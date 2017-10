Liberté pour Salah Hamouri

lundi 2 octobre 2017



L’essentiel de ce message concerne le combat unitaire engagé par l’AFPS Nord-Pas de Calais pour la libération de Salah Hamouri.

Celui-ci est emprisonné depuis le 23 août 2017. Il est maintenant détenu sous le régime de la détention administrative sur ordre du ministère de la défense de l’état israélien sans qu’aucune preuve ne soit fournie pour justifier cette détention.

Dans toute la région comme dans le pays, les initiatives individuelles et collectives, dont celle d’élus, se multiplient pour exiger la libération de Salah Hamouri. Dans le Nord-Pas de Calais, cette exigence, portée jusqu’au sommet de l’État, s’est encore entendue à Lille et Calais et elle s’entendra le dimanche 1er octobre à la braderie de Douai.

Cette mobilisation commence à se traduire au niveau des médias. Ceux-ci commencent à faire part de cette arrestation d’un avocat détenteur d’un passeport français et d’un emprisonnement sans preuve.

A l’Elysée le 9 octobre, un mois et demi après l’arrestation arbitraire de Salah Hamouri, sa femme Elsa Lefort-Hamouri, Jean-Claude Lefort, député honoraire et Maître Béranger-Tourné, avocat de Salah en France seront reçus par un conseiller diplomatique du Président de la République.

C’est dans ces conditions qu’à Lille, à la MRES, le lundi 2 octobre 2017, à partir de 18 h 30, à l’initiative du syndicat des Avocats de France, se tient une rencontre unitaire pour la libération de Salah Hamouri avec la participation de Jean-Claude Lefort qui anime le comité de soutien à Salah Hamouri. C’est un temps fort dans le mouvement unitaire régional pour sa libération comme celui des milliers de prisonniers palestiniens dont Salah est devenu le défenseur.

Les autres éléments de l’agenda de l’AFPS Nord-Pas de Calais indiquent la poursuite de nos combats solidaires. Ainsi celui pour la rupture du blocus de Gaza. Une nouvelle initiative de notre association se prépare alors qu’est rendue publique la pénurie de médicaments à Gaza.

Nous poursuivons notre combat BDS avec une nouvelle journée concernant la complicité des banques françaises avec la colonisation israélienne, comme notre solidarité avec les victimes de la répression anti BDS.

Devant l’ampleur de l’apartheid israélien, le combat pacifique de l’appel au boycott de 2005 des Palestiniens est de pleine actualité.

AFPS Nord-Pas de Calais

Lille le 29 septembre 2017