1985, Carriles s’est enfui à Miami après s’être évadé de prison alors qu’il attendait sa condamnation.

Bien que conscient de son implication dans des attentats terroristes, le gouvernement américain a refusé d’expulser Carriles. Un document déclassifié du département d’État américain de 1976 cite Posada Carriles comme l’auteur le plus probable du crime de la Barbade.

Les dossiers récemment déclassifiés concernant l’assassinat de l’ancien président américain John F. Kennedy contiennent des informations sur Carriles, qui était considéré si dangereux par la CIA qu’elle-même le surveillait.

Plus récemment, Posada Carriles a été impliqué dans une tentative d’assassinat contre Fidel Castro à l’Université de Panama, en 2000, lors du 10e Sommet ibéro-américain des chefs d’État latino-américains et européens.

La Cuban American National Foundation (CANF) a également été impliquée dans le complot, de même que plusieurs membres de la mafia anti-cubaine de droite de Miami. Posada et ses complices ont été arrêtés à la suite d’éléments de preuve présentés par la délégation cubaine à son arrivée au Panama. Cependant, le terroriste a été gracié par l’ancienne présidente panaméenne Mireya Moscoso juste avant la fin de son mandat en 2004, et après avoir reçu des millions de dollars de pots-de-vin de la communauté anti-cubaine de Miami.

Il a été arrêté de nouveau en 2005 après être entré illégalement aux États-Unis, mais libéré deux ans plus tard après avoir payé une amende et malgré les appels internationaux en faveur de son extradition vers le Venezuela, où il était considéré comme fugitif échappant à la justice.

Pendant ce temps, la juge américaine Kathleen Cardone a rejeté les accusations de fraude à l’immigration contre Carriles en 2011, et l’a déclaré comme « vieux et infirme ». Le terroriste bien connu a donc continué à mener sa vie et à diriger des activités subversives aux États-Unis sous la protection du gouvernement du pays jusqu’à sa mort.

Repris de solidarité Internationale.

Article originel publié dans Granma Internacional le 23 mai 2018