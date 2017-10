mercredi 18 octobre 2017



Annahj Addimocrati (Voie Démocratique)-Maroc

Appel à solidarité

Mobilisons-nous pour sauver la vie des grévistes de la faim de Casablanca

Les détenus du Mouvement de protestation du Rif à la prison Oukacha de Casablanca mènent une grève de la faim pour leurs revendications légitimes qui a dépassé un mois pour certains d’entre eux. Ce qui met leur vie en danger. D’ailleurs, certains parmi eux ont été conduits à l’hôpital dans un état critique.

Ces détenus sont poursuivis par des accusations très lourdes exposant certains d’entre eux à la peine de mort, pour la simple raison d’avoir dirigé et /ou participé à des manifestations pacifiques au Rif pour réclamer la levée de la militarisation de cette région et la satisfaction des revendications élémentaires et légitimes à caractère social, économique, culturel et de droits humains de ses habitants.

Nous appelons toutes les forces démocratiques et vives et tous les défenseurs des causes justes dans le monde à se mobiliser pour sauver la vie de ces grévistes de la faim avant qu’il ne soit trop tard.

Le Secrétariat National, le 14/10/2017

NB : Nous vous demandons de contacter les instances responsables suivantes dont les adresses sont dans le document joint :

Cabinet royal

Chef du gouvernement

Président du parlement

Président de la chambre des conseillers

Ministre des affaires étrangères

Ministre de la justice

Ministre de l’intérieur

Président du conseil national des droits de l’homme

Adresses

Cabinet royal

Adresse : Palais Royal Touarga,Rabat

Chef du gouvernement

Département du chef du Gouvernement Palais Royal Touarga,Rabat

Contacts

Tél : 0537 76.27.09 / 0537 77.47.77

Fax : 0537 76.99.95 / 0537 73.10.10

http://www.cg.gov.ma

Président de la Chambre des représentants

Président de la chambre des conseillers

Avenue Mohamed V Rabat

Fax:05 37 76 03 90

Fax:05 37 76 77 26

Ministre des affaires étrangères

Avenue F.Roosevelt- Rabat- Maroc

Tél : 0537.66.00.43 / 0537 66.00.95 / 0537 76.43.57 /0537 76.53.45

Fax : 0537 66.01.62

Email : mail maec.gov.ma

Ministre de la justice

Place de la Mamounia, BP 1015,Rabat, Maroc.

Tél : 0537213737

Fax : 0537723710

Ministre de l’intérieur

Ministère de l’intérieur Quartier administratif-Rabat

Tél : 0537 76.51.69 / 0537 76.05.26

Fax : 05 37 76.68.61

Président du conseil national des droits de l’homme

N° 22 Avenue Riad Hay Riad BP 21527 Rabat Maroc

Tel : +212 537 54 00 00

Fax : +212 537 54 00 01

E-mail : cndh cndh.org.ma

Ministre d’Etat chargé des droits de l’homme

Tél : 0537 76.27.09 / 0537 77.47.77

Fax : 0537 76.99.95 / 0537 73.10.10