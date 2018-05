Manifestations de solidarité dans le monde avec le peuple palestinien

dimanche 20 mai 2018

Turquie : Protestation des travailleurs de Nakliyat-Is et de Birlesik Metal IS à Istanbul le 16 mai 2018 en solidarité avec la Palestine

Une manifestation massive de protestation a été organisé par les syndicats Nakliyat IS et Bilesik Is Metal devant l’ambassade des Etats-unis à Istanbul le 16 mai. Un groupe de travailleurs des deux unions syndicales s’est rassemblé à Sanyer et a entamé une marche jusqu’à l’ambassade.

Les travailleurs et leurs dirigeants syndicaux ont scandé des mots d’ordre de solidarité avec le peuple de Palestine.

Devant la porte du siège de l’ambassade, Adnan Serdarogiu de Brielsik Metal et Ali Riza Kuçukosmanogiu, président du syndicat Nakliyat Isa, ont fait un point de presse commun. Les représentants des deux syndicats ont condamné avec force le crime perpétré par l’armée israélienne à Ghana qui s’est soldé par la mort de plus de 60 innocents Palestiniens. Ils ont mis en lumière l’aide et le soutien des USA à Israël, qui encouragent cet Etat terroriste à multiplier ses attaques contre Ghaza et d’autres villes de Palestine.