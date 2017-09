Lettre de Bernard Deschamps à Patrick LE HYARIC, directeur de l’Humanité à propos du Mak*

samedi 30 septembre 2017



J’ai été surpris et choqué de la présence d’un stand du MAK (Mouvement pour l’Autodétermination de l’Algérie) à la récente fête de l’Humanité à La Courneuve.

En effet, il s’agit d’un mouvement d’extrême-droite qui, en 2014, est passé de la revendication de l’autonomie à celle de l’autodétermination et se prononce pour un Etat indépendant de la Kabylie. C’est une organisation séparatiste qui complote pour déstabiliser l’Algérie avec l’aide de pays étrangers. Son fondateur Ferhat Mehenni (présent à la fête de l’Huma), avait été reçu officiellement le 20 mai 2012 en Israël et par la suite, au Québec, devant le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, il avait appelé Israël à soutenir « les droits du peuple kabyle. »

Tu n’ignores pas que ce fut à l’époque coloniale une constante de la France de susciter des mouvements séparatistes kabyles. Cette région est à juste titre attachée à sa culture dont la langue tamazight est d’ailleurs reconnue par la Constitution algérienne de 2016 (Chapitre I, article 3 bis) et son enseignement a été étendu aux écoles de 38 willayas pour l’année scolaire 2017-2018. Mais les kabyles qui ont payé un lourd tribut pour l’Indépendance de l’Algérie sont majoritairement attachés à la Patrie algérienne.

L’invitation de cette organisation est en contradiction avec la tradition éditoriale du journal qui pendant la guerre de libération, de 1954 à 1962, a été saisi à 27 reprises et fut l’objet de 150 poursuites, dont 49 pour « _provocation de militaires à la désobéissance_ », 24 pour « _diffamation envers l’armée_ » et 14 pour « _atteinte à la sécurité de l’État ». Elle constitue une faute politique grave.

Je voudrais croire qu’il ne s’agit que d’une erreur ponctuelle due à une méconnaissance de la situation politique de l’Algérie, malheureusement, déjà en 2012, j’avais protesté contre un article du numéro spécial du 50e anniversaire de l’Indépendance qui glorifiait le MAK et je constate que la même journaliste justifie aujourd’hui sur Facebook l’invitation de cette organisation. Je suis donc en droit de m’interroger : s’agit-il d’un choix individuel ou d’une orientation délibérée du journal dont je suis un lecteur assidu depuis 1951 ?

Bernard Deschamps