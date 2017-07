Messages de condoléances reçus après le décès de Boualem KHALFA, ancien co-directeur d’Alger républicain avec Henri Alleg

Renforçons plus encore nos liens et développons nos actions communes pour faire vivre la mémoire et le combat de notre camarade Boualem Khalfa.

Ce dernier, héros de la lutte d’indépendance du peuple algérien, militant exemplaire du PADS, fut un ami fidèle du PRCF. Nous inclinons nos drapeaux devant ce militant communiste et patriote qui a consacré sa vie à notre cause commune.



_ _ _

le 8 juillet 2017 à 19 h 08

Chers camarades,

Cette avec une grande émotion que nous avons appris la terrible nouvelle : le camarade Boualem Khalfa, militant communiste algérien, journaliste, poète, s’en est allé après une longue vie consacrée à la révolution socialiste.

Entré à Alger Républicain comme journaliste, il rejoint le combat des communistes pour le socialisme après la Seconde Guerre Mondiale, lorsque le PCA eu mieux pris en compte les rapports dialectiques entre combat pour le socialisme et combat pour la libération nationale. Promu à la direction d’Alger Républicain, il est le premier algérien à avoir un poste de direction dans la presse, il va contribuer à faire de ce journal, au côté d’Henri Alleg et de Abdelhamid Benzine, le porte-parole de la classe ouvrière et des masses populaires face à l’oppression nationale qui permettait aux colons comme aux milieux collaborateurs de la bourgeoisie et des féodaux locaux, d’aggraver l’exploitation. Après le début de la révolution nationale en 1954, Alger Républicain et sa direction, malgré la répression et la censure, vont contribuer à faire connaître la lutte du peuple algérien et à le mobiliser et le conscientiser. Après l’interdiction du PCA et du journal, Boualem Khalfa comme communiste va participer à la lutte armée pour l’indépendance nationale, tout en prenant soin que le PCA conserve son existence indépendante. A la Libération en 1962 il reprend sa place à la direction d’Alger Républicain qui va mener une bataille permanente pour mobiliser les travailleurs pour le socialisme, contre l’antisoviétisme et l’anticommunisme que développent certains milieux nationalistes, qui prétendent refuser aux communistes leur droit à exister.

En 1965, après le coup d’Etat, Alger Républicain disparaît et Boualem Khalfa entre dans la clandestinité, participant à la fondation du Parti d’Avant-Garde pour le Socialisme (PAGS) qui va pendant un temps organiser les communistes algériens. Il participe à plusieurs réunions du mouvement communiste international. Après 1990 et la victoire de la contre-révolution en URSS, Boualem Khalfa, qui avait très vite eu une attitude critique vis à vis du gorbatchévisme, participa, avec un noyau de camarades fidèles à la classe ouvrière et au marxisme-léninisme, à la création du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme, qui regroupe les communistes aujourd’hui.

A sa famille nous adressons nos condoléances les plus profondes. Aux communistes algériens, à leur parti le PADS, nous exprimons nos sentiments de solidarité les plus fraternelles en ce moment douloureux. Nous sommes persuadés qu’ils sauront faire fructifier l’héritage politique de Boualem Khalfa et faire triompher l’idéal qui a été le sien toute sa vie : le Communisme.

Paris le 7 juillet 2017

Parti Communiste Révolutionnaire de France